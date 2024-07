A Le Coq 67. Muhu Väina Regatt jätkus Kärdla lähedal Tareste lahel

Neljapäeval, 18. juulil, jätkus A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt Loodus Invest Kärdla ringiga Tareste lahel. Kiirusega kuni 25 sõlme puhunud tuulega olid tingimused sarnased eelmise päeva Tallinn-Kärdla etapile, kiuigi meri oli siledam ja järsku lainet vähem. 16-26-miili pikkusel rajal võtsid etapivõidud NOLA, KATARIINA II, BELLATRIX, LAGLE III ja JONNA.

Uue päeva hommikusse veninud eelmise pika etapi tõttu algas päeva sissejuhatav kaptenite koosolek kell 12 ning esimene hoiatussignaal kõlas kell 14.

ORC I ja ORC II klasside jaoks oli rada umbes 26 meremiili. Esimene pöördemärk oli Apollo madala põhjapoi, teine pöördemärk Lainemadala läänepoi ning viimasena tuli mööduda Selgrahu põhjapoist finišeerides umbes kolm meremiili Kärdla sadamast põhja pool. ORC III, ORC IV ja Folkboat klasside jaoks oli rada umbes 16 meremiili. Nendel gruppidel tuli esimesena võtta Selgrahu põhjapoi, järgmine pöördemärk oli Lainemadala läänepoi ja kolmandana tuli võtta Selgrahu põhjapoi, et purjetada sealt suuremate jahtidega samasse finišisse Kärdla lähistel.

Suurte jahtide hulgas arendas soodsal taganttuulelõigul pea 12-sõlmest kiirust jaht NOLA (MAT 1220, Kalevi JK) Margus Uudamiga roolis, sõites konkurentidega sisse edu, mida ei suutnud keegi ka krüssus tagasi sõita. 26-miilise distantsi läbimiseks kulus neil aega kolm tundi üheksateist minutit ja 17 sekundit, korrigeeritud ajas neli tundi, kaheksa minutit ja 28 sekundit. Viie tunniga oli kõikidel jahtidel distants läbitud.

Loodus Invest Kärdla ringi esikolmikud gruppide kaupa.

𝗢𝗥𝗖 𝗜

NOLA (MAT 1220) – Margus Uudam SHADOW (J112E) – Harles Liiv FANATIC 2 (Italia 11.98) – Ain-Eke Jalasto

Cruiser: KIND OF MAGIC (IMX-38) – Ilmari Absetz

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗜

KATARIINA II (Arcona 340) – Aivar Tuulberg AMSERV TOYOTA ST (First 36.7) – Margus Žuravljov MY-CAR (X-35) – Tauno Tõnus

Cruiser: MIA (Grand Surprise) – Jaan Tiidemann

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗜𝗜

BELLATRIX (X-99) – Rauno Pielberg BRIGITTA (Cross 31) – Priit Jürioja FARO (Ridas 31) – Jan Matveus

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗩

LAGLE III (Finn Express 83) – Ülari Velviste VESILEENU (Polaris) – Imre Marmor ASTRID (Fenix) – Oleg Egipte

𝗙𝗢𝗟𝗞𝗕𝗢𝗢𝗧

JONNA – Mikk Köösel W-LIND – Tiit Riisalo BACCHUS – Olev Oolup

Koondarvestuses on ORC I grupis juhtimas nelja-punktilise eduga NOLA ees täna neljanda tulemuse välja sõitnud Tiit Vihuli OLYMPIC (2-1-1-4). ORC II grupis juhib kuue punktiga AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (2-1-1-2), edu KATARIINA II ees üks punkt. ORC III grupis hoiab kuue punktiga kindlat liidrikohta BELLATRIX (4-1-1), edu BRIGITTA ees kuus punkti. ORC IV grupis on jahil LAGLE III (2-2-1) kahepunktiline edu VESILEENU ees. Folkbootide fliidi eesotsas on JONNA (3-1-1), ühepunktilise eduga BACCHUSi ees.

Tulemused https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2024#!/results?classId=orc1

Kärdla fotogalerii © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720318911991/

ORC I – Intervjuu SHADOW kapten Harles Liiv’iga https://www.facebook.com/share/v/BUMujzjUTRGjVYkp/

ORC III – Intervjuu BELLATRIX kapten Rauno Pielbergiga https://www.facebook.com/share/v/NAdMLX5UsArfZuqU/

Õhtul oli Kärdla sadam rahvast täis ja melu jagus. Autasustamisel tervitas purjetajaid Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, kes andis valla tänukirja ja tunnustuse suure panuse eest Hiiumaa purjetamise arendamisel Sven Nuutmannile, kelle tiitlite ja saavutuste nimekiri sai pikk. Täna on Sven Eesti Jahtklubide Liidu asepresident ja Jahtklubi Dago juhatuse liige. Autasud jagati nii eelmise Tactical Foodpack Tallinn-Kärdla etapi kui ka neljapäevase Loodus Invest Kärdla ringi parimatele.

Pärast autasustamist jätkus After Sail pidu Kärdla Sadama Villalaos, kus purjetajaid toitlustas Hiiumaa Pruulikoja resto, värskendavaid jooke pakkus nimisponsor ja peo tõmbas käima bänd Untsakad ning restos Briis hoidis Ennu Ratas rahvast varaste hommikutundideni.

Reedel, 19. juulil viib Alexela Kärdla-Haapsalu etapp jahid tagasi mandrisadamasse. Aastaid on Haapsalu linn olnud Muhu Väina regati lahke võõrustaja – nii ka sel aastal koos Haapsalu Jahtklubiga. Haapsalu külalislahkust saavad regatilised nautida kaks päeva ja reedeõhtune kaldaprogramm on samuti rikkalik. Peo lükkab käima Duo Ruut, Grand Holm Marina ellingus saab näha Viktor Siilatsi proge-heliteose “Kõiksugu Ikarosed” ettekannet supergrupp Andrus Rannaääre juhatusel, mille solistideks Rosanna Lints ja Silver Laas. Peoõhtu viimasteks sisustajateks on ansambel Reminders ja DJ Allan Peramets.

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldab Kalevi Jahtklubi koostöös Jahtklubi Dago, Haapsalu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Regati toetajad on A. Le Coq, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Pirita Linnaosa, Tallinna Linn, The Tall Ship Races, Hiiumaa Sadamad, Apotheka, Joik, Haapsalu linn, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, SAR Tallinn, Baltic Cruisers, Santa Maria, Pantaenius, Elisa, Hanno Kask – “Kalastaja” õpiköök, Postimees

