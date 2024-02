A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt ja Tall Ships Races toovad juulikuus Tallinna lahe purjeid täis

Tekst: Piret Salmistu

Tänavuse aasta 14. juuli vaatepilt Tallinna lahel saab olema erakordne ja kauaks meeldejääv, sest lahel saavad kokku Euroopa suurimal purjeõpperegatil Tall Ships Races osalevad enam kui 60 erineva suurusega purjelaeva ja A. Le Coq 67. Muhu Väina regati enam kui 100 purjejahti. Mõlemad suursündmused saavad sel aastal alguse Tallinnast samal nädalalõpul ja moodustavad kokku ühe suure merepeo, millest on võimalik osa saada nii sadamates kui ka merel.

Sel aastal juba 67. korda purjetatav Eesti vanim ja suurim purjeregatt algab Tallinnas mitmel põhjusel. Viimati oli regatt Tallinnas 2020. aastal, kui viimase etapina purjetati Tallinna lahel Olümpia ring meenutamaks 40 aasta möödumist Tallinna Olümpiaregatist. Sel suvel on regati peakorraldajal Kalevi Jahtklubil aga heameel avada oma sadam Tall Ships Races puhul, kuid veel suurem heameel on seda teha sadamas, mis saab kevadel valmiva sadamahoone tõttu sootuks uue näo ja võimalused, et võõrustada mõlema regati külalisi ja osalejaid.

Kui Tall Ships Races Tallinn 2024 põhisadamad on Lennusadam, Noblessneri sadam ja Vanasadama kruiisiala, siis Kalevi Jahtklubi sadam koos Muhu Väina regati laevastikuga lisab merepeole veel haaret juurde.

„Mul on hea meel, et Tall Ships Races ja A. Le Coq Muhu Väina regatt toovad sel aastal merepeo ka Piritale, mis on sadamana Tallinna purjetamises juba ajalooliselt suurt ja tähtsat rolli mänginud,“ ütles Tall Ships Races Tallinn 2024 projektijuht Marje Tõemäe.

„Tall Ships Races ja Muhu Väina regati purjeparaadil osalemine on võimas kogemus,“ ütleb Kalevi Jahtklubi klubiülem Ain Roosma. „Eriti noorpurjetajale, kes saab hoomata tõelist mereromantikat oma parimas kastmes. Alustada purjetamist väikese Optimist paadiga ning näha võimsaid ja suuri purjelaevu, millega purjetada täiskasvanuna suurtel meredel, toob kananaha ihule. “ The Tall Ships Races õpperegatil osaleb igal aastal pea 10 000 15-25 aastast noort 30-40 riigist ja regatil osalemine annab noortele kogemused meeskonnatööks, paneb proovile uutes ja üllatuslikes oludes ning viib seiklustesse, kust saab oskused ja sõbrad terveks eluks.

„Kalevi Jahtklubi uue sadamahoone valmimine on klubiliikmetele ja klubile, kui paljude regattide võõrustajale ja korraldajale, aga ammuse unistuse ja eesmärgi täitumine, mis on väga ajalooline ja tähtis, et pakkuda parimat nii oma purjetajatele kui ka sadamat väisavatele külalistele,“ lisas Ain Roosma.

Laupäeval, 13. juulil algavad Kalevi Jahtklubi sadamas Muhu Väina regati võistluseelsed toimingud ning sadamas on avatud regatiküla, ja sadam on avatud ka huvilistele. Päev kulmineerub õhtul A. Le Coq 67. Muhu Väina regati avamise ja tänavuse Eesti Laulu konkursi võitnud Puuluup kontserdiga.

Pühapäeval, 14. juulil moodustavad Muhu Väina regati jahid aga eskaadri ning liituvad pidulikus Mereparaadis Tall Ships Races enam kui 60 purjelaevaga, mis on väga erinevad alused – üsna väikestest purjekatest kuni saja meetri pikkuste 50-meetriste mastidega hiiglasteni välja. Need purjelaevad teevad Tallinna Lahel Pirita teelt hästi jälgitava auringi ja suunduvad siis selle uhke mereparaadi järel Tallinnast järgmisse sadamasse Klaipedas, Leedus. Lisaks nendele sadamatele väisab regatt veel Helsingi ja Turu sadamaid Soomes, Mariehamni sadamat Ahvenamaal ja Szczecin sadamat Poolas.

Le Coq 67. Muhu Väina regati esimene võistluspäev on esmaspäeval, 15. juulil, kui purjetatakse lühem avamereetapp ehk Tallinna ring. Teisipäev jätkub Tallinnas lühirajaformaadis, purjetajate keeles „vorstisõitudega“ vastu- ja allatuule rajal ning seda siis suure hulga ja erineva suuruse ja kiirusega jahtide tõttu kahel võistlusalal.

Kolmapäeval, 17. juulil ootab purjetajaid ees tänavuse regati kõige pikem etapp Tallinnast Hiiumaale Kärdlasse, kus regatilisi võõrustavad Jahtklubi Dago ja Kärdla Sadam. Südasuvel enamasti valitsevate läänetuulte tõttu võib see etapp purjetajatele vastutuules krüssates üsna suuri väljakutseid pakkuda. Samas – liiga vähese tuulega võib see samas ka ajaliselt väga pikaks venida.

Igal juhul lubab regati võistlusteade sõltuvalt eelneva võistlussõidu kestusest ja ilmastikuoludest järgneval päeval anda vaba päeva osadele või kõigile võistlusklassidele. Loodame, et seda tegema ei pea ja neljapäeval, 18. juulil saab Kärdla lähistel purjetatud regati neljas etapp – Kärdla ring.

Reede, 19. juuli toob regati distants jahid tagasi mandrisadamasse Haapsalus. Aastaid on Haapsalu Linn olnud Muhu Väina regati lahke võõrustaja – nii ka sel aastal koos Haapsalu Jahtklubiga. Haapsalu külalislahkust saavad regatilased nautida kaks päeva, sest viimasel võistluspäeval purjetatakse regati viimane etapp Haapsalu ring laupäeva 20. juuli õhtuks selguvad A. Le Coq 67. Muhu Väina regati võitjad.

Lisaks Muhu Väina regati medalitele saavad Haapsalu Jahtklubis Eesti Meistrivõistluste medalid kaela ORC III ja ORC IV klassi parimad. Eesti Jahtklubide Liidu definitsiooni järgi väiksemad jahid, mille CDL ehk veeliini pikkus on väiksem kui ≤8,5 m. Kokku on võistlevad jahid jagatud viide klassi, millest neli on ORC arvestuses võistlevad nelja erinevasse klassi klassifitseeruvad alused ning neile lisaks folkbootide klassi purjekad. ORC suuremate jahtide ehk ORC I ja ORC II klassi arvestuses selgitatakse parimad ka Cruiser-jahtide arvestuses (jahid, mille disain ehk mudel on valminud aastal 2000 või varem), folkbootide hulgas saab eriauhinna ka parim puukerega folkboot. Regatiga kaasa purjetama on oodatud ka matkapurjetajad mittevõistlevas grupis.

