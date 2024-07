A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt 2024 saab hoo sisse Tallinnas

Eestimaa suvi on jõudnud poole peale ja see tähendab purjetajate jaoks vaid üht – tehakse viimaseid ettevalmistusi traditsiooniliseks purjetajate laulupeoks. Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt – ilma selle võistluseta oleks suure osa Eesti purjetajate jaoks suvi poolik. Tänavune A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt toimub 13. juulist 20. juulini, saades alguse Tallinnas, viib edasi Hiiumaale Kärdlasse ja lõpeb nädal hiljem Haapsalus. 101 jahti koos ca 600 purjetajaga on otsustanud sel aastal kaasa lüüa, nende hulgas lisaks Eesti jahtidele 9 Lätist, 7 Soomest ja 1 Leedust.

A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt ja The Tall Ships Races toovad Tallinna lahe purjeid täis

Sel aastal juba 67. korda purjetatav Eesti vanim ja suurim purjeregatt algab Tallinnas mitmel põhjusel. Viimati oli regatt Tallinnas 2020. aastal, kui viimase etapina purjetati Tallinna lahel Olümpia ring meenutamaks 40 aasta möödumist Tallinna olümpiaregatist. Sel suvel on regati peakorraldajal Kalevi Jahtklubil aga heameel avada laupäeval, 13. juulil oma sadam The Tall Ships Races ja Tallinna Merepäevade käepikendusena Pirital, kuid veel suurem heameel on seda teha sadamas, mis sai kevadel valminud uue sadamamaja tõttu sootuks uue näo ja võimalused, et võõrustada mõlema regati külalisi ja osalejaid. Kui The Tall Ships Races Tallinn 2024 põhisadamad on Vanasadam, Lennusadam ja Noblessneri sadam, siis Kalevi Jahtklubi sadam koos A. Le Coq 67. Muhu Väina regati laevastikuga lisab merepeole veel haaret juurde, tuues sel aastal merepeo ka Piritale, mis on sadamana Tallinna purjetamises juba ajalooliselt suurt ja tähtsat rolli mänginud.

A. Le Coq Muhu Väina regatil osalevaid jahte täis Kalevi Jahtklubi sadamas Pirital on terveks päevaks avatud regatiküla ja tegevust leidub nii lastele kui ka täiskasvanutele. Toitlustust pakuvad Reval Cafe, Sailors Home ning Alexela foodtruck, Vladislav Koržets ja Hanno „Kalastaja“ Kask korraldavad räimeroogade õpituba, purjetamisvarustust ja -riideid pakuvad Sportland, Alter Marine ja Nautical Partners, purjetamist tutvustavad Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli lapsed, lavale astub Puuluup ning meeleolu aitab luua multitalent Reigo Ahven, kes on konferansjeeks ka A. Le Coq 67. Muhu Väina regati avamisele. Kogu regati avapeo sündmuse info veebilehel https://www.muhuvain.ee/regatt-2024/avapidu

Pühapäeva, 14. juuli vaatepilt Tallinna lahel saab olema erakordne ja kauaks meeldejääv, sest ajaloo suurejooneliseimal mereparaadil saavad kokku kahe ajaloolise taustaga regati laevastikud – Euroopa suurimal purjeõpperegatil The Tall Ships Races osalevad enam kui 60 erineva suurusega purjelaeva ja A. Le Coq 67. Muhu Väina regati ca 100 purjejahti. Mereparaadi info veebilehel https://www.muhuvain.ee/regatt-2024/mereparaad

Mereparaadijärgsesse päeva mahuvad veel kahed purjetamise tulevikuga seotud mõttetalgud Kalevi Jahtklubi sadamamaja saalis, regatikülas saab õhtul vaadata välikinos filmi „Kontiki“ ja pärast seda ka jalgpalli EMi finaalmängu. Kaldaprogrammi kava https://www.muhuvain.ee/regatt-2024/kaldaprogramm

Regati võistlusprogramm algab esmaspäeval

A. Le Coq 67. Muhu Väina regati esimene võistluspäev on esmaspäeval, 15. juulil, kui purjetatakse lühem avamereetapp ehk Pro Marine Trade Tallinna ring. Teisipäev, 16. juuli jätkub Tallinnas Alter Marine lühiraja etapiga, purjetajate keeles „vorstisõitudega“ vastu- ja allatuule rajal ning seda siis suure hulga ja erineva suuruse ja kiirusega jahtide tõttu kahel võistlusalal. Laevastik on jagatud kaheks nii, et suuremate ja kiiremate jahtide võistlusala on viidud Naissaare lähistele ja väiksemad jahid purjetavad Tallinna lahel.

Kolmapäeval, 17. juulil ootab purjetajaid ees tänavuse regati kõige pikem, Tactical Foodpack Tallinna-Kärdla etapp. Hiiumaal Kärdlas võõrustavad regatilisi Jahtklubi Dago ja Kärdla sadam. Südasuvel enamasti valitsevate läänetuulte tõttu võib see etapp purjetajatele vastutuules krüssates üsna suuri väljakutseid pakkuda. Samas – liiga vähese tuulega võib see samas ka ajaliselt väga pikaks venida. Igal juhul lubab regati võistlusteade sõltuvalt eelneva võistlussõidu kestusest ja ilmastikuoludest järgneval päeval anda vaba päeva osadele või kõigile võistlusklassidele. Korraldajate lootus on siiski, et seda tegema ei pea ja neljapäeval, 18. juulil saab Kärdla lähistel purjetatud regati neljas etapp – Loodus Invest Kärdla ring. Õhtul tõmbab regatipeo Kärdla sadamas asuvas Villalaos käima ansambel Untsakad ja õhtut jääb lõpetama DJ Black Mama.

Reedel, 19. juulil toob Alexela Kärdla-Haapsalu etapp jahid tagasi mandrisadamasse. Aastaid on Haapsalu linn olnud Muhu Väina regati lahke võõrustaja – nii ka sel aastal koos Haapsalu Jahtklubiga. Haapsalu külalislahkust saavad regatilased nautida kaks päeva ja reedeõhtune kaldaprogramm on samuti rikkalik. Peo lükkab käima Duo Ruut, Grand Holm Marina ellingus saab näha Viktor Siilatsi proge-heliteose “Kõiksugu Ikarosed” ettekannet supergrupp Andrus Rannaääre juhatusel, mille solistideks Rosanna Lints ja Silver Laas. Peoõhtu viimasteks sisustajateks on ansambel Reminders ja DJ Allan Peramets.

Viimasel võistluspäeval, laupäeval 20. juulil, purjetatakse regati viimane etapp – Santa Maria Haapsalu ring ja õhtuks selguvad A. Le Coq 67. Muhu Väina regati võitjad.

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldab Kalevi Jahtklubi koostöös Jahtklubi Dago, Haapsalu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Regati toetajad on A. Le Coq, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Pirita Linnaosa, Tallinna Linn, The Tall Ship Races, Hiiumaa Sadamad, Apotheka, Joik, Haapsalu linn, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, SAR Tallinn, Baltic Cruisers, Santa Maria, Pantaenius, Elisa, Postimees

