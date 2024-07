A Le Coq 67. Muhu Väina regati eelviimane etapp tõi jahid Kärdlast Haapsallu

Valdavalt reipas pakstaaktuules purjetati reedel, 19. juulil A. Le Coq 67. Muhu Väina regati eelviimane – Alexela Kärdla-Haapsalu etapp, mis tõi jahid Hiiumaalt Kärdlast tagasi mandrisadamasse Haapsalus. Tänase etapi võitjad on NOLA, MIA, BELLATRIX, LAGLE III ja JONNA.

Hommikul Kärdla sadamas vilisenud vandid tõotasid tugevat tuult ka merele. Kell 11 saadeti jahid Kärdla lähistelt 25-37 miili pikkusele distantsile. Tingimused kiireks sõiduks olid supersoodsad. Stardi ajal oli Tareste lahel tuule kiiruseks 20-22 sõlme (10-11 m/s) ja avamerel tuli surfata paarimeetristes lainetes. Folkbootide klassil oli kogu distantsi vältel võimalik sõita erinevatel halssidel vaid taganttuules, suurematel jahtidel tuli 10-20 protsenti distantsist ka vastutuules krüssata.

Tugevas tuules said täna kaks jahti appi tõtata hätta sattunud jahtidele, kus erinevatel põhjustel oli üle parda vette kukkunud meeskonnaliige, seistes silmitsi „man-over-board“ situatsiooniga, mis mõlemad lõppesid õnnelikult.

Tänase viienda etapi järel segati kaarte ka koondtulemustes, sest ORC I ja II grupil arvati pärast viiendat toimunud võistlussõitu maha halvima sõidu tulemus.

ORC I grupis sõitis täna konkurentidel eest ära Margus Uudami NOLA, olles läbinud 37 miili nelja tunni ja 11 minutiga, ning saades parima tulemuse ka korrigeeritud ajas. Visates maha esimese etapi seitsmenda koha, tõusis NOLA üldarvestuses enne homset viimast etappi kuue punktiga liidrikohale, kahepunktilise eduga Tiit Vihuli OLYMPICu ette, kes sai täna seitsmenda tulemuse. Teise aja sõitis täna välja Harles Liivi SHADOW , kaotust NOLAle 16 minutit, hoides enne viimast etappi kümne punktiga kolmandat kohta. Tänase etapi kolmas oli jaht FORTE Jaak Jõgiga roolis, olles üldarvestuses neljandal kohal. Cruisers divisjoni parim oli jällegi KIND OF MAGIC Ilmari Absetzi juhtimisel Soomest.

ORC II grupis oli tänane üllatusvõitja jaht MIA (Grand Surprise) Jaan Tiidemanniga roolis, edestades teiseks tulnud Aivar Tuulbergi jahti KATARIINA II 37 sekundiga. Senine liider AMSERV TOYOTA SAILING TEAM Margus Žuravljovi juhtimisel sai täna viienda aja ja loovutas liidripositsiooni võrdse arvu kuue punktiga KATARIINA II meeskonnale. Täna kolmanda aja välja sõitnud JAZZ, mille roolis Tarmo End, hoiab kümne punktiga kolmandat kohta ka koondkokkuvõttes.

Jahi MIA kapten Jaan Tiidemann oli saavutuse ja etapivõidu üle erakordselt õnnelik. „Oleme sellist tuult ja tingimusi oodanud kaks aastat, mil selle jahiga purjetame. Täna oli selle jahi ilm. Ta on sportlik ja lausa lendab taganttuules. Ja meeskonna koostöö oli samuti sõnadetagi sujuv ja selge. See on tõesti väga suurepärane tunne võita nende tugevate konkurentide ees!“

ORC III grupis oli tänane esikolmik täpselt sama mis eile. Rauno Pielbergi BELLATRIX edestas Priit Jürioja BRIGITTAt nelja ja poole minutiga ning Jan Matveusi FARO jäi maha kaks ja pool minutit, olles kolmas tänasel poodiumil. Tänase etapivõiduga kindlustas BELLATRIX juba enne viimast päeva regati võidu ja ORC III grupi Eesti Meistri tiitli.

Sarnane lugu oli ka ORC IV grupiga, kus reedene etapivõit tagab juba enne viimast võistluspäeva regati võidu ja ORC IV grupi Eesti meistri tiitli jahi LAGLE III meeskonnale. Tänasel etapil edestas LAGLE III Oleg Egipte isade-poegade meeskonda jahil ASTRID kolmekümne üheksa sekunduga. Imre Marmori VESILEENU lõetas tänase Kärdla-Haapsalu etapi kolmanda sõiduajaga. Kui esikoha saatus siin grupis on selge, siis teise ja kolmanda koha jahtidel on enne viimast võistluspäeva võrdselt kümme punkti ning kohti paremusjäjestuses on võimalik veel viimase sõiduga muuta.

Folkbootide klassis sai ka tänase etapivõidu Mikk Kööseli JONNA, tänase sünnipäevalapse Olev Oolupi jahi BACCHUS ees. Reedese folkbootide poodiumi kolmandale astmele purjetas Siim Ojaveri LEIDA. Folkbootide koondarvestuse esikohta hoiab kuue punktiga JONNA, kaheksa punktiga on teine BACCHUS ja 20 punktiga on kolmandal kohal Tiit Riisalo W-LIND.

Vaatamata ka õhtul vilisevale valile tuulele, said regatilised nautida Haapsalu külalislahkust ja reedeõhtust rikkalikku kaldaprogrammi. Pärast Alexela Kärdla-Haapsalu etapi parimae autasustamist, astus lavale ansambel Duo Ruut, Grand Holm Marina ellingus sai näha Viktor Siilatsi proge-heliteose “Kõiksugu Ikarosed” ettekannet supergrupp Andrus Rannaääre juhatusel, mille solistideks Rosanna Lints ja Silver Laas. Peoõhtu viimasteks sisustajateks olid ansambel Reminders ja DJ Allan Peramets.

Laupäeval, 20. juulil kell 11 antakse start tänavuse A. Le Coq Muhu Väina regati viimasele etapile, Santa Maria Haapsalu ringile ja võitjate autasustamine toimub hilisel pärastlõunal Haapsalus Veskiviigi sadamas.

Alexela Kärdla-Haapsalu etapi esikolmikud gruppide kaupa.

𝗢𝗥𝗖 𝗜

NOLA (MAT 1220) – Margus Uudam SHADOW (J112E) – Harles Liiv FORTE (X-41) – Jaak Jõgi

Cruisers divisjoni parim: KIND OF MAGIC (IMX-38) – Ilmari Absetz

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗜

MIA (Grand Surprise) – Jaan Tiidemann KATARIINA II (Arcona 340) – Aivar Tuulberg JAZZ (First 35) – Tarmo End

Cruisers divisjoni parim: MIA (Grand Surprise) – Jaan Tiidemann

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗜𝗜

BELLATRIX (X-99) – Rauno Pielberg BRIGITTA (Cross 31) – Priit Jürioja FARO (Ridas 31) – Jan Matveus

𝗢𝗥𝗖 𝗜𝗩

LAGLE III (Finn Express 83) – Ülari Velviste ASTRID (Fenix) – Oleg Egipte VESILEENU (Polaris) – Imre Marmor

𝗙𝗢𝗟𝗞𝗕𝗢𝗢𝗧

JONNA – Mikk Köösel BACCHUS – Olev Oolup LEIDA – Siim Ojaver

