A Le Coq 66. Muhu Väina regatt purjetas finishisse Kärdlas

Naeratused päikesest parkunud nägudel, õnnitlused, tänusõnad, rõõmsad ovatsioonid, aplausid, kätlemised, kallistused, õlale patsutamised, võidujahtide kaptenite võidusuplused – kõike seda pakkus päikeseline 15. juuli pärastlõuna Kärdla Sadamas, kus purjetas finishisse tänavune, A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt. Pikkade traditsioonidega Eesti suurim ja vanim purjeregatt oli taas suurepärane purjetajate pidu purjede all, millele lisasid jumet juurde peatused ja peod külalislahketes Eesti sadamates. Marsruudil Pärnu-Kuressaare-Kõiguste-Kärdla kulgenud regatil osales 103 jahti koos ca 800 purjetajaga Eestist, Lätist ja Soomest. 2023. aasta Muhu Väina regati võitjad gruppide kaupa on Forte, Sugar, Brigitta, Lagle III ja W-Lind. Parimad Cruiser jahid olid Berta ja Mia ning parim puu-Folkboot on Tiina.

Hiiumaa Sadamad Kärdla ring kinnistas ja selgitas võitjad

Erinevalt kahe aasta tagusest regatist, kus pikaleveninud eelviimase etapi tõttu said Kärdla ringi purjetada vaid suuremate jahtide grupid, siis tänavu klappis kõik ideaalselt. Regati laevastik jõudis reede hilisõhtul kenasti Loodus Invest Kõiguste-Kärdla etapiga Hiiumaale ja laupäeva hommik tervitas purjetajaid perfektsete ilmatingimustega. Lisaks pakkus rohkem sportlikku pinget ja põnevust ka vaid vastu- ja allatuule otstest koosnev ca 8-miiline võistlusdistants Hiiumaa Sadamad Kärdla ringil.

Forte seitsme aasta järel taas Muhu Väina regati võitja

Jaht Forte (X-41 mod, Kalevi JK), kapten Jaak Jõgi juhtimisel näitas regati algusest peale kindlat minekut, hoides liidripositsiooni kuni regati lõpuni välja, olles kindlustanud regati esikoha juba enne viimase Kärdla ringi purjetamist. Talvised jahi ümberehitused, vahetades vana kiilu uue disainiga kiilu vastu, on ennast ära tasunud, muutnud oluliselt jahi võistlusvõimekust ning neli etapivõitu ja kaks kolmandat kohta regatil lisas kogenud ja paljude tiitlitega meeskonnale kõvasti indu juurde ning uue tugeva motivatsiooni ja suuremad ootused ka augustikuus Kielis toimuvaks ORC MMiks, kust 2014. aastal õnnestus Fortel Eestisse tuua esimene ORC maailmameistritiitel.

Jaak Jõgi, Forte kapten: „Pikad ja lühikesed etapid koos väga varieeruvate ilma- ja tuuleoludega käivad Muhu Väina regati juurde. Eriti suur rõõm oli kõige pikema, 80-miilise Pärnu-Kõiguste etapi võitmisest – kuna tuuleolud olid väga vahelduvad ning etapp oli pikk ja kurnav ­–selline purjetamine ja võit jäävad pikaks ajaks meelde! Meie meeskond oli selleks aastaks väga hästi valmistunud ja talvised jahi modifitseerimised võimaldavad meil nüüd võrdsetel alustel rinda pista ka uuemate ja väga kiirete jahtidega. Oleme suutnud jahi hästi sõitma panna ja tunneme meeskonnana ka ise, et asjad on õiged!“

Forte meeskonnas purjetasid: Jaak Jõgi, Meelis Nurk, Kalev Vapper, Martin Kaal, Indrek Rajangu, Tammo Otsasoo, Ando Raud, Marko Nüüd, Marti Hääl, Siim Oskar Hääl, Indrek Lepp, Aet Rahe

Lähim konkurent Fortele heitluses esikoha eest oli jaht Shadow (J112-E, Kalevi JK) Harles Liiviga roolis. Parim Eesti jaht A grupis tänavustel ORC Eesti ja Soome ORC meistrivõistlustel ja meeskond, mis koosneb möödunud aastal regati teise ja kolmanda koha jahtide Premium ja Shadow meeskonnaliikmetest, purjetades koos alles esimest hooaega, püsis esikoha konkurentsis kuni eelviimase etapini välja. Vaid esikolmiku kohti noppides ja kindla võiduga Kõiguste-Kärdla etapilt kindlustas Shadow juba viimase võistluspäeva eel endale teise koha ja Kärdla ringi tulemus laupäeval ei oleks seda tulemust Forte vastu enam muutnud. Kolmanda koha poodiumil hõivas jaht Matilda 4 (J112-E, Dago JK) – 2021.a ORC C klassi maailmameister ja sama aasta Muhu Väina regati võitja – Juss Ojala juhtimisel.

Vaid punkti kaugusele poodiumist jäi Eero Panki Cafe Sailing (Salona 38 ibc, Kalevi JK) ning viiendale kohale purjetas mullune võitja Olympic (X-41 mod, Dago JK) Tiit Vihuli juhtimisel.

Kõik viis jahti valmistuvad nüüd augustikuu alguses Kielis, Saksamaal toimuvaks ORC MMiks. Viiest jahist neljal on ette näidata üks või mitu medalit varasematelt ORC tiitlivõistlustelt ja kindlasti pakuvad Eesti jahid tugevat konkurentsi Kielis ka sel aastal.

Cruiser divisjoni regativõit ORC I grupis kuulub juba mitmendat aastat Hando Sutteri meeskonnale jahil Berta (Elan 380), kes lõpetas regati kõrge kaheksanda tulemusega üldarvestuses. Berta meeskonnas purjetasid lisaks Handole Urmas Kivirüüt, Urmas Reimand, Meelis Simulant, Sirli Väinsaar, Martin Poljakov ja Triin Sepp.

Sugar napsas Amserv Toyota ST ees tiitli viimase etapi võiduga

ORC II grupis läks regati viimasele etapile vastu liidrina Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod, Kalevi JK), kapten Margus Žuravljov. Vaid ühe punkti kaugusel alustas viimast võistluspäeva jaht Sugar (Italia 9.98, Pärnu JK) Marjaliisa Umbiga roolis.

Hiiumaa Sadamad Kärdla ringi tulemused lõid selles grupis kõik kaardid sassi. Etapivõidu võitis Evelyn III meeskond (First 34.7, SMS) Keith Luuriga roolis, tõustes seeläbi regati üldarvestuses kolmandale kohale, võrdse arvu punktidega neljandaks tulnud Tauno Tõnuse meeskonnaga jahil My Car (X-35 mod, Kalevi JK). Cassandra (First 34.7, SMS) Ott Hakkaja juhtimisel, kes enne viimast etappi oli kolmandal kohal, sõitis välja kaheksanda tulemuse ja kaotas seeläbi poodiumikoha langedes kuuendaks Ivar Aru Cherie (First 35, Kalevi JK) järel.

Marjaliisa Umb, Sugari kapten: „Tänavune Muhu Väina regatt oli väga väljakutsete rohke. Kõik pikemad distantsid olid väga keerulised, kuna ilmaolud varieerusid ja isegi kindla edumaaga teiste ees ei saanud kindel olla, et tagapool tulijad sulle järele ei jõua. Meeldejääv oligi seetõttu väga vahelduvate oludega Kõiguste-Kärdla etapp, kus arvad, et sõidad hästi, kuid finishisse jõudes tulemused seda ei näita. Tänase ringi formaat oma vastutuule-allatuule otstega meeldib mulle endale rohkem, kuna on rohkem võistluspurjetamise moodi – see meil ka täna hästi õnnestus ja väljusime viimaselt etapilt regati üldvõitjana!“

Sugari võidukas meeskonnas purjetasid Marjaliisa Umb, Rauno Leibak, Taavi Vaigla, Paolo Bucciarelli, Ott Kikkas, Siim Akermann, Siim Ots ja Marko Uulits.

Cruiser divisjoni võitja ORC II grupis tänavusel regatil on Mia (Grand Surprise, Kalevi JK) Jaan Tiidemanni juhtimisel, meeskonnas purjetamas Toomas Adrikorn, Marek Kaasik, Leelo Märjamaa, Kalle Komissarov, Andres Ojari ja Ellen Liigus.

Brigittale regativõit teist aastat järjest

ORC III grupis oli viimase, Hiiumaa Sadamad Kärdla etapi üllatusvõitja Dago Jahtklubi jaht Bellatrix (X-99) Rauno Pielbergi juhtimisel, keda ilmselgelt aitas võidule koduvete tundmine. Teine ja kolmas koht viimasel etapil läksid vastavalt Priit Jürioja Brigittale (Cross 31, Pärnu JK) ja Guido Grassi jahi Pinta (Taurus, SMS) meeskonnale ­– nende jahtide meeskonnad astusid ka regati üldkokkuvõttes poodiumi esimesele ja teisele astmele. Pronksmedalid riputati kaela Margus Beljakovi jahi Liliann (One Off, SMS) meeskonnale.

Priit Jürioja Brigitta Pärnu Jahtklubist võitis Muhu Väina regati nüüd teist aastat järjest. Üks etapivõit, kolm teist kohta ja mahaviskesõiduks läinud kaheksas koht, andsid kokku 10 punkti ja kahepunktilise edu Pinta ees, kes noppis regatil lausa kaks etapivõitu. Brigitta meeskonnas purjetasid Priit Jürioja, Ermo Mihhotin, Katriin Krimm, Ivo Mihhotin, Raiko Lepik ja Tarmo Mihhotin.

Kuuendal osalemisaastal tuli noortetiimile jahil Lagle III regati võit

ORC IV grupis pidasid pinevat heitlust poodiumikohtadele viimaste aastate kolm tugevaimat konkurenti selles grupis. Võitja selgus alles viimasel etapil Kärdlas, kuna kaks liiderjahti alustasid päeva võrdse arvu punktidega. 2021. ja 2022. aasta ORC IV grupi Eesti meister ning 2022.a EJLi Avamere Karikasarja võitja väikeste jahtide grupis – Lagle III (Finn Express 83) meeskond Ülari Velvistejuhtimisel Haapsalu Jahtklubist – oli ORC I grupi võidujahi Forte kõrval teine jaht, kes võttis neli etapivõitu ja lisas nende kõrvale kaks neljandat kohta. Üldkokkuvõttes kaheksa punkti ja kahepunktiline edu lähima konkurendi, Imre Marmori Vesileenu (Polaris, Kalevi JK) ees, andis aastaid regati noorima kapteni tiitli pälvinud ja madalaima keskmise eaga meeskonnale esimest korda Muhu Väina regati üldvõidu. Kolmanda poodiumiastme täitis Joel ja Julia Kõiv’u tiim jahil 𝗝𝘂𝗹𝗲𝗰𝗵𝗸𝗮 (RJ 85, Toila JK), jäädes teisest kohast vaid ühe punkti kaugusele.

Lagle III meeskond oli silmnähtavalt õnnelik saavutatud regativõidu üle. „Ikka oleme rõõmsad!“, lausus kapten Ülari Velviste. „Esimene võit, meel on ülev, seda on kuus aastat oodatud ja jääb erilisena kindlasti kauaks meelde! Kõige rohkem „meie asi“ olid viimased kolm võidetud etappi. Regati alguse ilmaprognoos vaiksete tuultega oli meie jaoks halba tõotav. Õnneks me aga regati esimeses pooles tulemustes nii alla ei langenud, et oleks keerulisem olnud regati teises pooles ülespoole ronima hakata. Kõige põnevam oli Vesileenuga võrdse arvu punktidega minna vastu viimasele etapile. Kuna regati üldvõidu sai võtta see, kes selle etapi võidab. Meil see õnnestus ja nii meile ka kauaoodatud Muhu Väina regati võit!“ Lagle III meeskonnaliige 𝗥𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗥𝗲𝗶𝗻𝘁𝗮𝗺 lisas, et eriti meeldis neile sel aastal ka väga hea meelelahutusprogramm ja kontserdid regati sadamates. „See tõi rahvast rohkem kokku ja oli väga lahe!“

Lagle III meeskonnas purjetasid Ülari Velviste, Risten Reintam, Mihkel Rehepapp, Mathias Väinsar ja Alessio Dalla Fontana.

W-Lind lendab Muhu Väina regati võiduga koju seitsmendat korda

Folkbootide klassis võitis regati viimase etapi – Hiiumaa Sadamad Kärdla ringi Muinasjutukuningas (Haapsalu JK), mille roolis Argo Vooremaa. Teisena ja kolmandana purjetasid üle finishiliini vastavalt Tiit Riisalo W-Lind (Kalevi JK) ja Mikk Kööseli Jonna (Kalevi JK). Needsamad meeskonnad jagasid omavahel ka tänavuse A. Le Coq 66. Muhu Väina regati poodiumikohad.

Alustanud viimast võistluspäeva liidrina neljapunktilise eduga Muinasjutukuninga ees, oli see W-Linnul üsna kindel positsioon, mida hoida. Nii see võit tuli – „Linnuperele“ seitsmendat korda. Esimestel aastatel kuulsa folkbootide ehitaja Thorkild Lind järgi nime saanud puust folkboodil Lind ja hilisematel aastatel plastkerega jahil W-Lind.

W-Lind kapten Tiit Riisalo: „Minuga koos purjetab väga hea jääpurjetaja ja kuldsete kätega jahidetailide meister Vaiko Vooremaa, kelle ma juba aastaid tagasi meelitasin tagasi folkboodi peale. Teine põhitiimi liige on Signe Riisalo, keda täna näiteks asendas meie tütar Paula, kuna aeg-ajalt ikka tööülesanded nõuavad oma osa. Eriti tore on muidugi see, et meie põhikonkurendiks on just Vaiko poeg Argo jahil Muinasjutukuningas, väga edukas endine olümpiapurjetaja Laser klassis, kes on varem meie meeskonnast just Vaikot vahel asendamas käinud ja kelle huvi selle paadiklassi vastu just sel moel alguse sai. Nüüd juba teist aastat puseleme nii Muhu Väina regati kui ka teiste regattide pjedestaali kohtade pärast.“

Parima puufolkboodi tiitli pälvis tänavu Meelis Lindemanni meeskond folkboodil Tiina Kalevi Jahtklubist, olles üldarvestuses üheksas kaheteistkümne folkboodi seas.

Folkbootide flotilli ootab sel suvel ees aga suursündmus „Folkboot Gold Cup“ ehk selle klassi tähtsaim aasta tippvõistlus maailmas. Toimub see võistlus augusti alguses Kalevi Jahtklubis Tallinnas ja võistlema on oodata pea 60 meeskonda üle maailma. https://goldcup2023.folkboot.ee/

Regati korraldustiim on tänulik ja teeb suure kummarduse kõikidele osalenud purjetajatele, A. Le Coqile ja kõikidele teistele toetajatele-sponsoritele ning regatti korraldada aidanud sadamatele ja jahtklubidele!

Allolev tänusõnade rida on tegelikult palju pikem ja annab korraldajatele indu järgmisel aastal veel ägedam regatt teha!

Tänud Vanale, kes hoidis kõiki purjetajaid ja korraldajatele suurepärase regati eest! Oli privileeg siin seltskonnas nädal purjetada ja vōistelda! – Jaak Jõgi, Jaht Forte

Suur kummardus Berta tiimi poolt korraldajatele suurepärase regati eest. Aitäh ja kohtumisteni! – Hando Sutter

Temper’i meeskonna nimel – täname korraldajaid, õnnitleme võitjaid! Väga mõnus regatt oli! Kõik olid sõbralikud ja tundsid rõõmu ka teiste kordaminekute üle! – Harri Murd

Eesti Folkbootide Flotill tänab ja tervitab in copore! – Tiit Riisalo, W-Lind

Pinta meeskond tänab regati korraldajaid ja vōistluskaaslasi toreda nädala eest. Head koduteed kōigile! – Pinta meeskond

Sleeper’i meeskond tänab väga meeleoluka regati (ja ilma!) eest! Aitäh ka sadamatele ja erilisele lemmikule Kõigustele. Õnnitlused kõigile võitjatele!

𝗔. 𝗟𝗲 𝗖𝗼𝗾 𝟲𝟲. 𝗠𝘂𝗵𝘂 𝗩ä𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝘃õ𝘁𝗷𝗮𝗱 (𝟲 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗽𝗶, 𝟭 𝗺𝗮𝗵𝗮𝘃𝗶𝘀𝗲):

ORC I

𝗙𝗼𝗿𝘁𝗲 (X-41 mod) – kapten Jaak Jõgi, Kalevi Jahtklubi – 7 𝗦𝗵𝗮𝗱𝗼𝘄 (J112-E) – kapten Harles Liiv, Kalevi Jahtklubi – 11 𝗠𝗮𝘁𝗶𝗹𝗱𝗮 𝟰 (J112-E) – kapten Juss Ojala, Dago Jahtklubi – 19

𝗖𝗿𝘂𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗷𝗼𝗻:

𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮 (Elan 380) – kapten Hando Sutter, Kalevi Jahtklubi 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗶𝗮 (Grand Soleil 43 BC) – kapten Aare Kööp, Kalevi Jahtklubi 𝗞𝗶𝗻𝗱 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰 (IMX-38) – Ilmari Absetz, RTM, Soome

ORC II

𝗦𝘂𝗴𝗮𝗿 (Italia 9.98) – kapten Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi – 10 𝗔𝗺𝘀𝗲𝗿𝘃 𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗮𝗺 (First 36.7 mod) – kapten Margus Zuravljov, Kalevi Jahtklubi – 12 𝗘𝘃𝗲𝗹𝘆𝗻 𝗜𝗜𝗜 (First 34.7) – kapten Keith Luur, Saaremaa Merispordiselts – 22

𝗖𝗿𝘂𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗷𝗼𝗻𝗶 𝘃õ𝗶𝘁𝗷𝗮:

𝗠𝗶𝗮 (Grand-Surprise) – kapten Jaan Tiidemann, Kalevi Jahtklubi 𝗖𝗵𝗮𝗻𝘁𝗮𝗹 (Mannerberg 31) – kapten Aarne Tuisk, Haapsalu Jahtklubi 𝗡𝗼𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗶 (Ridas 35) – kapten Ülar Jänes, Pärnu Jahtklubi

ORC III

𝗕𝗿𝗶𝗴𝗶𝘁𝘁𝗮 (Cross 31) – kapten Priit Jürioja, Pärnu Jahtklubi – 10 𝗣𝗶𝗻𝘁𝗮 (Taurus) – kapten Guido Grass, Saaremaa Merispordiselts – 12 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗻 (One Off) – kapten Margus Beljakov, Saaremaa Merispordiselts – 19

ORC IV

𝗟𝗮𝗴𝗹𝗲 𝗜𝗜𝗜 (Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste, Haapsalu Jahtklubi – 8 𝗩𝗲𝘀𝗶𝗹𝗲𝗲𝗻𝘂 (Polaris) – kapten Imre Marmor, Kalevi Jahtklubi – 10 𝗝𝘂𝗹𝗲𝗰𝗵𝗸𝗮 (RJ 85) – kapten Joel Kõiv , Toila Jahtklubi – 11

Folkboot

𝗪-𝗟𝗶𝗻𝗱 – kapten Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi – 7 𝗠𝘂𝗶𝗻𝗮𝘀𝗷𝘂𝘁𝘂𝗸𝘂𝗻𝗶𝗻𝗴𝗮𝘀 – kapten Argo Vooremaa, Haapsalu Jahtklubi – 10 𝗝𝗼𝗻𝗻𝗮 – kapten Mikk Köösel, Kalevi Jahtklubi – 12

Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, SYNLAB, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Hiiumaa Sadamad, Rahva Raamat, Pärnu linn, Postimees, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, Elisa.

