A Le Coq 66. Muhu Väina regatt jõudis kenal käigul Kuressaarest Kõigustesse

Kolmapäeva hommik Kuressaare jahisadamas oli suviselt soe ja päikeseline. Purjetajate rõõmuks ei puudunud ka tuul, kuigi rohkemaks kui 3-4 m/s see täna ei paisunud ja regati neljanda, Tactical Foodpack Kuressaare-Kõiguste etapi teine pool seilati spinnakeride ja gennakeride all päikest võttes mõnusas lõunakaartest puhuvas külg- ja taganttuules Kõiguste sadmasse.









Kell 11 hommikul Kuressaare lähistelt startinud 20-25 miili pikkuse etapi läbimiseks kulus suurematel jahtidel veidi alla nelja ja poole tunni. Kõige pikemalt kulus aega Kõigustesse jõudmiseks kõige väikesematel, ORC IV grupi viimastel jahtidel, jõudes vaikivas tuules üle finishiliini vahetult enne kontrollaja lõppemist.

ORC I grupis grupis sõitis parima aja välja selle grupi regati üldliider jaht Forte (X-41 mod) Jaak Jõgi juhtimisel (Kalevi JK). Tuuleolud soosisid X-41 tüüpi jahte, sest 27 sekundit jäi maha teisele kohale purjetanud, eelmisel aastal regati esikoha võitnud Olympic/Tactical Foodpack (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis (Dago JK). Tänase etapi kolmanda poodiumikoha täidab jahi Shadow (J-112 E) meeskond Harles Liivi juhtimisel (Kalevi JK), kellel libisesid konkurendid eest vaid kolm miili enne finishiliini kui Shadow jaoks tuul vaiksemaks jäi ja kaotust liidrile kogunes 59 sekundit.

Jahi Berta (Elan 380) meeskond Hando Sutteriga roolis (Kalevi JK) oli tänasel etapil taas parim Cruiser divisjonis.

Intervjuu Olympic jahi kapten Tiit Vihuliga https://fb.watch/lKTf-XQzBe/

ORC II grupis kindlustas tänase esikohaga enda positsiooni regati üldliidri kohal Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel (Kalevi JK). Jaht Sugar (Italia 9.98) Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu JK) jäi võitjast maha 25 sekundit ja on ka üldkokkuvõttes teisel kohal. Tauno Tõnuse juhtimisel jahi My Car (X-35 mod) meeskond on kolmandal kohal nii tänase etapi poodiumil kui ka esialgses üldedetabelis.

Cruiser divisjoni parima tulemuse tänasel etapil välja sõitnu Jaht Mia (Grand Surprise) Jaan Tiidemanni juhtimisel kindlustas oma liidripositsiooni selles arvestuses.

Intervjuu Amserv Toyota Sailing Team’i kapten Margus Zuravljoviga https://fb.watch/lKTfbSidOQ/

Nii ORC III kui ORC IV grupi tänased võidujahid purjetavad kahekesi ehk double handed. ORC III grupi jahtide hulgas tõmbas täna kõige pikema kõrre jahi 𝗘𝗻𝗲𝗹 (Ridas 31) kapten Priit Videvik koos meeskonnakaaslase Argo Maasikmäega. Priit Videvik oli võidu üle erakordselt rõõmus, sest kaks aastat jahi ümberehitamist, pukspriidi lisamine ja asümmeetrilise gennakeri kasutuselevõtt on ennast õigustanuid ja ära tasunud. Eriti tänastes tingimustes, mis klappisid ideaalselt Eneli double-handed meeskonnale ja jahile. Pea viieminutiline edu teise aja välja sõitnud Priit Jürioja jahi Brigitta (Cross 31) ees oli Eneli meeskonnale suurepärane auhind ja väärikas tasu. Kolmandaks purjetas jahi 𝗣𝗶𝗹𝗼𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗶 (FF 31 IMS) tiim Alari Lagle juhtimisel (R.O.P.K.).

ORC IV grupis tegu täna konkurentidele silmad ette double handed tiim 𝗝𝘂𝗹𝗲𝗰𝗵𝗸𝗮 (RJ 85) Toila Jahtklubist. Joel ja Julia Kõiv olid võidu üle siiralt rõõmsad. Jaht osaleb juba viiendat aastat Muhu Väina regatil. Kui esimesel aastal saadi kokkuvõttes 18. koht, siis üsna kiiresti hakkas jaht noppima ka poodiumikohti. Täna edestas Julechka Imre Marmori Vesileenut ja Alvar Ristikivi Gemmat – mõlemad on Polaris-tüüpi jahid Kalevi Jahtklubist.

Intervjuu Julechka kapten Joel Kõivuga https://fb.watch/lKTgOCTM8m/

Folkbootide klassis purjetas jaht 𝗟𝗶𝗻𝗱𝗮 täna üle finishiliini kolmandana Tiit Riisalo 𝗪-𝗟𝗶𝗻𝗻𝘂 ja Mikk Kööseli 𝗝𝗼𝗻𝗻𝗮 järel. Linda roolimees 𝗥𝗶𝗺𝗼 𝗧𝗶𝗺𝗺 tõdes, et sõit oli pingeline nagu Folkbootide klassis ikka. “Sai ka merepõhja natuke täpsemaks kaardistatud kui Eesti merekaardid väidavad. Kuna Folkbootidel on nö vaba rada, siis päris mitu jahti meil täna jälle oma kõhtu kraapisid. Loodame, et homsel ringil seda enam ei juhtu.”

Intervjuu Linda kapten Rimo Timmigaa https://fb.watch/lKThTXaDWR/

Kõiguste sadamas oli täna õhtul taas purjetajate pidu. Autasustati Tactical Foodpack Kuressaare-Kõiguste etapi parimaid ja erakordse elamuse pakkus LED viiuldaja Johanna Marie Kork. Peo tõmbas käima DJ Diana D.

Neljapäeval purjetatakse regati viies etapp – Alexela Kõiguste ring.

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, SYNLAB, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Hiiumaa Sadamad, Rahva Raamat, Pärnu linn, Postimees, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, Elisa.

Piret Salmistu