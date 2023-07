A Le Coq 66. Muhu Väina regati Alexela Kõiguste ringil Fortele ja W-Linnule kolmas järjestikune etapivõit

A Le Coq 66. Muhu Väina regatil purjetati neljapäeval viies etapp – Alexela Kõiguste ring. 20-25-miilise etapi läbimise ajaks kujunes kolm kuni neli tundi. Kõikide gruppide üldliidrid säilitasid oma juhtpositsioonid, kuigi esikohti noppisid ka teised jahid. Liidritest Forte ORC I grupis ja Folkboot klassis W-Lind võtsid kolmanda järjestikuse etapivõidu.

Hommikune ilm Kõigustes oli vihmane ja tuuletu, kuid muutus lõuna paiku purjetajatele soodsamaks ja kell 11:30 saadi anda ka esimene start võistlusse asumiseks. Peavõistlusjuht Tormi Jõgi sõnul puhu kogu distantsi jooksul läänekaarte tuul keskmiselt 5 m/s, puhanguti 9 m/s. Meremärkide vähesuse tõttu ei olnud märkidevahelised kursid purjetajatele eriti soosivad, kuna ei andnud palju võimalusi positsioonide parandamiseks. Allatuuleotsad tuli enamasti purjetada ühe halsiga. Vaid viimased 3,5 -4 miili saadi vastutuules krüssata, ja taktikalisi otsuseid vastavalt sellele teha. Esimesed jahid finisheerisid Kõiguste lähistel kolme tunni purjetamise järel.

ORC I grupis edestas võidujaht Forte (X-41 mod) kapten Jaak Jõgiga roolis teiseks tulnud Eero Panki Cafe Sailing’ut (Salona 38 ibc) ühe minuti ja 18 sekundiga. Kolmanda aja sõitis täna välja jaht Shadow(J112 E), kaotust liidrile üks minut ja 45 sekundit. Kõik jahid on Kalevi Jahtklubist.

Just neljapäeval 17-aastaseks saanud Forte navigaator Siim Oskar Hääl ütles, et pärast esimest märki hakkas vahe aina kasvama. “Oli väga tihe rebimine esimesse märki, sealt hakkasid vaikselt vahed suurenema, kuid tagasi tulles, viimased kaks lõiku olime Olympicuga väga tasavägised,” sõnas Hääl. Muidu svertpaadil Laser purjetav noormees osaleb Muhu Väina regatil esimest korda, seekord koos isa Marti Häälega, kes loodab pojaga edaspidigi koos purjetada.

Forte jätkab üldliidrina (6 punkti) Shadow (10 punkti) ja Matilda 4 (J112 E, Dago JK, 15 punkti) ees.

Cruiser divisjonis jätkab kindla liidrina jahi Berta (Elan 380) meeskond Hando Sutteriga roolis (Kalevi JK), võttes ka täna selle arvestuse esikoha.

Intervjuu Siim Oskar ja Marti Häälega https://fb.watch/lMf0p_Itn5/

ORC II grupis võttis liidrikohal purjetanud jaht Sugar (Italia 9.98) Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu JK) täna etapivõidu, kahandades nii oma punktivahe teiseks tulnud senise liidri Margus Žuravljovi Amserv Toyota Sailing Teamiga (First 36.7 mod, Kalevi JK) vaid ühepunktiliseks. Alexela Kõiguste ringi kolmanda koha purjetas Kõigustes välja Ivar Aru juhtimisel jahi Cherie (First 35, Kalevi JK) meeskond. Üldarvestuses hoiab siin grupis kolmandat kohta jahi My Car (X-35 mod) meeskond Tauno Tõnuse juhtimisel, kui vaid ühe punkti kaugusele jääb neljandana Cherie.

Cruiser divisjoni parima tulemuse purjetas välja Haapsalu JK jaht Chantal (Mannerberg 31) Aarne Tuisuga roolis, kuid divisjoni liidrina jätkab Jaan Tiidemanni juhtimisel Mia (Grand Surprise, Kalevi JK).

Intervjuu jahi Sugar trimmeri Paolo Bucciarelliga https://fb.watch/lMf1JBT0HS/

ORC III grupis oli tänane võidujaht taas Ridas 31 tüüpi. Nii nagu ka eelmisel Kuressaare-Kõiguste etapil võttis võidu Ridas/Cross 31 tüüpi jaht Enel, tuli tänase ALEXELA Kõiguste ringi võitjaks meeskond Faro Ridas 31 tüüpi Kalevi Jahtklubist, 18 sekundit parema ajaga lähima konkurendi Brigitta ees. Samas on ka liidripositsiooni hoidev Priit Jürioja Brigitta Cross 31 tüüpi jaht. Varem aastaid jahil Far-o-zon purjetanud kapten Neeme Külm purjetab sellel jahil esimest hooaega. Alexela Kõiguste ringi kolmas koht kuulub jahile Seabird (First 31.7, Kalevi JK) Toivo Roosma juhtimisel.

Korraliku edumaaga jätkab üldliidrina Brigitta (8 punkti), Margus Beljakovi Liliann (One Off, SMS) ja Alar Lagle Piloilleri (FF 31 IMS) tiim.

Intervjuu jahi Faro meeskonnast Neem Külma ja Jan Matveusiga https://fb.watch/lMf3ZDHDMo/

ORC IV grupis käib esikoha nimel tihe rebimine kahe jahi vahel. Kui täna võttis võidu Lagle III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel, siis üldarvestuses juhib Imre Marmori Vesileenu (Polaris, Kalevi JK) kolme punktiga Lagle III ees. Kolmanda koha noppis double handed tiim 𝗝𝘂𝗹𝗲𝗰𝗵𝗸𝗮 (RJ 85) Joel Kõivuga roolis Toila Jahtklubist, kes on kolmas ka üldarvestuses, kaotust liidrile 10 punkti.’

Folkbootide klassis tugevdas üldist liidripositsiooni kolmanda järjestikuse etapivõiduga Tiit Riisalo W-Lind. Mikk Kööseli Jonna ületas finishiliini teisena . Kolmandale koha purjetas MuinasjutukuningasArgo Vooremaa juhtimisel. Sama järjekord on ka üldises edetabelis: W-Lind 5, Jonna 9 ja Muinasjutukuningas 11 punkti.

Kõiguste sadamas oli neljapäeva õhtu imeliselt suvine. Loojangu poole suunduva päikese valguses said purjetajad maitsta kohalikke Saaremaiseid hõrgutisi, autasustati Alexela Kõiguste ringi parimaid, nauditi meelelahutusprogrammi ja hoiti purjetajate pidu kestmas veel kaugelt üle südaöö

Reedel viib regati eelviimane – Loodus Invest Kõiguste-Kärdla etapp purjetajad Hiiumaale Kärdla sadamasse, kuhu jahte on oodata pigem reede hilisõhtul ja öösel.

Tulemused. https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2023#!/results?classId=orc1

Alexela Kõiguste ringi fotod Flickris © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720309762988

Regati kodulehekülg: http://www.muhuvain.ee/et

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2023#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Regati fotod Flickris © Janis Spurdzins: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/collections/72157721902524653/

Parimad palad, pildid ja uudised regatilt – Postimehe Muhu Väina regati blogi vahendusel

https://sport.postimees.ee/7809553/otse-muhu-vaina-regati-otseblogi-2023

Jahtide liikumist saab jälgida ka reaalajas KWINDOO rakenduse kaudu https://kwindoo.com/tracking/34037-a-le-coq-moonsund-regatta-2023?race_id=39929

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, SYNLAB, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Hiiumaa Sadamad, Rahva Raamat, Pärnu linn, Postimees, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, Elisa.

