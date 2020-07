A. Le Coq 63. Muhu Väina regatt jõudis Tallinnasse

Pärast puhkepäeva Kärdla jahisadamas jätkas 109 jahti taas võistlust ning järgmine A. Le Coq 63. Muhu Väina regati etapp purjetati Kärdlast Tallinnasse Haven Kakumäe jahisadamasse. Start anti neljapäeva keskpäeval Kärdla lähedalt ning purjetajate rõõmuks puhus ka reibas tuul.

Mööda Eesti põhjarannikut kulgev võistlusrada oli planeeritud 65 meremiili pikkune ning lõppes finišiliinil Haven Kakumäe sadamast miili kaugusel. Suures osas külgtuules kulgev sõit ei andnud võistlejatele küll üleliia palju adrenaliini, kuid võidukad olid need, kes suutsid oma jahist maksimumi välja pigistada igal hetkel.

ORC I grupis etapivõidu noppinud Kalevi Jahtklubi jaht Matilda 4 kapten Mihkel Kose roolimisel on olnud stabiilselt edukas kogu regati vältel. Kogenud kapteni juhendamisel on noor meeskond tänaseks ka koondtulemustes esikohta hoidmas. Mihkel Kosega vaata intervjuud siin. Etapi teisele ja kolmandale kohale sõitsid end vastavalt võistlusjaht Credit24 Sailing (kapten Eero Pank, Kalevi Jahtklubi) ja Olympic (kapten Tiit Vihul, Jahtklubi Dago).

ORC II grupis oli teistkordselt regati jooksul võidukas Pärnu Jahtklubi jaht Sugar, kapten Marjaliisa Umb, eelmise võidu noppisid nad Pärnu lühirajalt. Sugar hoiab hetkel ka selle grupi liidripositisiooni. Teise koha tulemuse sai kirja Pärnu Jahtklubi jaht Katariina II kapten Aivar Tuulbergiga, kes oli pidanud Sugarile alla vanduma ka Pärnus ja kes pärast nelja etappi on koondtulemustes kolmandat kohta hoidmas. Kärdla – Haven Kakumäe etapil kolmandale kohale sõitis Kalevi Jahtklubi jaht Amserv Toyota ST, kapten Margus Žuravljov.

ORC III grupis lõi pikk külgtuules kulgenud sõit kaardid segi ning tõi poodiumile kaks jahti, kes regati jooksul seal veel ei ole olnud. Kapten Rauno Pielbergi juhtimisel oli võidukas Jahtklubi Dago jaht Celia. Läti jaht RTS Baltic kapten Juris Kuklisega sai kirja teise aja. Double-handed jaht oli ka võidukas Pärnu-Kärdla etapil ja on koondarvestuses pärast nelja sõitu 5. kohal. Kolmandale kohale etapi arvestuses tõi edukas sõit Kalevi Jahtklubist kapten Margus Rohtla juhtimisel jahi Deja Vu.

ORC IV grupis tõi neljas etapp koondarvestusse uue liidri – Toila Jahtklubi jahile Julechka kapten Joel Kõivuga roolis oli see esimene etapivõit, kuid stabiilsed tulemused on taganud edu koondarvestuses. Teisele kohale sõitis Kalevi Jahtklubi jaht Mary Lou, kapten Rene Safiniga ning kolmanda koha sai jaht Edda, kapten Mihkel Güsson, Kalevi Jahtklubi.

Folkbootide kümne jahi hulgas on aga pärast neljandat etappi koondtulemustes tasavägine kaikavedu just esimesel ja teisel kohal oleva jahi vahel. Viimased kaks etappi on võidukas olnud Folkboot Bacchus kapten Olev Oolupi roolimisel (Jahtklubi Dago). Etapi teisele poodiumikohale sõitis end aga Tiit Riisalo jahil W-Lind, kes hetkel koondtulemustes on liidripositsioonil. Kolmas tulemus läks kirja jahile Tee Chee Kalevi Jahtklubist, kapten Peeter Välkmann.

Reedel purjetavad võistlejad Tallinnas. Eelviimase etapi start anti reede keskpäeval Haven Kakumäe lähistel ning õhtuks jõutakse Piritale Kalevi Jahtklubisse, kus toimuvad kahe viimase etapi autasustamised. Pärast reedest võistlussõitu mängitakse koondseis kindlasti ümber, sest vastavalt võistlusjuhistele kuulub pärast viienda etapi toimumist halvima skoori mahaarvamine.

Regati viimane etapp seilatakse Tallinna lahel laupäeval. A. Le Coq 63. Muhu Väina regati medalid pannakse võitjatele kaela Pirital Kalevi Jahtklubis pärast viimase etapi lõppu laupäeval.

Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapi tulemused:

ORC I

1. koht – Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi Jahtklubi

2. koht – Credit24 Sailing, Eero Pank, Kalevi Jahtklubi

3. koht – Olympic, Tiit Vihul, Jahtklubi Dago

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi Jahtklubi.

ORC II

1. koht – Sugar, Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi

2. koht – Katariina II, Aivar Tuulberg, Pärnu Jahtklubi

3. koht – Amserv Toyota ST, Margus Žuravljov, Kalevi Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Sugar, Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi.

ORC III

1. koht – Celia, Rauno Pielberg, Jahtklubi Dago

2. koht – RTS Baltic, Juris Kuklis, EMRL

3. koht – Deja Vu, Margus Rohtla, Kalevi Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Piloilleri 3, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi Jahtklubi.

ORC IV

1. koht – Julechka, Joel Kõiv, Toila Jahtklubi

2. koht – Mary Lou, Rene Safin, Kalevi Jahtklubi

3. koht – Edda, Mihkel Güsson, Kalevi Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Julechka, Joel Kõiv, Toila Jahtklubi

Folkboot

1. koht – Bacchus, Olev Oolup, Jahtklubi Dago

2. koht – W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi

3. koht – Tee Chee, Peeter Välkmann, Kalevi Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi.

Pildid A. Le Coq 63. Muhu Väina Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapilt ja autasustamiselt siin.

Regatil osaleb 109 jahi ja ligi 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa sel aastal osaleda pea 20 jahti Venemaalt, kes on Muhu Väina regatil iga-aastased külalised. Osalevate meeskondade nimekiri asub http://muhuvain.ee/regatt2020/osavotjad

63. Muhu Väina regatt toimub 11.-18. juulini ja läbib nädala jooksul kokku nelja sadamat – Pärnu Jahtklubi, Kärdla Sadam, Haven Kakumäe ja Kalevi Jahtklubi Tallinnas Pirital.

Regatt on jälgitav reaalajas internetist Sportreci lehel siin – jahid kasutavad GPS-jälgimisseadmeid ning kui ka purjed paistavad vaid silmapiiril, siis veebis on võimalik nende liikumist jooksvalt jälgida.

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ajakava:

12. juuli – Pro Marine Trade Pärnu ring

13. juuli – Alter Marine Pärnu lühirada

14. juuli – Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapp

15. juuli – Hiiumaa Sadamad Kärdla ring või vaba päev

16. juuli – Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapp

17. juuli – Santa Maria Haven Kakumäe – Kalevi Jahtklubi etapp

18. juuli – Olümpia 40 Tallinna ring

Muhu Väina regati kaldaprogrammi näeb siit: http://muhuvain.ee/regatt2020/uritused

Regati kodulehekülg: http://muhuvain.ee/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

GPS jälgimine http://www.sportrec.eu/?page_id=671

Postimees veebis Muhu Väina blogi: https://purjetamine.postimees.ee/7009141/muhu-vaina-regati-otseblogi-2020

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Helly Hansen/Sportland, DSV, Volvo Trucks Estonia, Amserv/Toyota, Alexela, Pro Marine, Alter Marine, Tactical Foodpack, Hiiu vald, Hiiumaa Sadamad, Santa Maria, Rahva Raamat, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Pärnu linn, Tallinna linn, Sportity, Liviko.