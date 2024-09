Tallinna Nädala regatil jäid ka täna IQFoilid kaldale tuult ootama

13.-15.09 toimuv Tallinna Nädala regatt on üks Eesti purjetamishooaja olulisi võistlusi, mis toimub igal aastal septembris. See regatt on osa Garmin Purjetamise Võistlussarjast, kus parimad purjetajad võistlevad erinevates paadiklassides, et selgitada välja hooaja meistrid. Regati korraldajaks on Tallinna Jahtklubi, ning võistluspaigaks Haven Kakumäe jahisadam.

Regatil paadiklassid: ILCA 6, ILCA 7, IQFoil, RS Feva, RS Aero, 470, 29er ja 49er/FX. Regatt meelitab osalema purjetajaid Eestist ja naaberriikidest, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi igas vanuse- ja oskuste kategoorias.

Teine võistluspäev on seljataga, kõikidel paadiklassidel õnnestus kirja saada vähemalt üks võistlussõit, välja arvatud IQFoilid, kelle jaoks ka täna tuult ei jagunud.

ILCA 6 arvestuses võistleb 33 sportlast, põhikategoorias juhib võistlust Elisa Tamm (ROPK), teisel kohal Rasmus Randmäe (ROPK) ja kolmas Karlina Vaivode (Burāšanas klubs 360/Burāšanas akadēmija).

Kõik ILCA 6 arvestuste tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/TN2024#!/results?classId=ilca6

ILCA 7 põhiarvestuse parimad peale viite võistlussõitu:

Karel Ratnik / PJK Karlis Junkers / Burāšanas klubs 360 / Burāšanas akadēmija Tavo Annus / ROPK

RS Aero 5 parimad peale tänaseid võistlussõite:

Robert Kesküla / UKP Jessika Jõesaar / HSS Susanna Maria Jõgi / TJK

RS Aero 6 esikolmik:

Kristo Õunap / SMS Liina Kolk / UKP-SMS Andrias Sillaste / AERO

RS Aero 7 parimad:

Rait Rand / SMS Andres Haavel / SMS Ivo Volkov / PJK

RS Feva paatidel võistleb 16 meeskonda. Kahe päevaga on peetud viis võistlussõitu ja esikolmik enne viimast võistluspäeva järgmine:

Eddy Lainurm ja Gregory Viljakainen / UKP Leon Zolotarjov ja Pärtel Orusalu / UKP Anna Altrov ja Rael Natali Ets / UKP

470 klassis võistleb neli meeskonda:

Liise Väliste ja Andrias Sepp / PJK Sandra Sinivee ja Kaito Haamer / UKP Mia Maria Lipsmäe ja Teodor End / UKP/QYC

29er klassis võistleb kuus meeskonda. Teise võistluspäeva lõpus juhivad võistlust Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov, teisel kohal on Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, ning kolmandal kohal Johanna Koit ja Iiris Liira. Kõik purjetjad esindavad Tallinna Jahtklubi.

29er tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/TN2024#!/results?classId=29er

49er arvestuse liidrid on endiselt Juuso Roihu ja Henri Roihu, ning FX klassis juhivad kaheksa võistlussõidu järel Helen Ausman ja Helen Pais.

IQFoil klassi täna sõita ei saanud.

Vaata pildigaleriid: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.828421769438441