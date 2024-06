Draakon jahtide karikasarja teine etapp toimus Haapsalus

8-9. juunil toimus Haapsalus Eesti Draakon paadiklassi purjekate karikasarja teine etapp. Selleks puhuks oli Haapsallu kohale sõitnud kolmteist meeskonda. Disainilt sihvakad ja stiilsed Draakonklassi jahid on silmale väga kenad vaadata. Esimesel päeval toimus kolm võistlussõitu, mis jäigi selle etapi lõppskooriks, kuna pühapäeval oli tuul merele minemiseks liialt tugev.

Kolme sõidu järel kujunesid tulemused järgmiselt:

Esimese koha võitis Kalevi jahtklubi meeskond jahil Flugger, kapten Eduard Gorbunov juhtimisel, meeskonnas Aleksandr Shalagin ja Aleksey Murashkin.

Teise koha saavutas jahi Sparwen meeskond kuhu kuulusid kapten Tiit Vihul, Aleksei Zigadlo, ja Raul Grigorjev. Kolmanda koha teenis samuti Kalevi jahtklubi esindav meeskond jahil Gusti XL, kuhu kuulusid kapten Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk.

Kõik tulemused on leitavad siit: https://manage2sail.com/et-EE/event/f0bac95f-b278-4b2e-bc1c-896af7575648#!/results?classId=b97e3873-aef3-42d4-a3c4-4fb6f2bdf615

Hõbemedali meeskonna kapten Tiit Vihul võtab võistluse kokku: “Haapsalu karikaetapp oli planeeritud kolmele päevale, millest esimene reedene oli võistlusväline treeningpäev ning laupäeval ja pühapäeval olid plaanitud võistlussõidud. Reedel saime tehtud paar sõitu nõrkades ja äärmiselt keerutavates tuuleoludes ja laupäeval keskmises ja samuti keerutavas tuules. Pühapäevased sõidud jäid liiga tugeva tuule tõttu pidamata. Mis puudutab võistlustingimusi Haapsalus siis meenuvad mulle ca. 30 aastatagused võistlused Haapsalus svertpaatidel, kus samuti stabiilseid tuuleolusid oli harva ja seda oli oodata ka sellest korrast. Kas tuuleoludel on sealkandis ka mingi aimatav korrapärasus ma ei tea ja vähemalt sellel võistlusel see kuidagi välja ei paistnud, millele annab kinnituse ka väga tugeva kohaliku meeskonna mitte võib-olla mitte kõige stabiilsemad kohad sõitudes.

Oma sõitude seeriaga ja üldtulemuse teise kohaga võime rahule jääda kuna otseselt mingeid põrumisi oma strateegias ette ei tulnud ja kaotus tuli väga tugevale ja kiirele meeskonnale. Hea on tõdeda, et Eesti Draakon fleedi tase on päris kõrge ja tasavägine olles läbi põimitud nii põlistest Draakoni purjetajatest kui tugevatest purjetajatest teistest jahiklassidest. Kuivõrd tegemist on rohkeimaarvulise one-design kiiljahtide klassiga Eestis, siis on selles võistelda tõeline rõõm. Kindlasti on meie meeskonnal veel arenguruumi ja õnneks ka aega areneda selle suve Draakoni tippsündmuseks ehk euroopa meistrivõistlusteks mis toimuvad augustis Pärnus.

Mis puudutab Haapsalu karikavõistluse läbiviimist, siis suur tänu regati eestvedajale Erki Terasele suurepärase korralduse eest! Kindlasti on Eestis kohti kus võib-olla on natuke paremad tingimused purjeregattide läbiviimiseks aga hea korraldus ja mõnus Haapsalu miljöö kutsuvad sinna igal ajal tagasi.”

