Haapsalu lahel peeti üle aastate noorte regatt

Haapsalu jahtklubi korraldas 4.-5. Mail Haapsalu Lahel noorteregati optimist paadiklassi sportlastele. Võistlusel osaled 28 sportlast, kuuest jahtklubist üle eesti.

Kes alguses kartsid, et ilm võib sel ajal veel laste jaoks liiga külm olla, siis Haapsalu tõestas end sooja ja päikeselise võistluspaigana. Kahel päeval toimunud regatil peeti kokku viis võistlussõitu.

Võistluse peakorraldaja ja Haapsalu jahtklubi kommodoor Erki Terase sõnul tulenes idee selline võistlus korraldada mitmest asjast. Haapsalu noorte aktiivsete purjetajate hulk on märkimisväärselt kasvanud. Meenutades oma lapsepõlve, kuidas Haapsalus sai võisteldud, tekkis soov seda kogemust pakkuda ka teistele. Noored on purjetamise vundament ja nemad panevad sadamad särama. Haapsalus ei ole ca 10 aastat noortele võistluseid korraldatud ja see tundus mõistlik mõte end taas nähtavamaks muuta. Tagasiside lastevanematelt ja treeneritelt on olnud väga positiivne, lastele täiesti uus kogemus. Soovime sellest taas traditsiooni teha ja kohtuda kõigiga taas 2025 aasta kevadel.

Hiiumaal tegutseva jahtklubi Dago treener Anni Rätsep ütles, et Haapsalu on hea võistluspaik, just seetõttu, et laht on ümbritsetud maaga, kus tuult võib keeruline lugeda olla ja see annab häid kogemusi ja õppetunde. Samuti kiitis Rätsep võistluse korraldust, kõik oli hästi ja sujuvalt tehtud. Lastele ka meeldis. Külma ees hirmu ei tundnud, valmistusime küll halvimaks, aga ei kartnud.

Oma nooruspõlves on Rätsep Haapsalus võistelnud, küll umbes 13-14 aastat tagasi Haapsalus võistelnud. Eriti palju ei mäleta, aga selline mälestus on, et neli minutit enne starti käisin ümber, auskersasin optimisti valguskiirusel tühjaks, jõudsin napilt starti ja vist isegi tuli sõiduvõit. Ehk kui sõitu tahate võita, käige soojenduseks ümber.

Regati esikoht läks Saaremaa Sailing Academy (SSA) sportlasele Christofer Kasinale. Üldarvestuse teise koha saavutas Kalevi jahtklubi/Hapsal Purjespordikooli õpilane Elari Teras ja pronksmedal läks Kalevi jahtklubi esindavale Alexander Eberlele.

Tüdrukute arvestuses võidutsesid Saaremaa neiud. Eskoha saavutas Anni Kubjas Saaremaa Merispordi seltsist ja samas klubis treeniv kakskiõde Miia Kubjas võitis teise koha. Kolmas koht jäi Haapsallu, eelmisel hooajal treeningutega alustanud Keiti Jaanistele.

Kuni 12-aastaste laste vanusegrupis võitis esikoha samuti SSA sportlane Christofer Kasin, teise koha saavutas hiidlane Hugo Oago jahtklubist Dago ja kolmanda koha võitis Uku Kuusk Purjespordikooli õpilane Alexander Carlson.

Kõik tulemused: https://www.manage2sail.com/et-ee/event/0b32680d-127f-4188-99d7-206264d166dd#!/results?classId=dc86b4ac-6804-436a-a567-5617c0cc6616

Pildid: https://hjk.ee/toimus-optimistide-voistlus-haapsalu-kevad/nggallery/page/3

Pildid: Kenno Kink, Erki Teras