Algas Tallinna Nädal – Garmin purjetamise võistlussarja viimane etapp

Reedel 15.09 algas Kakumäel Tallinna Nädal ehk Garmin purjetamise karikasarja viimane etapp.

Võistlusel osalevad 29er, 49er, 49FX, RS Aero, RS Feva, ILCA 6 ja ILCA 7 paadiklassis purjetavad sportlased.

29er paadiklassis purjetajatele on peetud tänasegsa 8 võistlussõitu, osalevad neli paatkonda. Esimesel kohal on tänase seisuga kuue punktiga juhtimas, kaheksast sõidust kuus on võidetud Tallinn jahtklubi meeskond Maria Alexandra Vettik ja Juta Koov.

49er põhikategoorias on esikohal Tallinn jahtklubi tandeb Helen Ausman/Helen Pais. Kõik neli sõitu olid Helenid esimesed. Kokku võisrtleb 49er arvestuses neli meeskonda.

ILCA 6 arvestuses võistleb 32 sportlast, stardiliinil on kõik tugevad sportlased nagu Romi Safin, Katariina Roihu, Mia Marin Lilienthal, Andrias Sepp jne. Hetkel on selles klassis peetud kaks võistlussõitu.

ILCA 7 paadiklassis on osalejaid 13. Gruppi juhib peale kolmandat sõitu Karl-Martin Rammo kes kaks sõitu võitis ja viimases oli kolmandal kohal. Teisel kohal klubikaaslane Rein Ottosoni Purjespordikoolist Bo Aaron Kooser ja kolmandal kohal samast klubist pärit sportlane Georg Haud.

RS Aerosid on kokku viisteist paati, Saaremaa Merispordi seltsi sportlane Liina Kolk juhib peale kolmandat sõitu, tema järel klubikaaslne Georg Paomees ja kolmas Siim Oskar Hääl Hara Seilamise seltsist.

RS Fevasid osaleb võistlusel 16 paatkonda, esimesel kohal peale seitset sõitu on Ants Haavel tütar Elin Haavliga. Teisel kohal RS Feva neidude arvestuses maailmameistriks tulnud Sandra Sinivee ja Mia Maria Lipsmäe Uku Kuusk Purjespordikoolist ja kolmandal kohal Pärnu jahtklubist Laura Marii Taggu ja Sharon Peetrimäe.

