Eesti sportlased osalevad Leedus 470 MM tiitlivõistlusel

(Liise Väliste, Agnes Lill, Andrias Sepp)

Leedus Niidas algasid 27 augustil 470 klassis juunioride maailmameistrivõistlused, mis kestavad 03 septembrini. Võistlustules on 39 paatkonda, kelle hulgas ka Eesti esindajad Liise Väliste ning Andrias Sepp. Tänaseks on peetud viis võistlussõitu mille järel on Eesti meeskond Väliste ja Sepp 36. kohal.

Sõite saab reaalajas jälgida: https://www.metasail.it/live/459/

Võistlusel on Eestist ka peamõõtja rollis Agnes Lill.

Soovime võistlejatele edu ja soodsaid tuuli!