44. korda toimuval Spinnakeri regatil asuvad täna võistlustulle 7 riigi noored purjetajad

01. august 2020, Kalevi Jahtklubi, Tallinn – Tänasest teisipäevani on Tallinna laht Optimist ja Zoom8 klassi paatide purjeid täis. Juba 44. korda toimub Pirital Kalevi Jahtklubis Spinnakeri regatt, mis sel korral küll erakordse aasta tõttu osavõtjate arvu rekordit ei püüa, kuid seitsme riigi purjetajate osavõtt räägib enda eest – Spinnakeri regatt on endiselt populaarne ja ka rahvusvahelises kalendris oma koha leidnud. Optimistidel asub starti 77 ja Zoom8 klassis läheb võitu püüdma 34 noort purjetajat Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Taanist, Inglismaalt ja Prantsusmaalt. Regatti korraldab Eesti Optimist Klassi Liit koostöös Kalevi Jahtklubiga.



Rolli mängis kindlasti ka asjaolu, et Tallinnas pidid juuni lõpus toimuma Optimist klassi Euroopa Meistrivõistlused, kuid eriolukorrast tingitud ebakindluse tõttu olid korraldajad sunnitud regati ära jätma ning mitmed kaugemate riikide esindajad tulid siia ka seetõttu, et mujal riikides täna endiselt regatid toimuda ei saa. Regati asedirektor Agnes Lill rõõmustas, et saame tänastes oludes üldse rahvusvahelist regatti korraldada. „Esialgu juunikuusse plaanitud ajalt tuli võistlus ümber tõsta. Tõsi, osalisi on tänavu pea poole vähem kui möödunud aastal, kuid siiski on võistlejaid piisav hulk, et korralik mõõduvõtmine korraldada ja nelja päeva jooksul parimad välja selgitada. Kuna kohal on Eesti ja lähiriikide paremik, on oodata tihedaid starte ja põnevaid olukordi merel.“ Eesti klubidest ja koolidest on esindatud Kalevi Jahtklubi Purjespordikool, Rein Ottosoni Purjespordikool, Tallinna Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi Purjespordikool, TMPS Tartumaa Purjespordiselts, Saaremaa Merispordiselts ja Toila Spordi- ja Kultuuriselts.

Just sel nädalal möödub 40 aastat Moskva Suveolümpiamängude Tallinna purjeregati toimumisest ning rahvusvaheline Spinnakeri regatt samas paigas näitab tugevate purjetamis- ja korraldustraditsioonide jätkumist Eestis. Spinnakeri regatt saigi alguse aastal 1976, kui Tallinn sai endale Moskva Olümpiamängude purjeregati korraldamisõigused ja toonase Loomingulise Tootmiskoondise Eesti Reklaamfilm juurde asutati sporditoimetus nimega Spinnaker ja mille eesmärgiks sai purjetamise populariseerimine. Esmakordselt toimus Spinnakeri regatt Optimist-klassile 1977.a ja see sai lühikese ajaga populaarseks kogu Nõukogude Liidus. Esimesed 11 aastat toimus regatt Harku järvel ja lisaks tugevale konkurentsile veel oli regati tõmbenumbriks alati ka rikkalik auhinnalaud.

Alates 1989. aastast toimub regatt Tallinna lahel, kuna osavõtjate arv kasvas jõudsalt ja eesmärk oli Eestisse tuua rahvusvahelise Optimist klassi võistlus. Samast aastast alates korraldab regatti Eesti Optimist Klassi Liit ja Mart Meiel. 2010. aastast alates liitus Optimistidega sellel võistlusel ka Zoom8 klass. Kalevi Jahtklubi on võistluse kodusadamaks olnud 21 aastat, kuna sellel klubil on palju plusse suurregattide korraldamiseks ning klubi ja selle võistlusametnikud on andnud suure panuse regati kvaliteedi kasvu ja võistlejate arvu suurendamisse. Paljud Spinnakeri regati võitnud toonased noored on ka täna edukad ja nimekad avamerepurjetajad. Möödunud aasta võitjad olid Optimist klassis Yigit Ozbasoglu Türgist ja Zoom8 klassis treener Raivo Randmäe õpilane Aleksander Kuusik Rein Ottosoni Purjespordikoolist. Türgi esindajaid sel aastal kohal ei ole ja Aleksanderi jaoks oli möödunud aasta Zoom8-l viimane – seetõttu lähevad tiitlit püüdma uued tegijad.

44. Spinnakeri regati avamine toimus täna, 1. augustil kell 12:30 Kalevi Jahtklubis Pirital. Esimese võistlussõidu start antakse kell 14:00. Kokku on neljal võistluspäeval plaanis pidada 12 sõitu. Kahel esimesel päeval on plaanis kvalifikatsioonisõidud ja kahel järgneval päeval finaalsõidud. Kui lõpetatakse viis või rohkem võistlussõitu, on paadi võistlusseeria punktisummaks tema kõigi sõitude punktide summa, millest on välja visatud kõige halvema sõidu punktid. 44. Spinnakeri regati võitjad selguvad teisipäeval, 4. augusti õhtuks, mil toimub ka regati lõpetamine ja parimate autasustamine.

