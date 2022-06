35. Terra Feminarum

Terra Feminarum on pikkade traditsioonidega ümber Naissaare purjetamise regatt. VIANOR CUP KJK Avamerepurjetamise karikasarja etapp lisab lahedale seltskondlikule üritusele ka tõsist spordivõistluse sisu. Regati osalejateks on ORC klassi jahid ja Folkboodid. Stardid antakse neljas grupis, suuremad enne ja väiksemad pärast. Raja valik on kõigile paras “pähkel”, sest saarele võib ringi teha nii üht- kui teistpidi, ehk mõtlemist ja kavaldamist jagub.

Regatt starditi muutlikes tuuleoludes. Kuid prognoos päevaks oli siiski väga hea. Nii läbitigi enamus rajast pea ideaalsetes purjetamistingimustes. Pikk tagasitee valdavalt tagantuules, avatud spinnakeridega, maksimaalses kiiruses.

Berta

35. Terra Feminarumi võitis ORC I grupis jaht Berta, Hando Sutteri juhtimisel. ORC II grupis võitis esikoha Brigitta-X, kus roolimeheks Aleksandr Karbainov. ORC III grupi võitja on jaht Lagle III, roolimees Ülari Velviste juhtimisel. Folkbootide parim oli W-Lind, kus roolimehe kohustusi täitis Vaiko Vooremaa.

Regati tulemused: https://bit.ly/3MjbtWD

Pildid: autor Enda Pärisma

Brigitta-X

Lagle III

Folkboot W-Lind