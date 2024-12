2027. aasta ILCA Euroopa meistrivõistluste võistluspaigad on valitud

30. novembril tehti teatavaks 2027. aasta ILCA Euroopa meistrivõistluste võistluspaigad pärast ettepanekute ülevaatamist, mis esitati 2024. aastal Brüsselis, Belgias, toimunud EurILCA üldkoosolekul. Valimisprotsessis osalesid 19 euroopa riigi esindajad. Võistluste täpsed kuupäevad avalikustatakse 2026. aastal.

Valitud võistluspaigad on järgmised:2027 ILCA 4 noorte Euroopa meistrivõistlused ja Open European Trophy – Carnac, Prantsusmaa.2027 ILCA 6 noorte Euroopa meistrivõistlused ja Open European Trophy – Alicante, Hispaania.2027 ILCA alla 21-aastaste Euroopa meistrivõistlused ja Open European Trophy – Ateena, Kreeka.2027 ILCA senioride Euroopa meistrivõistlused ja Open European Trophy – Murcia, Hispaania.2027 ILCA veteranide Euroopa meistrivõistlused – Saint Raphaël, Prantsusmaa.

Kõik ILCA Euroopa meistrivõistlused, välja arvatud veteranide kategooria, on piiratud osalejate arvuga võistlused, kuhu tuleb esmalt taotleda kohta Euroopa meistrivõistluste sektsiooni kaudu. ILCA Masters Euroopa meistrivõistlused on avatud kõigile ja sinna pääseb põhimõttel „kes ees, see mees.“

Lisainfot ja täielikku raportit saab lugeda saidilt https://www.eurilca.org.