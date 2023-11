2025.a ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused toimuvad Tallinnas

16. november, 2023 – Eesti ja ümberkaudsete riikide avamerepurjetajatel on taas põhjust rõõmustada. Offshore Racing Congress (ORC) kinnitas teisipäeval, 14. novembril Malagas, Hispaanias toimunud aastakoosoleku raames Eesti ametlikult 2025.a tähtsaima tiitlivõistluse korraldajaks. ORC avamereklasside ja ürituste komitees esitlesid Eesti korraldusettepanekut Eesti Jahtklubide Liidu nimel 2021.a Tallinnas toimunud Alexela ORC MMi peakorraldajad ning ORC erinevate komiteede liikmed Piret Salmistu ja Agnes Lill.

See on harukordne, et üks riik saab ORC tiitlivõistlust nii kiiresti taas korraldada. Kuid seniste väga edukalt Eestis läbi viidud tiitlivõistluste referentside põhjal tehti see ettepanek augustis just Eestile. Kuna 2025.a Euroopa Meistrivõistluste toimumise õigus anti Hispaania tähtsaima avamereregati – Copa del Rey korraldajatele Mallorcal, Palmas, tuli algselt Vahemeres toimuma pidanud MMile leida põhi-lõuna toimumiskoha roteerumise tõttu korraldaja Euroopa põhjapoolsetes riikides.

Eestile tehti otsepakkumine just seniste väga hästi korraldatud ORC tiitlivõistluste tõttu. ORC organisatsiooni ja purjetajate jaoks on senini eredalt meeles Kalevi ja Pärnu Jahtklubi poolt ühiselt korraldatud nii 2015.a Volvo Estonia ORC Euroopa Meistrivõistlused Pärnus, kui nüüd ka 2021.a Alexela ORC Maailmameistrivõistlused Tallinnas, kus viimases olid kaaskorraldajad ka Pirita TOP City Tallinna Olümpiapurjespordikeskus ja Tallinna Jahtklubi. https://www.orcworlds2021.com/

Kalevi Jahtklubi ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus Pirita TOP baasil on Tallinnas purjetamise suurvõistlusi korraldatud juba enam kui 40 aastat. Seda said korraldajad ORC organisatsioonile ja purjetajatele näidata juba 2021. aastal toimunud Alexela ORC MMil. 2025.aastaks saab niigi suurepärane infrastruktuur veel paremaks, kuna Kalevi Jahtklubis valmib 2024.a uus sadamahoone, mille projekteerimisel peeti lisaks klubiliikmete vajadustele silmas ka suurte regattide korraldamistingimuste kaasajastamist ja parendamist. https://kjk.ee/kalevi-jahtklubi-uus-sadamahoone-sai-nurgakivi/

Tallinna Linn on erinevatele purjeregattidele sageli õla alla pannud ja nende toimumist igakülgselt toetanud. Ka 2021.a Alexela ORC MMi toetajate hulgas oli Tallinna Linnal kandev roll. 2025.a kannab Tallinn kui sporti arendav, panustav ja tervislikku ja aktiivset elustiili väärtustav linn, ka väärikat Euroopa Spordipealinna tiitlit. ORC Avamerepurjetamise MMi korraldajatel on hea võimalus anda sellesse aastasse oma väärikas panus, pakkudes põnevaid hetki ja elamusi nii sportlastele kui ka kaasaelajatele. https://www.orcworlds2021.com/tallinn https://www.orcworlds2021.com/sponsors

Alates 2013. aastast on Eesti näidanud ennast erakordselt tugeva avamerepurjetamise maana – ei ole möödunud aastatki, kui Eesti purjetajad ei oleks toonud ORC Euroopa või maailmameistrivõistlustelt medaleid. Edukaimateks meeskondadeks on siin olnud läbi aastate Ott Kikkase Sugar, Aivar Tuulbergi Katariina II, Juss Ojala juhtimisel Matilda 4, Priit Tammemägi Premium, Jaak Jõgi juhtimisel Forte, Tiit Vihuli roolimisel Olympic, Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ning Mati Sepp erinevate meeskondadega. Eesti on meie suurepäraste tulemuste põhjal olnud nii 2013.a., 2016. kui ka 2019. aastal Euroopa Meistrivõistluste raames parim purjetamisriik Euroopas. https://orc.org/sailors/hall-of-fame

2025.a Tallinnas toimuva ORC MMi lõplikud toimumiskuupäevad selguvad läbirääkimiste järel teiste 2025.a ORC tiitlivõistluste korraldajatega jaanuaris 2024, kuid korraldajad on välja pakkunud kas traditsioonilise ORC tiitlivõistluste aja augustikuu teisel nädalal, või juuli kolmanda nädala.

Videotutvustus https://flic.kr/p/2peZSgY

Vaid heameelt saab tunda selle üle, et lisaks 2025.a MMile Tallinnas, saavad mitmed lähiaastate ORC tiitlivõistlused toimuma väga lähedal Eestile. 2024.a ORC EM toimub Ahvenamaal, 2025.a ORC double-handed EM Helsingis, Soomes ja 2026.a ORC EM Klaipedas, Leedus. ORC otsusega saab tutvuda https://orc.org/uploads/files/AGMs/2023-Malaga/2023-Minutes/Offshore-Classes-and-Events-Committee.pdf

Lisainfo:

Piret Salmistu

Kalevi Jahtklubi juhatuse liige

Eesti Jahtklubide Liidu avameretoimkonna liige

Alexela ORC Worlds 2021 Tallinn – meedia- ja infojuht

Tel.: +372 507 7217

piret.salmistu@gmail.com