2022 Eesti meistrivõistluste ja harrastajate slaalomsarja I etapp sai peetud!

Käes on südasuvi ja surfamiseks aasta parim aeg. Ka kõige soojemal suvekuul puhuvad meil

soodsad tuuled ja nende püüdmiseks valiti seekord üks tuulekindlamaid surfikohti –

Rohuküla.

Eesti eripaigust saabus 27. juulil kokku 24 surfarit, alates U15 klassist, lõpetades

grandseenioritega. Pika võistluspäeva jooksul sai sõidetud täiskomplekt – kvalifikatsioonid ja

8 ringi. Olenemata vihmahoiatusest saadi pihta vaid ühe vihmapilvega, 7nda sõidu ajal, ja

kogu ülejäänud võistluspäev kulges päikeselises tsoonis, mille piire joonistasid erinevad

pilvemasiivid.

Võistlusrajal astusid ülikogenutele julgelt vastu meie noored tulijad, kellest on sõidustiili

järgi otsustades tulevikus sirgumas uued poodiumikohtade täitjad. Päeva üllatajad olid

lisaks noortele surfarid, kes tegid esimest võistlust slaalomi EMV-l ja ka need, kes on taas

leidnud tee slaalomi adrenaliinirohkesse maailma.

Slaalomasarja I etapi esikolmikud:

EMV üldarvestus:

1. Tristen Erik Kivi (Black Team Estonia)

2. Timo Runge (Pirita Surfiklubi)

3. Frank Ervin (Black Team Estonia)

EMV Naised:

1. Cerly Aulik (Black Team Estonia)

2. Elena Lass (Black Team Estonia)

3. Annika Tuisk

EMV U17:

1. Oskar Lillepea (Black Team Estonia/TPLK)

2. Emma Runge (Surfikool)

3. Miia-Liis Hamm (Surfikool)

EMV U21:

1. Frank Ervin (Black Team Estonia)

2. Oskar Lillepea (Black Team Estonia/TPLK)

3. Jakob Tuubel (NYCS)

EMV Master:

1. Timo Runge (Pirita Surfiklubi)

2. Valde Viiding (Black team Estonia)

3. Martin Ervin (Black team Estonia)

EMV Grand Master:

1. Martin Ervin (Black team Estonia)

2. Peep Tomingas (ALOHA)

3. Ivar Ots (HangLoose)

Harrastajad:

1. Oskar Lillepea (Black Team Estonia/TPLK)

2. Martin Ervin (Black team Estonia)

3. Jüri Reitel (Black team Estonia)

Harrastajad naised:

1. Annika Tuisk

2. Helle Väin (Chica)

3. Emma Runge (Surfikool)

2022 Slaalomsarja toetajad: Rait Lukas, Alumetall, Alas-Kuul, HiiuSurfShop, Heisi,

Ulaelu, Surfhouse, Prike, KULKA ja Eesti Purjelaualiit.

Peavõistlusjuhiks oli kogenud Martin Berkmann ja slaalomi eksperdina täitis

võistlustel mitmeid rolle Toomas Pertel.

Võistluste direktor: Ain Härmson

Tulemused: EMV arvestus ja Harrastajate arvestus

Fotod: Veiko Vainküla

Tuult ja lainet!

Wind and waves!

"Penny" Ain Härmson