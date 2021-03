2021 avamerepurjetamise MMile Tallinnas on registreerunud üle 120 jahi 14 riigist

TEKST: Piret Salmistu

Tallinnas 6.-14. augustil toimuvate ORC maailmameistrivõistluste korraldajatel – Kalevi Jahtklubil ja Offshore Racing Congress’il (ORC) tuli lahendada „hea probleem“. Täna avaldati võistlusteate muudatus, mis võimaldab juba praegu väga osavõtjaterohke tiitlivõistluse osavõtjate arvu suurendada. Praeguseks on MMile registreerinud 123 jahti 14 riigist ning see on viimase viie aasta ORC maailmameistrivõistluste suurim osavõtt alates 2016. aastal Taanis Skovshovedis toimunud MMist.

Suure huvi tõttu otsustasid Tallinnas toimuva MMi korraldajad muuta võistlusteadet nii, et kindlustada kõigile tänaseks registreerunud jahtidele ja suure tõenäosusega ka rohkematele soovijatele võimalus MMil osaleda. Senise võistlusteatega oli stardiliinile lubatud 50 jahti iga kolme võistleva jahiklassi kohta. Praegu on registreerunud jahte A-klassis 8, B-klassis 38 ja C-klassis 76 ning kõigis kolmes klassis antakse välja maailmameistri tiitel. Vaata regisreerunute nimekirja.

Uuendatud võistlusteade võimaldab korraldajatel jagada kaheks võistlusklass, milles on 1. juuniks vähemalt 60 registreerunud ja osavõtutasu maksnud jahti. Otsus ja tingimused kahes rühmas võistlemise kohta avaldatakse 15. juulil.

«Kõigi eelmisel aastal Covid-19 tõttu ära jäänud võistluste pärast on nõudlus tiitlivõistluste järele tänavu väga suur,» ütles ORC president Bruno Finzi. «Seepärast soovime me võimaldada osalemist võimalikult paljudel soovijatel, samas kahjustamata regati korraldamise kvaliteeti.»

Olles olnud 1980. aasta olümpiapurjeregati toimumispaik, kus purjetamine ja jääpurjetamine on olnud väga olulised ja edukad spordialad, on Tallinna Linn otsustanud toetada 2021.a avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi, panustades nii purjetamise MMi kui ka teistesse sel aastal Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste spordiürituste korraldamisse kokku üle 800 000 euro.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile. „Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale ja meie spordi alaliitudele, keda usaldatakse niivõrd oluliste ja maailmatasemel spordiürituste läbiviijatena. Niisamuti on see tunnustuseks meie spordipublikule,« rääkis Belobrovtsev.

Augustikuus toimuv avamerepurjetamise MM ei ole Eesti jaoks esimene ORC tiitlivõistlus: 2015.a augustikuus võõrustas Pärnu linn Volvo Estonia ORC Euroopa Meistrivõistlusi.

2015. aastal Eestis peetud ORC Euroopa Meistrivõistlusi meenutatakse tänaseni kui väga hästi läbi viidud tiitlivõistlusi. See andis Eestile ka hea krediidi maailmameistrivõistluste korraldusõiguse saamiseks. Loodetavasti õnnestuvad sama hästi ka ORC Maailmameistrivõistlused Tallinnas.

ORC MM on väga suur ja tähtis võistlus ning Eesti purjetajad on viimasel kümnendil olnud ORC tiitlivõistlustel edukad. „Viimased seitse aastat võitsid meie avamerepurjetajad 18 tiitlivõistluse medalit – kui eestlased on platsis, siis on nad ka favoriidid. On olnud ka selliseid meistrivõistlusi, kus oleme täitnud terve pjedestaali,» kommenteerib eestlaste edu Eesti Jahtklubide Liidu president ja MMi peakorraldaja, Kalevi Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper.

Alates aastast 2013 on eestlased võitnud kokku 18 ORC tiitlivõistluste medalit:

2013 Sugar EM kuld, Premium EM hõbe, Katariina II EM hõbe

2014 Forte MM kuld

2015 Forte EM kuld, Premium EM hõbe

2016 Katariina II EM kuld, Sugar EM hõbe

2017 Premium EM pronks, Katariina II hõbe, Sugar II pronks

2018 Olympic MM pronks

2018 Technonicol EM kuld, Katariina II EM kuld

2019 Sugar 3 MM kuld

2019 Matilda 4 EM kuld, Katariina II EM hõbe, Postimees ST EM pronk