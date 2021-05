2021.a Eesti Purjetamisliiga avaetapi võitis Eesti Match Race Liidu meeskond Mati Sepaga roolis

8.-9. mail purjetati Tallinnas Kopli lahel Eesti Purjetamisliiga 2021.a hooaja esimene etapp. Kaheteistkümne võistkonna osavõtul toimunud kahepäevase regati võitis kindlalt Eesti Match Race Liidu esimene meeskond Mati Sepa juhtimisel. Teise koha napsas Evelyn III / Eesti Jääpurjetamise Liidu noortetiim Keith Luuriga roolis. Kolmanda koha sai Harles Liivi juhtimisel Eesti Match Race Liidu teine meeskond.

Vihmavaba ja juba kevade hõngu pakkuv nädalavahetus soosis igati ka purjetamist. Kuigi temperatuur nii vees kui õhus on veel madalavõitu, pakub purjetamisliiga võistlusformaat 15-20-minutilisi tehnilisi võistlussõite, mis purjetajatel nii adrenaliini kui ka südamerütmi kõrgel hoiavad. Ja põnevust jagus nendesse kahe päeva jooksul peetud kaheteistkümnesse sõitu kuni lõpuni välja, sest kaarte ja tulemusi segati veel ka viimases võistlussõidus.

Tänavusele Eesti Purjetamisliiga hooajale registreerus kaksteist võistkonda esindades Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Saaremaa Merispordi Seltsi, Dago Jahtklubi, Eesti Jääpurjetamise Liitu ja Eesti Match Race Liitu. Osad nendest möödunud aastast tuttavas koosseisus, kuid osades tiimides on toimunud muudatusi ja liitus ka uusi võistkondi.

Oma kogemuse pani maksma möödunud hooaja võitja – Eesti Match Race Liidu meeskond koosseisus Mati Sepp, Karl-Hannes Tagu, Martin Müür ja Martin-Gustav Lepp. Tugeva match race’i kooliga meeskond andis sõiduvõidu käest vaid kahel korral kaheteistkümnest ja võitis võistluse 18-punktilise skooriga. Tihedam oli konkurents teise koha peale. Eesti Match Race Liidu teine meeskond koosseisus Harles Liiv, Janno Hool, Kristian Raus ja August Luure hoidis teist kohta kuni viimase sõiduni välja, kuid ühepunktiline edumaa pöördus pärast viimast võistlussõitu Evelyn III/Eesti Jääpurjetamise Liidu noortemeeskonna kasuks, milles purjetasid Keith Luur, Karl Lember, Karsten Holter ja Tobias Reiter.

Keith Luuri meeskond sai üldkokkuvõttes 30 punktiga teise koha olles ka parim noortetiim. Noortetiimide arvestuses teise koha ja üldkokkuvõttes tubli viienda koha sai Tallinna Jahtklubi võistkond Juuso Roihuga roolis, võistkonnas purjetamas veel Rufus Rytövaara, Maris Seersant ja Robin Juul. Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli võistkond, kus roolis Angeliina Maria Isabel Õunap ja tiimis purjetamas Rasmus Maalinn, Pert Salundi ja Karel Ratnik, said noortetiimide arvestuses kolmanda koha, olles üldarvestuses üheksandad.

Regati tulemused https://bit.ly/EestiPurjetamisLiiga2021-Ietapp-tulemused

Regati info Facebookis https://www.facebook.com/EstonianSailingLeague/

Eesti Purjetamisliiga teine etapp toimub 17.-19. septembril Lennusadamas ja kolmas etapp 1.-3. oktoobril Kakumäel.

Purjetamisliiga on võistlusformaat, mida Euroopas on juba mõni aasta edukalt praktiseeritud selgitamaks välja parimat klubi. Meistrite Liiga formaat on lihtne ja selge, mis on aastaid hästi toiminud jalgpallis, kuid töötab edukalt nüüd ka purjetamises ( Sailing Champions League ). Purjetamise Meistrite Liiga idee on lihtne: selgitada välja riigi parim klubivõistkond. Edukaimad rahvuslike liigade tiimid võistlevad siis edasi omavahel, et välja selgitada Aasta Parim Purjetamisklubi. Eestit esindavad sel aastal Sailing Champions League kvalifikatsioonides Kielis Saksamaal ja St. Peterburgis Venemaal Eesti Match Race Liidu, Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtkubi võistkonnad https://sailing-championsleague.com/qualifiers-2021/