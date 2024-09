20. Tallinna Nädala regatt / IQFoil EMV on lõppenud, sellega ka Garmin Purjetamise Võistlussari 2024

13. septembril Haven Kakumäe sadamas alanud Tallinna Nädala regatt / IQ Foili EMV on peetud. Kolm päeva kestnud võistlusel osales 123 paati/purjelauda, sportlaseid oli tulnud osalema viiest riigist. Tegemist oli juubeliregtiga, Tallinna Nädalat on peeti 20. korda, sõnas avamisel Tallinna Jahtklubi kommodoor Valdo Kalm. Võistlusel valitsesid vaiksed tuuled ja nii tuli kolme päeva vältel erinevatel paadiklassidel oodatata paremat tuult, et võistelda. IQFoilid esimesel kahel päeval sõite kirja ei saanudki, sestap otsustati nende stardiaeg tuua pühapäeval varasemaks kui tuuleprognoos oli optimistlikum. Kõik IQFoili arvestused, välja arvatud U17, said vähemalt kaks sõitu kirja. IQFoil U17 arvestuses sel aastal aga Eesti meistrit välja selgitada ei õnnestunud.

Kõige suurema osalejate arvuga ILCA 6 paadiklassis võistles 33 sportlast viies arvestuses:

ILCA 6 Meeste arvestuse esikolmik:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 212227 EST 212227 Rasmus RANDMÄE ROPK 28.0 12.0 2.0 5.0 1.0 3.0 (9.0) (7.0) 1.0 2 EST 217207 EST 217207 Martin LIPP ROPK 42.0 24.0 6.0 (10.0) 5.0 (8.0) 2.0 6.0 5.0 3 UKR 224101 UKR 224101 Vlad MIROSHNYCHENKO KPDY 60.0 33.0 (11.0) (16.0) 7.0 2.0 6.0 8.0 10.0

ILCA 6 Naiste arvestuse kolm parimat:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 203720 EST 203720 Elisa TAMM ROPK 26.0 12.0 3.0 3.0 2.0 1.0 (7.0) 3.0 (7.0) 2 EST 216737 EST 216737 Romi SAFIN ROPK 37.0 16.0 4.0 (8.0) 6.0 (13.0) 3.0 1.0 2.0 3 EST 217992 EST 217992 Mia Marin LILIENTHAL KJK 46.0 20.0 1.0 1.0 (11.0) (15.0) 4.0 10.0 4.0

KÕIK ILCA 6 ARVESTUSTE TULEMUSED

ILCA 7 paadiklassis võistles 12 sportlast, toimus seitse võistlussõitu ja meeste arvestuse esikolmik kujunes selliselt:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 218430 EST 218430 Karel RATNIK PJK 15.0 7.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 3.0 1.0 (4.0) 2 LAT 216766 LAT 216766 Kārlis JUNKERS Burāšanas Akadēmija/Klubs360 23.0 12.0 (6.0) 3.0 1.0 (5.0) 1.0 2.0 5.0 3 EST 212704 EST 212704 Tavo ANNUS ROPK 28.0 15.0 2.0 2.0 2.0 (6.0) (7.0) 3.0 6.0

ILCA 7 U21 arvestuse tulemused

RS Aero 5 paadiklassis olid üldarvestuse ja U22 arvestuse esikolmikud samad:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 2089 EST 2089 Robert KESKÜLA UKP 14.0 8.0 (3.0) (3.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2 EST 2088 EST 2088 Jessika JÕESAAR HSS 20.0 11.0 2.0 (6.0) (3.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 3 EST 4 EST 4 Susanna Maria JÕGI TJK 27.0 14.0 1.0 4.0 2.0 (5.0) (8.0) 5.0 2.0

RS Aero 5 kõik tulemused

RS Aero 6 arvestuses võistles kümme sportlast, nendest edukad kolm olid sel korral:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 4926 EST 4926 Kristo ÕUNAP SMS 8.0 5.0 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2 EST 1 EST 1 Andrias SILLASTE AERO 21.0 12.0 2.0 (4.0) 4.0 2.0 3.0 1.0 (5.0) 3 EST 4424 EST 4424 Liina KOLK UKP/SMS 23.0 14.0 (5.0) 3.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 4.0

Kõik RS Aero 6 tulemused

RS Aero 7 tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/TN2024#!/results?classId=aero7

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 1 EST 77 EST 77 Rait RAND SMS 13.0 7.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2 EST 4234 EST 4234 Andres HAAVEL SMS 14.0 7.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 3 EST 4409 EST 4409 Ivo VOLKOV PJK 21.0 12.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 3.0 (5.0) 1.0

Kahepaadil RS Feva võistles 16 meeskonda, kirja saadi kolme päevaga üheksa võistlussõitu. Poodium kuulub RS Feva üldarvestuses Uku Kuuse Purjespordikooli sportlastele:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 13.09 R5 14.09 R6 15.09 R7 15.09 R8 15.09 R9 15:09 1 EST 8088 EST 8088 Leon ZOLOTARJOV Pärtel ORUSALU UKP 18.0 10.0 3.0 1.0 (4.0) (4.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2 EST 8430 EST 8430 Eddy LAINURM Gregory VILJAKAINEN UKP 27.0 15.0 1.0 5.0 3.0 1.0 2.0 1.0 (6.0) (6.0) 2.0 3 EST 5329 EST 5329 Anna ALTROV Rael Natali ETS UKP 44.0 21.0 2.0 4.0 1.0 3.0 (17.0) OCS (6.0) 2.0 4.0 5.0

470 paadil võistles neli meeskonda, ka sel korral ei olnud vastast Andrias Sepp ja Liise Väliste duole Pärnu Jahtklubist, kes kõik peetud võistlussõidud võitsid:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 14.09 R5 14.09 R6 14.09 R7 15.09 R8 15.09 R9 15.09 1 EST 20 EST 20 Andrias SEPP Liise VÄLISTE PJK 9.0 7.0 (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 EST 28 EST 28 Sandra SINIVEE Kaito HAAMER UKP 22.0 16.0 (3.0) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3 SWE 316 SWE 316 Mia Maria LIPSMAE Teodor END UKP/QYC 23.0 17.0 2.0 (3.0) 2.0 (3.0) 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4 EST 27 EST 27 Aleksandra SÕNITSAR Jakob SANG UKP 36.0 28.0 (4.0) (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Kahepaatide 29er esikolmik õpib Tallinna Jahtklubis. Kaheteistkümnest peetud sõidust võitsid üldarvestuse ja U19 tüdrukute arvestuses esikoha saavutanud Vettik ja Koov tandem, kõik. VAATA KÕIKI TULEMUSI

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 13.09 R5 14.09 R6 14.09 R7 14.09 R8 14.09 R9 15.09 R10 15.09 R11 15.09 R12 15.09 1 EST 2208 EST 2208 Maria Aleksandra VETTIK Juta KOOV TJK 12.0 10.0 (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 EST 2050 EST 2050 Eva-Lotta SOOMER Albert KEPP TJK 27.0 21.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 2.0 2.0 3.0 3 EST 2048 EST 2048 Johanna KOIT Iiris LIIRA TJK 45.0 35.0 3.0 (5.0) 3.0 3.0 4.0 3.0 (5.0) 4.0 2.0 3.0 5.0 5.0

49er/FX arvestuses oli hea meel näha võistlustules vendasid Roihusid, kes eelmise hooaja alguses teatasid, et sellise tandemiga edasi ei minda ja Juuso jätkab Olümpiatsükklis treenimist Soomlase Lasse Lindelliga. Nagu näha siis koostöö vendade vahel sujub siiani suurepäraselt ja nii Tallinna Nädala regati võit koju viidi. KÕIK TULEMUSED

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 13.09 R2 13.09 R3 13.09 R4 13.09 R5 14.09 R6 14.09 R7 14.09 R8 14.09 R9 15.09 R10 15.09 R11 15.09 R12 15.09 1 FIN 377 FIN 377 Juuso ROIHU Henri ROIHU TJK 14.0 10.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 EST 305 EST 305 Helen PAIS Helen AUSMAN TJK 34.0 26.0 (4.0) (4.0) 2.0 2.0 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 3 EST 356 EST 356 Mari-Ann RAUD Maris SEERSANT TJK 39.0 29.0 1.0 3.0 (5.0) 3.0 4.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 (5.0)

49er FX arvestuses võistles kaks meeskonda, Helen Ausman ja Helen Pais saavutasid esikoha, Mari-Ann Raud ja Maris Seersant teisel kohal.

IQ Foilidele oli see võistlus kahtlemata üks keerulisemaid. Kahel päeval jääda maale tuult ootama, teadmata kas üldse lõpuks õnnestub võistelda, on kindlasti emotsionaalselt kurnav. Pühapäeval varasemaks toodud start oli hea otsus ja nii sai Eesti meistrid välja selgitada IQ Foil seeniorite ja U19 arvestuses. U17 arvestuses paraku võistlussõite kirja ei saadud ja nii jäid ka Eesti meistrid selles arvestuses selgitamata.

Aga siis IQ Foil seeniorite meeste põhiarvestuse esikolmik, ehk Eesti meistrid:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 SL R2 SL R3 SL 1 EST II EST II Renar ROOLAHT TPLK 7.0 2.0 1.0 (5.0) 1.0 2 EST 301 EST 301 Jakob TUUBEL TPLK 10.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 3 EST 143 EST 143 Romek ROOLAHT TPLK 12.0 5.0 2.0 (7.0) 3.0

IQ Foil Seenior naiste:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 SL R2 SL R3 SL 1 FIN 402 FIN 402 Sofia HÄMÄLÄINEN HSK 4.0 2.0 1.0 1.0 (2.0) 2 EST XX EST XX Emma Viktoria MILLEND TPLK 7.0 3.0 2.0 (4.0) DNF 1.0 3 EST 93 EST 93 Lisett AASMETS TPLK 8.0 5.0 (3.0) 2.0 3.0

IQFoil Seeniorite U23 esikolmik:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 SL R2 SL R3 SL 1 EST 301 EST 301 Jakob TUUBEL TPLK 10.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 2 EST 143 EST 143 Romek ROOLAHT TPLK 12.0 5.0 2.0 (7.0) 3.0 3 EST 207 EST 207 Frank ERVIN BTE 14.0 6.0 5.0 1.0 (8.0)

KÕIK TULEMUSED

IQFoil U19 Eesti meistrite esikolmik:

Nr Purjenumber Meeskond Klubi T N R1 SL R2 SL 1 EST 686 EST 686 Aksel HAAVA TPLK 5.0 5.0 1.0 4.0 2 EST 22 EST 22 Oskar LILLEPEA TPLK 5.0 5.0 3.0 2.0 3 EST 420 EST 420 Karl Sören TAMM TPLK 5.0 5.0 2.0 3.0 4 EST 454 EST 454 Kert Kristian SOOMRE TPLK 12.0 12.0 6.0 DNF 6.0 DNF

Võistluse ametlik koduleht: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/TN2024#!/

Galeriid võistluspäevadest: https://www.puri.ee/fotod/

Sellega on Garmin Purjetamise võistlussari 2024 hooaeg lõppenud, parimate edetabelid on õige pea leitavad: https://www.puri.ee/garmin-voistlussari-2024-edetabelid/

Aitäh kõikidele klubidele kes võistlusi korraldasid!