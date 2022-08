15.-17. augustil toimuvad Pirital Tallinnas Eesti meistrivõistlused purjelaua olümpiaklassis iQfoil.

Kolme päeva jooksul toimuvatele võistlustele on registreerunud Eesti iQfoil purjelaudurite koorekiht ja võistlustel selgitatakse Eesti meistrid nii täiskasvanute kui noorte vanuseklassides. Võistlustel osalevad ka konkurendid Soomest.

Võistlused toimuvad Pirita lahel, Pirita ja Merivälja muuli vahelisel alal. Regatibüroo asub Jõesuu tee 7 (Pirita Surfiklubi).

iQfoil on uus purjelaua klass, milles võisteldakse Pariisi 2024.a. olümpiamängudel. Eesti iQfoilijad, eesotsas kolmekordse olümpiasportlase Ingrid Puustaga (EST1), treenivad rahvusvaheliselt tuntud treeneri Matthew Rickardi käe all ja eesmärgiks on lunastada Eestile Pariisi olümpiapääsmed ning võistelda olümpial kõrgete kohtade eest!

Võistlustulemusi saab jälgida veebiplatvormil https://www.manage2sail.com/et-EE/event/d64f07b6-e09d-48dc-b38f-4e957efe5d61#!/ ja uudiseid Eesti Purjelaualiidu Faceboooki lehel https://www.facebook.com/eestipurjelaualiit.

Ajakava:

Esmaspäev, 15.08

09:15-10:30 Registreerimine

11:00 Võistluskomitee koosolek treeneritele

12:00 1. sõidu hoiatussignaal

Teisipäev, 16.08

10:00 Võistluskomitee koosolek treeneritele

11:00 Päeva 1. sõidu hoiatussignaal

Kolmapäev, 17.08

10:00 Võistluskomitee koosolek treeneritele

11:00 Päeva 1. sõidu hoiatussignaal

18:00 Viimase sõidu hoiatussignaal

ASAP Võistluste lõpetamine