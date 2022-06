12.-17.juuni toimus Saksamaal, Kühlungsbornis Draakonite MM, Eestist oli võistlustules kaks paati: EST19 Gustl XL, meeskonnas Rene Treifeldt, Mihkel Kosk, Eero Pank; EST55 Tiamat, meeskonnas Kaarel Kruusmägi, Karl-Robert Trink, Katriin Krimm, Feliks Andresen. Kokku osales 51 paatkonda. EST19 platseerus 18. kohale ja EST55 25’le. 6 võistluspäeva jooksul peeti 10 sõitu, lugematu arv valestarte, katkestamisi, musta lipu starte. Meeskondadel tuli trotsida nii tormituult kui veeta päev täielikus vaikuses.

EST19 tabas ebaõnn kui teisel päeval ei mahtunud kaks Eesti paati ühele merele kuidagi ära. Ülemises märgis tihedalt manööverdamine lõppes omavahelise paugu ja auguga Gustl XL põhja all. Mehed juurdlesid, miks paat ei liigu, kuni avastati korralik leke. Puupaat on siinkohal õnnistuseks, õhtu otsa lappimist ja hommikuks oli paat taas võistlusvalmiduses. Lisaks tellis EST19 ühes sõidus disklafi. Äpardusi arvesse võttes väljuti MM’lt väärika tulemusega.

Nii Renele kui Kaarlile oli tegemist esimese MM’ga Draakoni roolis. Miks otsustati suurvõistlusele ennast proovile panema minna? MM’l on kohal paljud maailma tippnimed, tase on võimas, õppimine toimub kordades tempokamalt kui väikeses fleeted sõites. Kui suudad oma ego alla suruda, kuulata suurte meeste õpetussõnu, neelata alla amatööridele suunatud naerupahvakad, oled võidus! Kogemuste pagas, mis omandati nädalaga vajab analüüsimist ja katsetamist veel kuid.

Draakoni klass on tuntud oma kuninglikkuse poolest. Võistlusi saadab austus paatide ja teineteise suhtes, sel korral võisteldi üheskoos legendiga: aastast 1948 pärit Briti jaht Blue Bottle, mille tol ajal Prints Philip kinkis Kuninganna Elizabethile pulmakingiks (paat kuulub siiani Kuningannale). Mõned esemed ja hetked on erilisemad kui teised, legendaarsed. Legendideks saadakse ja meie meeste siht on tuleviku osas kõrgele seatud. Draakoni EM2024 toimub Pärnus, koduväljakul. Sinnani tuleb võimsalt treenida!

Tulemused leiab siit:

https://manage2sail.com/de-DE/event/dragonworlds2022#!/results?classId=Dragonworlds2022