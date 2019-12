Talisurfi MM toimub veebruaris Pärnus

2020 aasta talisurfi maailmameistrivõistlused toimuvad 10.-15. veebruar Pärnus. Tegu on juubelivõistlusega: talisurfi MM toimub juba 40ndat korda, olles üks pikima ajalooga surfivõistlusi maailmas. See on seitsmes talisurfi suurüritus Eestis. Viimati peeti meil MM 2016 ning EM aastal 2019.

Pärnu lahele oodatakse värvi andma ligi 150 osalejat purikelgu (sh purjesuusk), lohe ja tiiva klassides. Kelgu ja tiiva klass võistleb slaalomi, kursisõidu ja kiiruse distsipliinis. Lohe klassile on võistlused kursisõidus, kiiruses ja uues vabastiili distsipliinis. MM-i juhi Tõnis Kase sõnul on kõige vaatemängulisemad ilmselt lohede vabastiil ja kelkude-tiibade slaalom: “Need distsipliinid sätitakse ajakavas võistlusnädala kõige tuulisematele päevadele. Kuigi soodusregistreerumise sulgemiseni on aega detsembri lõpuni, näeme juba täna, et MM konkurents tuleb päris tihe, ka noorte arvestustes. MM-i kõrge sportliku taseme tõttu on raske öelda, kas või mitu maailmameistri tiitlit Eesti seekord saab. Loodame, sest viimased tiitlivõistlused on meie sportlastele olnud väga edukad.”

Eesti Jahtklubide Liidu korraldatava MM-i patrooniks on talisurfi guru Kalev Allikveer, kes on selle spordiala propageerija olnud juba üle 40 aasta. Talisurf sündis Eestis. Asi sai alguse karmil nõukogude ajal, kui 1976 konstrueerisid „Eesti Energia“ purjespordientusiast Jüri Plisnik koos Jaak Kaldjärve ja Tõnu Toomaraga omale talvised purjelaua laadsed sõiduriistad. Nii sündis talisurfi esimene võistlusklass – purisuusk. Neljakümne aastaga on purisuusk ja kogu ala palju muutunud. Lisandunud on tiiva ja lohe võistlusklass ning purisuusa kõrvale on tekkinud erinevad kelgud, vastavalt jää- ja lumeoludele.

2020 talisurfi MM-i toetavad Androna, Palms, Metallituba, Flaka, Eesti Kultuuriministeerium, Strand hotell ja Pärnu linn.

