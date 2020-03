Täiendatud: esmase ORC Club mõõdukirja tellimine 2020. aastal

Eesti Jahtklubide Liidu e-poes on avatud uus toode: ESMANE ORC Club mõõdukiri. Esmase ORC Club mõõdukirja saab 2020. aastal tavahinnast soodsama hinnaga tellida ainult neile Eesti registris olevatele jahtidele, millele ei ole aastatel 2015-2019 ORC mõõdukirja välja antud (2019. aasta lõpus väljastatud testmõõdukirjad ei lähe siinkohal arvesse). Nimekirja jahtidest, millele on väljastatud ajavahemikus 2015-2019 ORC mõõdukiri, leiate siit: link.

Esmase ORC Club mõõdukirja maksumus enne 1. juunit 2020 on 26.40 EUR ning alates 1. juunist 2020 49.20 EUR.

Juhime tähelepanu, et välisriikide registrites olevatele jahtidele peab Eestis võistlemiseks olema väljastatud mõõdukiri nende registrijärgses riigis.