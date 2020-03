18.-19. aprillil toimub purjetamise võistlusreeglite koolitus e-seminari vormis.

Tegemist on 2020. aasta purjetamise võistlusreeglite koolituse korduskoolitusega, millel on oodatud osalema kõik huvilised (võistlusametnikud, treenerid, purjetajad, lapsevanemad jne).

Osalemiseks on koolitataval vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Info ja registreerimine