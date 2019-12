Purjetamise olümpiaklasside maailma edetabelis on Puusta 24. ja Rammo 30. kohal

Rahvusvahelise purjetamisliidu World Sailing värskes maailma edetabelis on meie olümpiaklasside purjetajatest 30 parima seas Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo.

Ingrid Puusta asub naiste RS:X klassi värskes edetabelis 24. real. Tema seni edukaimaks tulemuseks maailma edetabelis on olnud aga üheksas koht. Esikohal on Hiina purjelaudur Yunxiu Lu.

Karl-Martin Rammo, kelle läbi aegade parimaks asetuseks on olnud kuues, on Laser Standard klassi värskes edetabelis 30. positsioonil. Paremusjärjestust juhib austraallane Tom Burton.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter endale seni kõrgeimal, 45. positsioonil. Samas klassis on Deniss Karpak 59. kohal. Tema läbi aegade kõrgeim positsioon Finnil on olnud kolmas koht. Liidriks on brasiillane Jorge Zarif.

Naiskond Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp on 49erFX klassi edetabelis 61. positsioonil. Esikohal püsivad Martine Soffiatti Grael ja Kahena Kunze Brasiiliast.

49er klassis on saja parema hulgas 70. kohale tõusnud Juuso Roihu ja Henri Roihu. Klassi liidriteks on Suurbritannia tiim James Peters ja Flynn Sterritt.

Purjetamise maailma edetabel

Maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race’i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!

