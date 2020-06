Noblessneri purjetamiskool elab Jaanipäeva eel regati lainel

Noblessneri kvartal, sh purjetamiskool on aastaga palju muutunud. Infrat on kaasajastatud ning kõik on kuidagi märkimisväärselt moodsamaks muutunud. Tulge, avastage ja kasutage pakutavaid võimalusi!

Eeloleval nädalavahetusel peetakse sadama avavõistlus – kahepäevane regatt Optimistidele ja svertpurjelauduritele. Klubi uuendused võimaldavad seekord ehk pisut suurejoonelisemat üritust koos kõigi mugavuste, sh saunaga.

Regati formaat on jagatud laias laastus kaheks. Kui noorematele vanusegruppidele peetakse võistlus ema-isa valvsa pilgu all sadama siseakvatooriumis, siis kogenumad saavad kihutada mõnuga merel.

Laste vanusegruppide kohapealne registreerumine avatakse laupäeva hommikul kell 10:00. Vanemate gruppide registreerumine avaneb peale lõunat, kell 13:30. Kõigest täpsemalt lugege võistlusteatest (NoR/SI): https://slaalom.ee/juhendid/Noblessner_regatta2020-NoR_SI.pdf

Registreerumine – https://slaalom.ee/registreerimine-2/

Kogu võistluse info (teadete tahvel) asub kaasaja normide kohaselt veebis – https://www.facebook.com/events/572836686983821/

Regatti toetavad Noblessneri purjetamiskool, Noblessneri sadam, Eesti Jahtklubide Liit ja slaalom.ee.