Ingrid Puusta on RS:X klassi MM-il avapäeva järel 19. kohal

Austraalias Sorrentos algasid täna purjelaua olümpiaklassi RS:X maailmameistrivõistlused, kus Ingrid Puusta on esimese võistluspäeva sõitude järel 19. positsioonil.

“Täna oli meil kolm sõitu. Tuul puhus maa pealt kiirusega 12-17 sõlme, mis on siinse koha üldine suund. Avapäeva esimestes startides hoidsin ennast tagasi, et mitte üle stardiliini olla, seega sõidud olid ka keskmised. Järgnevatel päevadel proovin olla startides agressiivsem,” sõnas Puusta talle 22., 13. ja 15. sõidutulemuse toonud avapäeva järel.

46 naise seas on liidriks poolatar Maja Dziarnowska. Teiseks on platseerunud Suurbritannia purjelaudur Emma Wilson ning kolmandal real on hollandlanna Lilian de Geus.

MM kestab laupäevani, mil peetakse topeltpunktid andev medalisõit avaseeria kümnele parimale ning ka viimane võistlussõit ülejäänud sportlastele.

Võistluse kodulehekülg

Tulemused

Fotod

Videod

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Postimees Grupp, Alfons Håkans, Helly Hansen ja Matek.