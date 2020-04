Ingrid Puusta: kalender küll tühi, aga saan lisaaega olümpiaks valmistuda

AUTOR: KÜLLI HAAV

Koduhoovis “kuivalt” treenides tuleb surfar Ingrid Puustal rinda pista pealtnäha ületamatute takistustega, mis tema kolmandate olümpiamängude teel ees. Tal peab olema rohkem kuraasi, kangust, vastupidavust ja relvi kui ühel viirusel. Millest ta praegu mõtleb?

Kui heidutavaks pidasid seda, et pikka aega olümpiamängude toimumine kääris?

Tulin Austraaliast MMilt ning plaan oli paar nädalat niikuinii kodus olla ja puhata. Võin öelda, et mingit paanikat ei tekkinud, aga teadmatus häiris. Et kas siis läheme Lõuna-Euroopasse treenima või mitte? Aga füüsilist trenni tuli ikka ju teha, ja seda ma tegin, see võttis muretsemise ära.

Mida otsustasid kuuldes, et mängud toimuvad 2021?

Minu otsus haudus juba kaks nädalat, sest oli ette näha, et mängud lükatakse edasi. Hirm oli hoopis, et äkki jäetakse ära. Šokki aga ei tekkinud, kuna oli aega mõttega harjuda. Võtsin seda nii, et minu jaoks on hea, et saan veel aasta harjutada, treenida ja valmistuda. Olen edasilükkamisega nõus, meile see ei olnud negatiivne teade, kuigi võib-olla eraeluga seotud plaanid lükkuvad edasi. Nüüd saame aga korteri kööki ehitada ja koduseid töid teha.

Said MMil 16. koha ja nende eel jaanuaris-veebruaris Austraalias kõvasti veetreeninguid, kuidas nende mõju hindad?

See oli üldse üks elu parimaid treeninglaagreid. Olime Melbourne’is, siis sõitsime 150 km eemale Sorrentosse, tänu vaheldusele rutiini ei saanud tekkida ja värskus säilis. Samuti MMil Sorrentos kolisime taas ja see tõi kaasa kontsentreerumise.

Veetreeninguid sai väga efektiivselt teha, kohalik klubi Sorrento Sailing Couta Boat Club toetas imeliselt, korraldas igapäevaselt võistlussõite ja rada oli vees. Saime korralikult tuulemustreid õppida: maatuule ja hoovuse kombinatsiooniga tutvuda. Tundsin ennast kindlalt tänu sellele, et sain kuu aega kohaneda ja kohalikke olusid tundma õppida. Olen väga rahul ja toetajatele tänulik, et enne eriolukorda sai head pikad laagrid teha.

Kahju, et planeeritud ettevalmistus pooleli jäi, mõnesid asju tahtsin veel harjutada: kui start ja vastutuule esimene pool on hea, siis enesekindlust vajan juurde just vastutuule teises pooles ja enne märgivõttu. Tugeva tuule sõidukiirust ja tehnikat tahaksin samuti lihvida – kuidas kehaasendi ja trimmiga laud kiiremini sõitma panna.

Mis saab hooaja veetreeningutest ja võistlustest?

Veetunde koos teistega on vaja, kuna siis saad teada, kas arened või mitte. Eile saime teada, et Jaapani MK etapi finaal juuni keskel jääb samuti ära, kalendris pole sel aastal ühtegi võistlust ja järgmise aasta omad pole ka välja kuulutatud.

Kui lubatakse, hakkame Eestis maikuu alguses vee peal käima, seni teen üldfüüsilist. Sellel nädalal saavad sportlased Audenteses jõusaalis käia, ka väljas lubatakse treenida. Samuti on mul kodus võimalus ratast sõita ja TRXiga treenida.

Su hea toetaja Saarioinen Eesti turundusjuht Taavi Rehepapp kiidab: «Ingrid läheb 3. korda olümpiale – väga stabiilne sportlane, tegeleb põneva alaga. Ta on nii järjepidev ja südikas oma tegevustes ja ei jäta jonni. Samuti ka Eriliste purjetajate projekt sümpatiseerib meile, sellele on Ingrid algusest peale patrooniks olnud ja selle kaudu jõuame välja erivajadustega inimesteni, andmaks neile merele mõnusad võileivapakid kaasa.» Kuidas hindad, kui raske on hetkel toetajaid leida?

Toetajaid on tõepoolest olnud mitmeid: Mamma kolm, Alumetall viis aastat ning Bliz, SiS Baltic, BePulsaar ja Sportland on toodetega aidanud samuti mitu aastat. Ühekordseid toetusi on andnud näiteks LCC Produkt. Ja äsjane hea üllatus: toetas 2019. aasta pereettevõtte tiitli saanud Tammer OÜ.

Ühekordse toe annavad ettevalmistuseks LHV pensionifondid, kellega koos mõtleme, kuidas inimesed saaksid ka kodustes tingimustes hoolitseda vormis püsimise eest. Koostööd arutades leidsime, et surfamisel ja kogumisel on nii mõndagi ühist. Kasvõi see, et on nii soodsa kui ka ebasoodsa tuulega perioode. Kui aga pingutad ja treenid regulaarselt – siht ja strateegia paigas –, siis on suured eesmärgid saavutatavad.

Oled kihlatud oma elukaaslase ja treeneri Matthew Rickardiga, kas pulmaplaanid on peetud?

Pole midagi teha, need lükkuvad edasi olümpiajärgsele ajale.

