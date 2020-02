Goparking asus toetama Roihusid

Lennujaamaparkimise ettevõte, Goparking, asus toetama Eesti purjetamiskoondise ühtesid esinumbreid, purjetajavendasid, Juuso ja Henri Roihut, kes sihivad 2020 juulis toimuvatele Tokyo Olümpiamängudele.

Vennad kommenteerivad koostöö alustamise kohta järgmiselt: “Maailma tipus võistlemine on äärmiselt raske ning konkurents tihe, seega ei saa me alla jääda ka toetajate poolest. Meil on väga hea meel, et saime endale vahetult enne 2020 MM-i ühe väga olulise koostööpartneri juurde! Meie jaoks siiani edukaim täiskasvanute tiitlivõistlus sai eelmise nädala lõpus, 15.02. läbi ning naaseme siit Melbournest, Austraaliast, tagasi koju vahetult enne Skandinaavia esimese kaubanduskeskuses asuva lennuterminaliteenuse avamist, mida Goparking hakkab pakkuma T1 kaubanduskeskuses. Edaspidi, lisaks parkimisele, võivad lennureisijad teha T1 kaubanduskeskuses nii reisijate kui ka pagasi registreerimised.” Vennad Roihud osalevad koos enda paadiga 22.02. kell 13 lennuterminaliteenuse avamisel T1 kaubanduskeskuses.”

“Meie eesmärgi täitmiseks, 2020 juulis toimuvatele Tokyo Olümpiamängudele saamiseks ja seal edukaks esinemiseks peame aprillis toimuval Genoa MK etapil alistama Itaaliat, Iirimaad, Venemaad, Sloveeniat, Norrat, Rootsit ning Soomet. Nendest riikidest on eelmisel nädala toimuval MMil meist ees ainult Iirimaa ning Rootsi, seega oleme kindlad, et suurtemate vigadeta purjetamise korral, oleme võimelised Eestile veel ühe olümpiapileti võitma”, kommenteerisid vennad.