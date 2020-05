Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari stardib vähem kui kolme nädala pärast

Juuni keskel toimuv Pärnu Purjetamisnädala regatt avab käesoleva hooaja Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja, milles osaleb 16 paadi- ja purjelauaklassi. Sarja toetajateks on Garmin ja Jakari Marine, kes panevad võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

„Osaühing Jakari Marine ja Garmin on purjespordi pikaajalised toetajad ning meie jaoks on kujunenud traditsiooniks, et võimalusel aitame kaasa purjetamise arengule, pakkudes auhindadeks trendikaid Garmini tooteid,” sõnas Jakari Marine esindaja Jüri Unnuk.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele.