Esmaspäeval algavad eestlaste korraldatavad Talisurfi Maailmameistrivõitlused 2020

Talisurfi Maailmameistrivõistlused “WISSA 2020” algavad esmaspäeval, 10. veebruaril Soomes, Lestijärvil. Algselt Eestis Pärnus toimuma pidanud võistlused viidi korraldaja, Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) poolt üle Soome seoses Eesti puudulike jääoludega.

Võistlused peetakse kolmes talisurfi klassis: lohed, kelgud ja tiivad. Võistlusalasid on neli: slaalom kelkudele ja tiibadele, freestyle lohedele ning GPS kiirussõit ja kursisõit kõikidele klassidele. Reservalaks on maraton.

Tegu on WISSA 40nda üritusega. Esimesed Talisurfi Maailmameistrvõistlused toimusid aastal 1979 ning ühel korral on MM jää puudumise tõttu ära jäänud. Ka seekord oli ärajäämise oht suur, kuid MM-i peakorraldaja Tõnis Kask otsustas, et võimaluse korral viime võistlused talviste oludega kohta. Kaks nädalat tagasi Soomes oludega tutvudes selgus, et Lestijärvil Kesk-Soomes on suurvõistluse korraldamiseks head tingimused olemas. Oma õla pani alla ka Lestijärvi vallavalitsus, kes teeb väga palju tööd, et võistlused Soomes sujuvalt kulgeksid.

2020 WISSAle oodatakse sadakond võistlejat 16 riigist, lisaks tavapärastele talisurfimaadele ka näiteks Austraaliast, Belgiast ja Prantsusmaalt. Oodata on kõrgetasemelist võistlust, kohale on tulemas mitu ala tipptegijat ja varasemat maailmameistrit, nagu Aleksandr Leontjevs Lätist, Paulius Voverys Leedust, Feodor Gurvits Soomest, Andrei Balyakin ja Nikita Kodanev Venemaalt, Annie Tuthill USA-st ning palju tugevaid rootslasi. Eestlastest on tugev esindatus kelkude grupis: osalevad maailmameister Boris Ljubtšenko, MM-il kolmanda koha saavutanud Meelis Rang ja eelmise aasta MM-i parim noorsõitja Raul Mihkel Anton. Ürituse patroon on Kalev Allikveer, kes on talisurfiga tegelenud juba 1970ndate aastate algusest ja siiamaani on üks ala edendajaid Eestis.

Võistluste peakorraldaja on Eesti Jahtklubide Liit, võistlust toetavad Palms, Androna, Metallituba, EthaWind, Flaka, Etec ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.

Võistluste koduleht https://wissa2020.ee/

WISSA 2020 Facebook https://www.facebook.com/events/2645399685471352/