Eesti pälvis Folkbootide 2021. aasta Gold Cupi korraldamisõiguse

Enne jõule kinnitati Kalevi Jahtklubi ametlikult Folkbootide jahiklassi 2021. aasta Gold Cupi korraldajaks. See tähendab, et 2021. aasta suvel on Eestisse võidu purjetama oodata üle 70 Folkboot-tüüpi jahi Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Soomest, Ühendkuningriigist ja USAst.

Taani Kerteminde Sejlklub ehk Kerteminde Jahtklubi Gold Cupi korralduskomitee otsustas kolmapäeval, et võtab vastu Kalevi Jahtklubi pakkumise korraldada Folkbootide jahiklassi 2021. aasta Gold Cup Tallinnas. Nordic Folkboat Gold Cup on Folkbootide mitteametlikud maailmameistrivõistlused, mida korraldatakse igal suvel juba alates aastast 1963. Kerteminde Jahtklubi kui Gold Cupi mitmekordne võitja teeb alati korraldaja osas lõpliku valiku.

16. novembril kohtus Nordic Folkboat International Association (NFIA) juhatus ning arutas Eesti avaldust Gold Cupi korraldamise osas. Gold Cupi korraldamise ajalooline ning range statuut välistab formaalselt Eesti võimaluse olla korraldajamaa. Samas on Eesti Folkbootide Flotilli aktiivne selgitustöö ja meie paatkondade tihe osavõtt seni vaid Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes toimunud Gold Cupidest pälvinud NFIA juhatuse usalduse ning viinud positiivse soovituseni Kerteminde Jahtklubi Gold Cupi korralduskomiteele. Viimane kogunes jõulueelsel nädalal ning otsustas eestlaste taotluse aktsepteerida.

Kalevi Jahtklubi ja Eesti Folkbootide Flotill esitasid ühise taotluse juba 2018. aasta sügisel, et pälvida 2021. aasta Folkbootide Gold Cupi korraldusõigus Eestile. Ametlike maailmameistrivõistluste puudumisel on Nordic Folkboat Gold Cup Folkbootide klassi kõige prestiižsem võistlus.

Kalevi Jahtklubil on suured kogemused nii avamerepurjeregattide kui ka muude rahvusvaheliste svertpaatide ja kiiljahtide suurvõistluste korraldamisel. Kuna 2021. aasta augustis toimuvad Pirital ka avamerepurjetamise ORC (Offshore Racing Congress) maailmameistrivõistlused, saavad regattide korraldajad hea võimaluse ennast tõestada ja näha suve jooksul Tallinna lahel hulgaliselt maailma purjetamisparemikku!

Folkboot ehk Põhjamaade rahvapaat on 7,7-meetrine klassikaline purjejaht. 1942. aastast saadik valmistatavaid jahte purjetab üle maailma siiani üle 4000. Eestis on Folkboodil pikk ajalugu, kuna Tallinna Sportlaevade Katsetehases valmis aastatel 1968-1977 üle 170 Folkboodi. Oma pika kiilu, rahulikkuse, suure merekindluse ja klassikaliselt kaunite joontega sobib folkboot suurepäraselt Läänemere vetesse. Seetõttu on suurimad Folkboodilaevastikud just Taanis, Saksamaal, Rootsis, Soomes ja Hollandis, aga üllatuslikult levivad need jahid ka USAs San Francisco tuulisel lahel.

Vaata lisa: www.folkboot.ee