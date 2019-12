Eesti Jahtklubide Liit valis Aasta Parimad

Eesti Jahtklubide Liit võttis pidulikul hooaja lõpetamise üritusel kokku 2019. aasta purjetamishooaja silmapaistvaimad saavutused. Autasustati Purjetamise Eesti Meistrivõistluste, Avamerepurjetamise Eesti Karika, FINEST Offshore Series, Melges 24 klassi ja Eesti Purjetamise Liiga parimaid, anti välja Eesti Jahtklubide Liidu teenetemärgid, tunnustati aasta eestvedajaid ning kuulutati välja Aasta Parimad.

HOOAJA LÕPETAMISE ÜRITUSE GALERII (fotode autor Tiit Aunaste)

Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein sõnas hooaega kokku võttes: “Ehkki ka sel aastal Eesti purjetajad saavutasid suurepäraseid tulemusi pea kõikides purjetamise distsipliinides, võib aastat 2019 nimetada eeskätt avamerepurjetamise aastaks. Eestisse tulid ORC maailmameistritiitel ja Euroopa meistrivõistluste kolmikvõit. Väga eriliseks sündmuseks on kahtlemata Uku Randmaa poolt saavutatud pronksmedal ümbermaailma soolopurjetamise võistluselt Golden Globe Race. Avamerepurjetamise tipud on esile kerkinud tänu suurepärasele ja laiapõhjalisele tööle noortega meie jahtklubides ja purjespordikoolides. Noori tuleb jätkuvalt purjetamise juurde ja noorteregattidest osavõtt kasvab. See ju ongi Eesti purjespordi arengumootoriks.”

Aasta Purjetaja 2019 on Uku Randmaa, kes saavutas ümber maailma purjetamise võistlusel Golden Globe Race 3. koha.

Aasta Jääpurjetaja tiitel kuulub tänavu Mihkel Koskile, kes seilas end DN klassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile.

Aasta Võistkond on avamerepurjetamise maailmameister, jaht Sugar 3 tiim koosseisus kapten Ott Kikkas, Sandro Montefusco, Karl Robert Trink, Siim Ots, Marjaliisa Umb, Paolo Montefusco, Matteo Polli, Maurizio Loberto ja Paolo Bucciarelli.

Aasta Võistlusametnikuks nimetati võistlusametnike koolitaja, aktiivne ja kogenud peavõistlusjuht Eesti meistrivõistluste regattidel ning avamere ohutuskoolituse läbiviija Madis Ausman.

Aasta Treeneriks valiti Raivo Randmäe – treenerite koolitaja, Zoom8 klassi maailmameistrivõistluste pronksmedalistide Elisabeth Ristmetsa ja Aleksander Kuusiku treener, Purjetamise Akadeemia treener ja Rein Ottosoni Purjespordikooli treener, kelle õpilased võtsid tänavu Eesti meistrivõistlustel 20 medalit.

Aasta Üllataja tiitliga hinnati SSL Nations Cup Eesti võistkonda, mille kapteniks Tõnu Tõniste. Star Sailors League projektiga liitunud tiim osales maailmas esimese võistkonnana Šveitsis Grandsonis SSL vastloodud keskuses treeningpaatidega laagris, kus olid koos erinevate põlvkondade purjetajad ühise asja nimel ühiselt trenni tegemas – meie endised, tänased kui ka tulevased Eesti tipp-purjetajad.

Aasta Tegu on Admiral Bellingshauseni Antarktika ekspeditsioon kui tänavu kõige suuremat avalikku tähelepanu pälvinud mereline ettevõtmine.

EJL teenetemärkide laureaatide nimekirja lisandusid 2019. aastal sportlike saavutuste eest Rasmus Maalinn (DN klassi EM 6. ja MM 7. koht), jaht Matilda 4 kapten Arne Veske (ORC EM 1. koht), jaht Postimees Sailing Team kapten Sven Nuutmann (ORC EM 3. koht) ja Liina Kolk (RS Aero EM 3. koht). Eriteenete eest tunnustati teenetemärgiga treenerite purjetamise erialaste koolituste läbiviimise ja õppematerjalide koostamise eest Aivar Kajakat ja Andreas Aasa, Jaak Lukki suure panuse eest Eesti purjelauasõidu ja purjetamise arengusse, Soome matkapurjetamise eestvedajat Kalevi Westersundi, kellel on suured teened Eesti ja Soome purjetamissuhete arendamises ja Eesti sadamate tutvustamises ning Madis Ausmanit aktiivsuse eest purjetamisvõistluste korraldamisel Eestis.

Aasta eestvedaja tunnustused pälvisid Purjetamisakadeemia aasta mentor Karl-Martin Rammo, parapurjetamise aasta eestvedaja Külli Haav, Meresõbra aasta eestvedaja Enely Liepkalns ja parim noortespordi klubi Rein Ottosoni Purjespordikool.

EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistlustel olid ühepaatidel noorte Optimist klassis parimad U12 arvestuses Martin Rahnel ning nii U16 tüdrukute kui üldarvestuses Mia Marin Lilienthal. Eesti Optimist Klassi Liidu meeskondlik rändkarikas läks Pärnu Jahtklubi noortele Angeliina Maria Isabel Õunapile, Andrias Seppale, Martin Rahnelile ja Angus Aarna Antile. Zoom8 paadil tuli nii U20 üld- kui tüdrukute arvestuse Eesti meistriks Romi Safin. Laser 4.7 klassis võitis sarja U18 üldarvestuses Sten-Markus Andresson ja neidudest Liis Annus. Laser Radial klassis oli U19 arvestuse parim Silver Vahstein ning nii U21 tüdrukute kui naiste meistritiitel kuulub Liis Annusele. Laser Standard klassi U21 arvestuse parim oli Tavo Annus ning üldarvestuse esikoht kuulub Georg Haudile.

Purjelaual Techno 293 oli Minim U13 klassis parim Karl Sören Tamm, Junior U15 klassis tüdrukute seas Sofia Hämäläinen ja üldarvestuses Jakob Heinrich Tuubel ning Youth U17 klassis Joonas Mik. RS:X klassi Eesti meistriks tuli Ingrid Puusta ning Formula klassis naiste arvestuses Elena Lass ja nii master kui üldarvestuses Martin Ervin.

Kahepaadiklassides alistasid RS Feval kõik konkurendid U14 arvestuses Loreta Sults ja Hanna Viktoria Vaino ning U18 üld- ja tüdrukute arvestustes Romi Safin ja Britta Maipuu. 29er klassi U21 Eesti meistrid on Helen Pais ja Helen Ausman. 49er ja 49erFX klasside parimad on Juuso ja Henri Roihu. F18 katamaraanil tulid võitjateks Andres Laul ja Ain Roosma.

EJL Avamerepurjetamise Eesti Karika ORC grupis teenis esikoha välja jaht Katariina II kapten Aivar Tuulbergi käe all. ESTLYS arvestuses on võitjaks jaht Black Bird, kapteniks Tarmo Polli. Folkbootide seas saavutas võidu jaht Lind, mille kapteniks Tiit Riisalo, pälvides ühtlasi Eesti Folkbootide Flotilli rändauhinna „Viikingilaev” Muhu Väina regati võidu eest Folkbootide klassis.

Avamerepurjetamise FINEST Offshore Series võistlussarja võitis samuti Aivar Tuulbergi juhtimisel seilav Katariina II.

Melges 24 klassi Eesti edetabeli võit läks jahile Lenny Tõnu Tõniste juhtimisel.

Eesti Purjetamise Liiga parim võistkond on Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli noortetiim koosseisus Helen Pais, Helen Ausman, Hannah Tuulas ja Veronika Kuvatova ning mentorid Andres Laul ja Ago Rebane.

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Postimees Grupp, Alfons Håkans, Helly Hansen, Matek, Rakvere Lihatööstus, Tallegg ja Premia.