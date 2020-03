Eesti Jahtklubide Liidu info seoses COVID-19 koroonaviirusega

Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse info:

Sporditegevusega seoses:

mitte korraldada ühistreeninguid, -koolitusi ega muid kokkusaamisi;

spordivõistlustel osalemine ja võistluste korraldamine välistatud;

korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes tingimustes;

koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;

treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;

paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.

Eesti Jahtklubide Liidu tegevuste muudatused ja soovitused:

1. Eesti Jahtklubide Liit lükkab edasi ajavahemikus 14.-29. märts toimuma pidanud koolitused. Koolituste toimumise aeg selgub vastavalt Eesti riigis kehtivale olukorrale ja valitsuse suunistele.

2. Eesti Jahtklubide Liit soovitab lisaks ülalkirjutatule kuni 29. märtsini vältida rahvarohkeid sise- ja välistingimustes toimuvaid üritusi, vältida spordibaaside kasutamist. Purjespordi treeningrühmadel soovitame korraldada edasisi sporditreeninguid ainult individuaalselt sportlase kodu baasilt õuetreeningutena, ja treeneritel soovitame juhendada sportlasi läbi e-keskkondade.

Eesti Jahtklubide Liidule hetkel teadaoleva info kohaselt puudutab koroonaviiruse puhang rahvusvahelisi purjetamise suurvõistlusi järgmiselt:

Genova MK etapp (Tokyo OM 2020 valikvõistlus) 11.-19. aprillil Itaalias Genovas jääb ära. Alternatiivne Euroopa OM-valikvõistlus on plaanis pidada enne 30. juunit.

Trofeo Princesa Sofia Iberostar regatt 25. märtsil – 4. aprillil Hispaanias Palma de Mallorcal jääb ära.

Zoom8 EM 7.-11. aprillil Austrias Neusiedl am Sees on edasi lükatud. Uus toimumisaeg ei ole veel teada.

Laser 4.7 EM 11.-18. aprillil Portugalis Vilamouras on edasi lükatud 20.-27. juunile.

Techno 293 EM 13.-19. aprillil Prantsusmaal Marseille’s on edasi lükatud 24.-30. augustile ning toimub vaid Techno 293 klassi juunioride ja noorte arvestustele. Techno 293 Plus klassile jääb EM ära.

Info regattide osas on täiendamisel.