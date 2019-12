Aucklandis algasid 49er klassi maailmameistrivõistlused

Täna algasid Uus-Meremaal Aucklandis purjetamise meeste olümpiaklassi 49er maailmameistrivõistlused, mis on ühtlasi Tokyo 2020 Olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlus. Juuso ja Henri Roihu on avapäeval peetud kahe sõidu järel 39. kohal.

“Ootasime 6 tundi tuule vaibumist ja arvan, et ootamine tasus end meie jaoks ära. Võistlussõitude ajal puhus tuul kiirusega 7-9 m/s, mis oli meile sobilik. Esimeses sõidus tegime hea stardi ja õige poolevaliku. Üleval märgis olime esimesed. Sõidu teises pooles veidi kaotasime, aga 8. koht on alguseks väga hea. Teises sõidus eksisime rohkem ja finišis olime 18. MM-i esimene sõit näitas, et oleme oma vormi hästi ajastanud ja siin päevad õigesti planeerinud,” sõnas võistkonna roolimees Juuso Roihu.

Treener Maria Veessaar lisas poiste esimese võistluspäeva kohta: “Paadil on tugeva tuulega hea kiirus ja poisid on heas vormis.”

Avapäeva järel on liidriteks sakslased Erik Heil ja Thomas Ploessel. Teisel kohal on Prantsusmaa paatkond Kevin Fischer ja Jauvin Yann ning kolmandad hollandlased Bart Lambriex ja Pim van Vugt.

MM-i kvalifikatsioonisõidud kestavad neljapäevani. Reedest pühapäevani peetakse finaalsõidud ning pühapäeval toimub ka topeltpunktid andev medalisõit kümnele parimale.

MM-i lõpptulemuste alusel jagatakse välja 4 olümpiakohta. Praeguseks on 49er klassis Olümpiale juba kvalifitseerunud Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Uus-Meremaa, Portugal, Šveits ja võõrustajariigina Jaapan ning neid riike ei arvestata 2019 MM-il Olümpiale kvalifitseerumise mõistes.

