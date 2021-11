World Sailing kutsub hääletama

World Sailing kutsub sind oma häält andma 2021. aasta parimatele sportlastele ja võistlustele.

20ndat aastat järjest kuulutatakse välja Rolex World Sailor nii naiste kui ka meeste kategoorias.

Lisaks eelnevale saad valida nelja erineva võistluse vahel, mis kategoorias „11th Hour Racing“ omavahel mõõtu võtavad. Tegemist on kategooriaga, mis 2018. aastal loodi, kui omavahel ühendasid jõud nii World Sailing kui ka ,,11th Hour Racing“. Ühine koostöö on loodud selleks, et muuta purjetamine jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks.

Oma hääle saad anda siin