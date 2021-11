2. detsembril, Eesti aja järgi kell 22.00 on võimalik kõikidel huvilistel jälgida World Sailing auhinna tseremooniat. Üritus jõuab interneti vahendusel meieni Royal Yacht Squadron’i jahtklubist Inglismaalt.

World Sailing Awards 2021 pidulikul galaõhtul jagatakse auhindu erakordsete saavutuste eest purjespordis ja innovatsiooniliste tegevuste eest, mis muudavad purjetamise veelgi huvitavamaks, põnevamaks ja paremaks.

Veel on võimalus anda oma hääl parimatele sportlastele ja võistlustele. See aasta on oma hääle andnud rekordiliselt palju inimesi, Rolex World Sailor of the Year kategoorias on laekunud üle 25 000 hääle ning see arv muudkui kasvab. Hääletamine nii selles kui ka teistes kategooriates on avatud kuni 2. detsembri lõunani, seega veel jõuad oma panuse anda nii parimate sportlaste kui ka parima võistluse valimisele.

Tseremoonia ülekanne algab Eesti aja järgi 22.00 ning kestab pea südaööni. Interneti vahendusel on võimalik sellele pilk peale heita siin. Üritust juhivad Alec Wilkinson, Hannah White ja Shirley Robertson.