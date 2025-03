Vabatahtlikuna välismaal – võimalus osaleda regati korraldamisel Bulgaarias

Sul on võimalus reisida välismaale ja osaleda vabatahtlikuna Burgase Purjetamisnädalal regati korraldamisel All Hands on Deck projekti raames. Tallinna Jahtklubi on kaaskorraldaja vabatahtlike teadmiste arendamise projektis All Hands on Deck koos Slovakkia, Poola, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja Türgiga.