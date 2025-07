Tuuleloterii LTT Haapsalu–Kõiguste etapil

14. juulil peetud A. Le Coq 68. Muhu Väina regati teine etapp – LTT Haapsalu–Kõiguste – pakkus purjetajatele tõelist vastupidavustesti. Kuni 48-meremiiline rada ja hajus tuuleprognoos tekitasid esmaspäeva hommikul kõigi jaoks küsimärke, mis võistlemisest üldse saab. Nii juhtuski, et kella 11 planeeritud etapi start tuli piisava tuule puudumisel pea tunni võrra edasi lükata.

Haapsalu–Kõiguste etapi distants kujunes ORC I, II, III ja IV gruppide jaoks korralikuks mereretkeks, mille kogupikkus oli ligikaudu 48 meremiili. Start anti veidi üle ühe miili lõuna pool Päisilaiu madala poid ning sealt suundusid jahid esmalt Kumari parema külje poi suunas, mis tuli jätta vasakule. Seejärel kulges kurss edasi Raugi vasaku külje poi juurde, millest samuti mindi vasakult mööda. Kolmandaks pöördepunktiks oli Paatsalu läänepoi, mis tuli jätta paremale, seejärel tuli läbida Kübassaare lõunapoi, samuti paremalt poolt. Lõpuks pöörduti Kõiguste lõunapoi juurde, mille järel suunduti finišisse, mis oli märgitud poole miili kaugusele Kõiguste sadama läänetoodrist lõuna poole. Folbootide jaoks oli ainus pöördemärk Kõiguste lõunapoi, kust edasi läks teekond finishini – nende distants oli hinnanguliselt 42 miili pikk.

Peavõistlusjuht Tormi Jõgi otsis koos laevastikuga merel sobivat stardikohta ja keskpäevaks said kõigi gruppide jahid Kõiguste poole teele saadetud.

Etapp pakkus purjetajatele kogu valiku, mida vana Muhu väin ja merejumal Neptun ühiselt suutsid serveerida. Eriliseks tegi päeva olukord, kus eessõitvatele kiirematele jahtidele kujunes ootamatult ette “sein” – tuulevaikuse müür, mis justkui sulges neile tee. Mida nobedam jaht, seda varem see vaikusevöönd teda tabas. Suured jahid jäid alguses sinna müüri taha kinni ja väiksemad ning aeglasemad jahid said sellest tagantpoolt tulles osavalt mööda navigeerida.

Distantsil jagus tuuleauke kõikjale, mis tähendas, et edasipääs sõltus suuresti õigest kohavalikust õigel ajal. Mõne jaoks kulges sõit sujuvalt, teiste jaoks venis lõputuks ootuseks – ja nii sattusid ka tulemused “siia ja sinna”.

ORC I – Tuuleloterii viis mõned ette, teised taha – BERTA võitis

Etapi võidu noppis Kalevi Jahtklubi jaht BERTA (Elan 380), kapten Hando Sutter, kes lõpetas ümberarvestatud ajaga 11:22:43. Teise koha sai samuti Kalevi Jahtklubi jaht SHADOW (J-112E), kapten Harles Liiv, kaotusega 15 minutit ja 1 sekund. THORA (J-112E, kapten Janis Benfelds, SSA), jäädes võitjast maha 16 minutit ja 32 sekundit.

„Oli keeruline etapp – teadsime, et tuul vaikib, ja nii juhtuski. Kogu laevastik jäi ühte ritta, aga meil õnnestus sellest rivist esimesena välja pääseda ja finišeerida esimesena. Paraku suutis tagant tulnud Berta head tempot hoida ja võttis lõpuks etapi võidu,” rääkis Harles Liiv jahilt SHADOW.

Ka neljanda ja viienda koha noppisid meie Läti sõbrad, kelle jaoks Kõiguste etapp oli justkui koduvetele lähemal: THORA, GORILLA ja PROJECT A1 A1 lõpetasid tihedalt üksteise järel.

Suurimad üllatused pakkus esikolmiku eilne koosseis: FANATIC 2, OLYMPIC ja FORTE, kes said Haapsalus vastavalt esimese, teise ja kolmanda koha, kuid pidid täna leppima kohtadega esikümne lõpus – vastavalt 7., 9. ja 10. koht.

ORC II: ootuspärased favoriidid sattusid tuuleloteriis tahapoole, ADELE võttis võidu

ORC II grupis ei läinud teisiti kui ORC I grupis – hajusad tuuleolud segasid kaarte tuelmustes ja mitmed tugevad nimed pidid leppima kohtadega esikümne lõpus või teise kümneses. Täna loeti iga leitud tuuletriipu ja valitud kurssi – ja võit tuli neile, kes õigel ajal õigesse kohta sattusid.

Selle etapi esikolmiku kohad hõivasid kolm sama tüüpi – First 34.7 – ja sama klubi esindavat jahti. Etapi üllatuslik võit kuulus Kalevi Jahtklubi jahile ADELE (First 34.7), mille roolis Alexander Karboinov. Ümberarvestatud ajaga 10:49:21 edestati teisena lõpetanud jahti LUMI (First 34.7, kapten Mart Eensalu, KJK) vaid 2 minuti ja 6 sekundiga.Kolmandaks tuli DOMINA (First 34.7, kapten Kristo Timberg, KJK).

„Muhu Väin on tore – 10 aastat pingutust on viinud sihile ja lõpuks jõudsime poodiumile! Oli väga huvitav ja põnev sõit, täis tuulevaikimisi ja keeramisi. Ilm on seni olnud igati lahe. Võitleme oma seitsmeliikmelise tiimiga edasi ja vaatame, mis saab,” ütles Kristo Timberg, jahi DOMINA kapten.

Esmaspäeval poodiumil säranud jahid, nagu CHERIE ja SUGAR, pidid seekord leppima vastavalt 8. ja 10. kohaga.

ORC III: eilsed poodiumijahid kadusid keskele, võidu noppis PINTA

ORC III grupis pööras LTT Haapsalu–Kõiguste etapp senise pingerea pea peale. Kui eile domineerisid Liliann, NemoR ja Calena, siis täna purjetas võidule Guido Grassi juhitud PINTA (Taurus, SMS), kes lõpetas ümberarvestatud ajaga 9:58:17 ja oli ainus jaht, kelle tulemus jäi alla kümne tunni piiri.

„Haapsalu-Kõiguste etapp läks meil päris edukalt. Algul oli tuuleprognoos nutune, aga tulemus oli teine ja meil õnnestus etapp võita,” rõõmustas Guido Grass, 51 aasta vanuse jahi Pinta kapten. „See jaht vajab küll pidevat putitamist, aga on endiselt väle ja võidukas. Möödunud aastal tuli meie meeskond ka Läti meistriks ning sel aastal siis ka Muhu Väina regatil etapivõit taas kirjas.”

Teiseks tuli ÖÖ (Sun Odyssey 32.2, kapten Argo Ottens, HJK), kaotusega 17 minutit ja 28 sekundit, ning kolmandana lõpetas AQUILA (Dehler Optima 101, kapten Kenno Kink, HJK), jäädes võitjale alla 23 minuti ja 13 sekundiga.

Eilne võitja LILIANN (Margus Beljakov) lõpetas küll tubli neljandana, ent eilne teine ja kolmas – NEMO R ja CALENA – pidid täna leppima vastavalt 19. ja 18. kohaga.

ORC IV: Lagle III hoiab joont, esiots püsib stabiilne

ORC IV grupis oli tänasel Haapsalu–Kõiguste etapil stabiilsus märksõnaks – esikolmikus lõpetasid taas samad jahid, kes olid tipus ka eelmisel päeval.

Võidu võttis teist päeva järjest Ülari Velviste juhitud LAGLE III (Finn Express 83, HJK), ümberarvestatud ajaga 9:42:53. Kaks ja pool minutit hiljem finišeeris MERILANE (Albin Express, kapten Raigo Pajula, Dago JK), kes kindlustas teise järjestikuse poodiumikoha.

Jahtklubi Dago lipu all seilav Raigo Pajula ja tema meeskond jagasid meile muljeid otse merelt, kui liikusid Haapsalust Kõiguste suunas: „Senimaani on läinud normaalselt – kardetud tuuleaugud pole meid veel tabanud. Aga kui tuleb, siis lihtsalt läheb natukene kauem!“

RAIGO PAJULA TERVITUSED MERILASE PARDALT https://www.facebook.com/share/v/16nFbJBYxV/

Kolmandana lõpetas MERCURIUS (Carter 30, kapten Margus Tasa, SMS), kaotust liidrile kogunes 5 minutit ja 9 sekundit.

Neljanda koha sai BORA (Polaris, Vladislav Gordin, ToJK) ning viiendana lõpetas taas tugevana esinenud Saaremaa Merispordi Seltsi noorte naiskond jahil KADRI (Conrad 25R, kapten Meribel Vahstein), kaotusega veidi üle 20 minuti.

Erinevalt teistest gruppidest püsis ORC IV grupi esiviisik olude kiuste üsna ühtne, mis viitab kas heale õnnele või stabiilsele purjetamisoskusele. Et aga õnn soosib tugevaid, siis ilmselt suutsid nad tuulelotoga hästi toime tulla.

Folkboot-klassis püsis liidrite tasakaal – JONNA taas tipus

Esimese etapi liidrid püsisid tipus. Teise järjestikuse etapivõidu võttis Mikk Köösel jahil JONNA (KJK), teiseks tuli Jürgen Kukk jahil SIIRI (KJK) ning kolmanda koha sai taas Liise Köösel jahil FILUR (KJK).

„Eile oli päris hea päev – meeskonnavaim oli ülihea. 12–13 tunniga jõudsime ilusti Kõigustesse. Saime tuult, saime tuulevaikust ja kokkuvõttes teise koha. Ka täna läheme kindlalt võidu peale välja – meeskonnavaim on meil hea,” ütles kapten Jürgen Kukk jahilt SIIRI.

Viimased folkboodid jõudsid Kõigiste sadamasse pärast kl 2 öösel.

Täna, teisipäeval on regati kavas ca 18 miili pikkune Alexela Kõiguste ring. Pärast võistlust on tervitab sadamas merelt saabuvaid januseid võistlejaid A. Le Coq värskete jookidega ning õhtul on plaanis nii LTT Haapsalu-Kõiguste kui ka Alexela Kõiguste ringi autasustamised.

Õhtule annab hoogu juurde instrumentaal vokaalmuusika ansambel Tuulebant, mis viljeleb rahvalikus võtmes tantsumuusikat.

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati LTT Haapsalu-Kõiguste etapi esikolmikud klasside kaupa:

ORC I

1. koht Berta (EST 619) – kapten Hando Sutter / Elan 380

2. koht Shadow (EST 113) – kapten Harles Liiv / J-112E

3. koht Thora (LAT 637) – kapten Janis Benfelds / J-112E

Cruiser division:

Berta (EST 619) – kapten Hando Sutter / Elan 380

ORC II

1. koht Adele (EST 467) – kapten Alexander Karboinov / First 34.7

2. koht Lumi (EST 462) – kapten Mart Eensalu / First 34.7

3. koht Domina (EST 465) – kapten Kristo Timberg / First 34.7

Cruiser division:

Chantal (EST 267) – kapten Avo Link / Mannerberg 31

EMV ORC III

1. koht Pinta (EST 57) – kapten Guido Grass / Taurus

2. koht Öö (EST 897) – kapten Argo Ottens / Sun Odyssey 32.2

3. koht Aquila (EST 872) – kapten Kenno Kink / Dehler Optima 101

EMV ORC IV

1. koht Lagle III (EST 554) – kapten Ülari Velviste / Finn Express 83

2. koht Merilane (EST 959) – kapten Raigo Pajula / Albin Express

3. koht Mercurius (EST 45) – kapten Margus Tasa / Carter 30

Folkboot

1. koht Jonna (EST 50) – kapten Mikk Köösel

2. koht Siiri (EST 27) – kapten Jürgen Kukk

3. koht Filur (EST 55) – kapten Liise Köösel

