Tradehouse Noorsportlase Stipendiumile kandideerimine avatud!

Tradehouse OÜ annab juba üheksandat aastat välja 20 000 € suuruse Noorsportlase Stipendiumi.

Tradehouse Noorsportlase Stipendiumi taotlemine 2021. aastaks on avatud ning taotlusi saab esitada kuni 7. novembrini. Stipendiumi eesmärk on toetada kuni 26-aastaste noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist kohalikel ning rahvusvahelistel võistlustel. Stipendiumifond on ka tänavu kokku 20 000 €.

Kandideerimiseks on noorsportlasel vaja esitada järgmised dokumendid:

– videotutvustus;

– kaaskiri;

– põhjendama toetuse vajalikkust (sh programm, kulude jaotus, sportlastee ja seniste saavutuste kirjeldus);

– hooldusõigusliku isiku nõusolek stipendiumi taotlemiseks alla 18-aastase taotlejate puhul;

– vähemalt üks soovituskiri treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.

– täiendavalt võib esitada lisadokumente (esitlus, treeningkava, trennikaaslase soovitus jms).

Igal aastal on laekunud enam kui 100 avaldust rohkem kui 30-lt spordialalt.

Eelnevatel aastatel on stipendiumi pälvinud mitmed end juba tänaseks tõestanud sportlased, kaasaarvatud ka sel aastal Eestile olümpiakulla toonud epeenaiskond: Julia Beljajeva, Katrina Lehis ja Erika Kirpu. Lisaks veel paljud teised noored, kelle suuremad saavutused on alles ees.

Taotlusvorm ja lisainfo kodulehel: www.tradehouse.ee/stipendium

Täpsem info:

Laura Kuldkepp

Tradehouse Ilukaubamaja tegevjuht

Tel: 680 1601 / 372 50 311 30

E-post: laura@tradehouse.ee

www.tradehouse.ee