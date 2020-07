Tõnu Tõniste tiim Lenny – Melges 24 Itaalia meistrivõistluste hõbe

TEKST: PIRET SALMISTU

Möödunud nädalavahetusel tehti kauaoodatud avalöök Melges 24 klassi purjetamisele Euroopas. Oli esimene nädal, kus pärast pikka koroonaviirusest tingitud pausi võis Itaalias jälle ametlikult võistlusi pidada ning kus siis Garda järvel Torboles toimusid Itaalia Melges 24 meistrivõistlused. Tõnu Tõniste võistkond jahil Lenny sai seal suurepärase teise koha 2018.a maailmameister Andrea Racchelli järel, olles parim tiim amatööride arvestuses.

Regati võidu võttis 2018.a Melges 24 maailmameister Andrea Racchelli oma tiimiga jahil Altea ITA722. Regati alguses neli esikohta ja ühe teise koha välja sõitnud vanameister oli väga kiire, kuid skoorid 14, 7 ja 8 regati teises pooles seadsid tema liidripositsiooni tõsisesse ohtu. Skoor 1-1-2-1-1-(14)-7-2-8 ja kokkuvõtttes 23 punkti tagasid Racchellile siiski võidu.

Eesti kogenuim Melges 24 tiim, mitmekordne maailma- ja Euroopa meister, Lenny EST790 Tõnu Tõniste juhtimisel oli enne võistlust sel hooajal vaid paar korda Eestis vee peal käinud. Kuid stabiilsed kohad fliidi eesotsas (3-6-7-2-4-1-3-1-(9)) tõstsid Lenny esimese päeva viiendalt kohalt teise päeva lõpuks üldkokkuvõttes teiseks, mida õnnestus hoida ka regati lõpuni. Vaid kolmepunktine kaotus oli tugevaks hoiatuseks regati võitnud Racchellile.

„Kõik üheksa sõitu purjetasime korralikus tugevas tuules. Garda järve „wind factory“ töötas laitmatult ja iga päev saime keskpäeval veele, et lõunakaarest puhuva Ora-tuulega kolm sõitu järjest ära pidada. Korraldajad katsetasid uusi GPS-i teel juhitavaid elektrilisi poisid, mis on võistluse korraldamisel suur samm edasi – pole enam vaja märkide paigaldamist sadade meetrite pikkusete köitega ja ajaraiskamist uue raja positsioneerimisel. Kõik töötas suurepäraselt.

Kui algul tundus, et varasem maailmameister on ülivõimas ja kindel võitja, siis regati teises pooles eksis ta palju ja tegelikult oli meil viimases sõidus ees olles võimalik ise regatti võita. Ilm oli ilus, korraldus oli hea. Harjumatu oli siseruumides maskide kandmise nõue ja autasustamisel sai poodiumile vaid roolimees üksi. Kuid after sail õhtused koosolemised siiski toimusid ja kõik olid õnnelikud, et sai üle pika aja taas purjetada ja vanu sõpru näha.