Terviseameti soovitused huvitegevuse läbiviimiseks

Terviseamet palub huvikoolide tegevuste läbiviimisel kasutusele võtta järgnev:

– Viige nii palju tunde kui võimalik distantsõppele (kaugjuhendamisele).

– Kui kontakttunnid on möödapääsmatud, siis eelistage väikeste klassiruumide asemel kasutada

aulaid ja suuremaid koosolekuruume, et oleks võimalik distantsi hoida.

– Vältige tegevusi gruppides. Kui see ei ole võimalik, siis vähendage grupis kogunemise intervalli

(näiteks 3 korra asemel 1 kord nädalas) ning vähendage grupi suurust (maksimaalselt 10 inimeseni

grupis).

– Eelistage õues toimuvaid tunde sisetundidele ja individuaaltunde grupitundidele.

– Hoiduge erinevate gruppide vahelistest kontaktidest (seda võimalusel nii erinevatest koolidest

õpilaste vahel kui ka gruppide vahel, kes huvitegevusega koos tegelevad).

– Erinevate tundide vahel on mõistlik teha 15 minuti pikkuseid pause, mille ajal palume võimalusel

hoida aknad lahti ning ruume tuulutada.

– Tundide vahel puhastage kontaktpindu, mida puudutatakse päeva jooksul tihedalt.

– Jätke ära või lükake edasi huviharidusega seotud sündmused (kontserdid, avalikud (publikuga)

arvestused, sõpruskohtumised jne)

– Jälgige distantsi hoidmist igal ajal, sealhulgas ka garderoobides ja ooteruumides.

– Maskide kandmine on samuti väga oluline, kus see on vähegi võimalik. Lastele soovitame maske

kanda alates 12. eluaastast. Kindlasti saab maske kanda huvikooli saabumisel nii garderoobides,

koridorides ja ooteruumides. Maski tuleb siseruumides kanda nii treeningule saabudes kui ka

treeningult lahkudes (sh riietusruumides).

– Oluline on õige kätehügieen ja tihe kätepesu. Juhendajatel peavad klassis olema

desinfitseerimisvahendid.

Loomulikult on lapsed väga sotsiaalsed ja sellega peab arvestama. Igapäevaselt koos suhtlevad lapsed

liiguvad ja tegutsevad nagunii koos, nende lävimist ei pea takistama, aga suuremaid kogunemisi

garderoobides ja koridorides tuleks vältida. Kui see pole võimalik, siis kindlasti nii lastele kui ka õpetajatele

maskid ette.

Kui asutuses on tekkinud haigestumine, peavad nii nakatunu kui ka kõik tema lähikontaktsed viivitamatult

minema isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nii nakatunute kui ka lähikontaktsetega.