Tänavuse A. Le Coq 68. Muhu Väina regati võitjad on pärjatud

Autor: Piret Salmistu

Laupäeval, 19. juulil lõppes Pärnus Eesti vanim ja suurim purjetamisvõistlus – A. Le Coq 68. Muhu Väina regatt, mis tõi Eestimaa vetesse ligi sada jahti ja pea 600 purjetajat Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Rootsist.

Tänavune regatt sai hoo sisse Haapsalus ning kulges läbi Saaremaa sadamate – Kõiguste ja Kuressaare – mandrile Pärnusse. Seitsme päeva jooksul läbiti olenevalt jahtide klassist kuni 210 miili. Algul vihmane, hiljem päikeseline ja vahemereliselt soe regatt purjetati valdavalt vaiksetes ja muutlikes tuulets, mis muutis võistluse strateegiliselt keerukaks.

Lisaks regati üldvõitjatele selgusid ka Eesti meistrid avamerepurjetamises ORC III ja ORC IV klassides.

Tänavused regativõitjad on: ORC I: OLYMPIC (Dago), ORC II: SUGAR (Pärnu Jahtklubi), ORC III: LILIANN (Saaremaa Merispordi Selts), ORC IV: LAGLE III (Haapsalu Jahtklubi), Folkboot: JONNA (Kalevi Jahtklubi).

Lõppakord Pärnus – palavus ja pinged tõid selguse

Reedest laupäeva kestnud Santa Maria Kuressaare–Pärnu etapp lõppes paljude väiksemate jahtide jaoks alles laupäeva varahommikul. Seetõttu otsustas peavõistlusjuht Tormi Jõgi, et viimasel päeval, Loodus Invest Pärnu ringil, stardivad vaid kolm suuremate jahtide gruppi. ORC I ja II klass purjetasid 16-miilisel rajal, ORC III grupi distantsiks oli 9 miili. Viimase etapi võidud ja kaotused olid määrava tähtsusega – just need tulemused kujundasid regati üldvõitjad.

Etapivõitjateks tulid OLYMPIC, SUGAR ja LILIANN.

Valitsevad Euroopa meistrid võitsid ORC I klassis – OLYMPIC tõusis võitjaks viimasel hetkel

ORC I klassis kulmineerus regatt äärmiselt pingelise heitlusega. Enne viimast etappi oli vähemalt viiel jahil võimalik kogu regatt võita, kuid OLYMPIC tegi tugeva seeria ja vormistas etapivõiduga ka kogu regativõidu.

Tiit Vihul, jahi OLYMPIC kapten: „Võit tuli väga raskelt – see oli minu karjääri kõige tihedama konkurentsiga Muhu Väina regatt. Enne viimast etappi oli viiel meeskonnal veel võimalus kogu regatt võita, aga õnnestus see meil – ja oleme selle üle väga õnnelikud. Oli õnne, ebaõnne, õnnestumisi, pettumusi – oli kõike!“

Intervjuu Tiit Vihuliga https://www.facebook.com/share/v/1B6s7kjp7k/

Viimasel Pärnu ringi etapil astus OLYMPICu pardal purjetamises esmakordselt võistlustulle ka Eesti korvpallikoondise mängija Kaspar Treier ja sattus otse võidutiimi.

„Korvpallis ei ole kõik liigutused nii täpselt ajastatud – kui keegi midagi veidi teisiti teeb, ei juhtu veel midagi. Aga siin on kõik nagu kella pealt – kui kapten ütleb, et nüüd tuleb seda teha, siis kõik liiguvad koos ja täpselt. See oli väga äge kogemus.“

Intervjuu Kaspar Treieriga https://www.facebook.com/share/r/1Yiu4Fcz6R/

12 punktiga edestas OLYMPIC napilt FORTEt (KJK, kapten Jaak Jõgi), kes lõpetas 14 punktiga teisel kohal. Kolmandaks tuli pikima etapi võitja CLEAN ENERGY (EMRL, kapten Mati Sepp), kes lõpetas tugevalt 18 punktiga.

Parim Cruiser-divisjoni jaht ORC I klassis oli BERTA (Elan 380, KJK), kapten Hando Sutter – 29 punkti.

SUGAR võidutses ORC II klassis

ORC II klassis säras kindlalt SUGAR (kapten Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi), kes võitis kaks etappi ja lõpetas kolm korda teisena – kokku 8 punkti.

Marjaliisa Umb, jahi SUGAR kapten: „Alguse trikitavad tuuled lõid kaardid segamini, aga regati teine pool nägi rohkem välja nagu päris purjetamisvõistlus – seal panime noorte ja kogenumate meeskonnaliikmete oskused kokku. Kõige eredamalt jääb meelde see, kuidas kogu laevastik kolm korda Muhu väinas kokku jooksis ja võistlus algas justkui otsast peale.

Intervjuu Marjaliisa Umbiga https://www.facebook.com/share/v/1Eu37nnA4t/

Teise koha sai AMSERV TOYOTA ST (KJK, kapten Margus Žuravljov) 13 punktiga, kolmandaks tuli KATARIINA II (PJK, kapten Aivar Tuulberg) 16 punktiga.

Parim Cruiser-divisjoni jaht ORC II klassis oli CHANTAL (Mannerberg 31, Haapsalu JK), kapten Avo Link.

ORC I ja II grupi jahtide jaoks oli Muhu Väina regatt heaks ettevalmistuseks 10-16. augustini Talllinnas Pirital Kalevi Jahtklubis toimuvateks Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusteks.

Eesti meistrid ORC III ja IV klassides: LILIANN ja LAGLE III

ORC III ja IV grupides selgitati regati käigus välja Eesti Meistrid avamerepurjetamises.

ORC III klassi üldvõitja ning Eesti meister on LILIANN (SMS, kapten Margus Beljakov) 14 punktiga. Vaatamata õhes sõidus ajalimiiti mitte jõudmisele, suutis meeskond püsida liidrite seas kogu regati vältel ning võitis otsustava viimase sõidu.

Teiseks tuli 51-aastase staazhiga jaht PINTA (SMS, Guido Grass) 25 punktiga, kolmandaks Läti meeskond jahil NEMO R (PJC, Jānis Albertiņš) 29 punktiga.

ORC IV klassis domineeris eelmise aasta võitja LAGLE III (HJK, kapten Ülari Velviste), kes domineeris regati vältel stabiilselt kõrgete kohtadega ja kindlustas võidu juba enne viimast etappi, võites neli etappi ja lõpetades ühe korra teisena.

Ülari Velviste, jahi LAGLE III kapten: „Meie jaht ei ole just vaikse tuule lemmik, aga tegime strateegiliselt väga häid otsuseid – see tõi võidu. Ekstra hea meel on, et meie juuniormeeskond LAGLE II osales samuti ja tuli seitsmendaks.“

Intervjuu Ülar Velvistega https://www.facebook.com/share/r/1CLC4YpjgC/

Teise koha saavutas MERCURIUS (SMS, Margus Tasa) 9 punktiga, kolmandaks tuli MERILANE (Dago, Raigo Pajula) 10 punktiga.

Folkboot-klass: viiest viis ja peresisene kaksikvõit

Folkbootide klassis saavutas täieliku ülekaalu JONNA (Kalevi Jahtklubi), mille roolis Mikk Köösel ja meeskonnas ka mitmekordne võitja Tiit Riisalo. Viis sõitu – viis võitu!

Tiit Riisalo: „Eesti Folkbootide flotill on üks suur sõbralik pere. Kuna W-LIND sel aastal ei sõitnud, otsustasime Mikuga koos teha. Väga mõnus, soe ja pingevaba regatt – tõeline šampanjapurjetamine!“

Intervjuu Tiit Riisaloga https://www.facebook.com/share/r/1VnA3iQBzd/

Teise koha saavutas tütar Liise Köösel tüdrukute tiimiga jahil FILUR, kolmandaks tuli SIIRI (Jürgen Kukk). Parim puufolkboot oli TIINA (Meelis Lindemann).

Soojad tänusõnad ja uute kohtumisteni

Poodiumikohtadele jõudnud jahtidele anti üle Agnes Tormi valmistatud klaastrofeed ning regatimedalid. Päikseline finišipäev Pärnus tõi kaasa palju rõõmu, sõprust, pilte ja ühiseid hetki.

Tänusõnad korraldajate poolt sadamatele ja linnadele: Haapsalu, Kõiguste, Kuressaare ja Pärnu – te loote selle regati tunde!

Kohtumiseni A. Le Coq 69. Muhu Väina regatil!

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati võitjad klasside kaupa:

ORC I

1. OLYMPIC (X-41 mod, Jahtklubi Dago) Tiit Vihul – 12 punkti

2. FORTE (X-41, Kalevi Jahtklubi) Jaak Jõgi – 14 punkti

3. CLEAN ENERGY (E 44, EMRL / Kalevi Jahtklubi) Mati Sepp – 19 punkti

Parim Cruiser: BERTA (Elan 380, Kalevi Jahtklubi) Hando Sutter – 29 punkti

ORC II

1. SUGAR (Italia 9.98 F, Pärnu Jahtklubi) Marjaliisa Umb – 8 punkti

2. AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod, Kalevi Jahtklubi) Margus Žuravljov – 13 punkti

3. KATARIINA II (Arcona 340, Pärnu Jahtklubi) Aivar Tuulberg – 16 punkti

Parim Cruiser: CHANTAL (Mannerberg 31, Haapsalu Jahtklubi) Avo Link – 55 punkti

ORC III – Eesti Meistrivõistlused

1. LILIANN (One Off, Saaremaa Merispordi Selts) Margus Beljakov – 14 punkti

2. PINTA (Taurus, Saaremaa Merispordi Selts) Guido Grass – 25 punkti

3. NEMOR (Fareast 28R, Pavilosta Jahtklubi) Jānis Albertiņš – 27 punkti

ORC IV – Eesti Meistrivõistlused

1. LAGLE III (Finn Express 83, Haapsalu Jahtklubi) Ülari Velviste – 5 punkti

2. MERCURIUS (Carter 30, Saaremaa Merispordi Selts) Margus Tasa – 9 punkti

3. MERILANE (Albin Express, Jahtklubi Dago) Raigo Pajula – 10 punkti

Folkboot-klass

1. JONNA (Folkboot, Kalevi Jahtklubi) Mikk Köösel – 4 punkti

2. FILUR (Folkboot, Kalevi Jahtklubi) Liise Köösel – 10 punkti

3. SIIRI (Folkboot, Kalevi Jahtklubi) Jürgen Kukk – 13 punkti

4. TIINA (Folkboot, Kalevi Jahtklubi) Meelis Lindemann – 22 punkti – Parim puufolkboot

A. Le Coq 68. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Amserv, Alter Marine, Sportland Eesti, Loodus Invest, Alexela, Joik Eesti, Pantaenius, LTT, Apotheka, Mount Gay, Liviko, DSV, Santa Maria, Baltic Cruisers, Visit Saaremaa, GST Marine Paadipood ja Visit Pärnu. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi ning kaaskorraldajateks Eesti Purjetamise Liit, Haapsalu Jahtklubi, Grand Holm Marina, Kõiguste sadam, Kuressaare Jahisadam, Saaremaa Merispordi Selts ja Pärnu Jahtklubi.

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Tulemused https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2025#!/results?classId=orc1

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2025#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Jahtide liikumine võistlusrajal järele vaadatav kõikide etappide kaupa TracTrac vahendusel https://tractrac.com/event-page/event_20250711_MuhuVina/3127

Regati fotogaleriid © Janis Spurdzins Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Info:

Agnes Lill

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu