Tallinn võõrustab 2026. aastal 470 klassi juunioride maailmameistrivõistlusi 

Tallinna purjetamiskalender täieneb taas maineka tiitlivõistlusega – 2026. aasta augustis korraldab Kalevi Jahtklubi 470 klassi juunioride maailmameistrivõistlused.

See on järjekordne oluline rahvusvaheline suurvõistlus, mille korraldamise õiguse Kalevi Jahtklubi on pälvinud. Juba tänavu augustis toimuvad Tallinnas teist korda ORC maailmameistrivõistlused avamerepurjetamises ning 2026.a suvel lisandub sinna kõrgetasemeline olümpiaklassi tiitlivõistlus.

„Meil on suur au taas võõrustada 470 klassi tipptasemel noorpurjetajaid Tallinnas. Klubil on tugev kogemus rahvusvaheliste võistluste korraldamisel ning 470 klassil on Eestis ja meie jahtklubis pikaajaline ja edukas ajalugu. Loodame, et see võistlus annab jälle hoogu 470 klassi purjetamisele Eestis,“ sõnas Kalevi Jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste.

470 klassi ajalugu Eestis

470 klass on Eestis olnud edukas juba aastakümneid. Kalevi Jahtklubi auliikmed Tõnu ja Toomas Tõniste on selles klassis võitnud Eestile olümpiamedalid – 1988. aastal Souli olümpial hõbeda ja 1992. aastal Barcelona olümpial pronksi. Noorema põlvkonna säravaim saavutus tuli 2005. aastal, kui Merili Randmaa ja Agnes Lill tõid Eestisse juunioride maailmameistritiitli St. Peterburgist.

Tallinnal on pikaajaline traditsioon 470 klassi purjetajate võõrustamisel. Juba 1980. aasta olümpiapurjeregatil purjetasid Tallinna lahel ka 470 klassi jahid ning 2002. aastal toimusid siin 470 klassi täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused. Lisaks on Tallinnas varem peetud ka 470 klassi noorte tiitlivõistlusi – 1998. aastal noorte maailmameistrivõistlused ning 2005. aastal noorte Euroopa meistrivõistlused. 2026. aastal saame taas Tallinna lahel näha selle klassi noorte maailma paremikku võistlemas maailmameistritiitli nimel.

Tugev kandidatuur ja rahvusvaheline toetus

Kalevi Jahtklubi kandidatuuri võõrustada 470 juunioride MM-i tutvustas Fiumicinos, Itaalias toimunud rahvusvahelise klassiliidu aastakoosolekul Agnes Lill, kes on ka 470 klassiliidu Tehnilise Komitee juht.

„Tallinn on end tõestanud kui suurepärane purjetamisvõistluste korraldaja ning meil on väga head tingimused, et võõrustada maailma parimaid noorpurjetajaid. See on suurepärane võimalus nii Eesti sportlastele kui ka kogu meie purjetamiskogukonnale,“ lisas Agnes Lill.

Tallinn on taas suurte tegude lainel – 2026. aasta 470 klassi juunioride maailmameistrivõistlused toovad siia purjetamise tulevikutähed ning pakuvad Eesti purjetamispublikule kõrgetasemelist võistluspinget!

