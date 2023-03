Talisurfi Tallinna meister on Jaak Lukk!

Pühapäeval peeti Harku järvel talisurfi mängude sarja järjekordne võistlus. Sarja seekordne etapp kandis Tallinna Meistrivõistluste nime. Sarja vaates oli tegemist juba hooaja viienda etapiga.

Jääolud polnud seekord just kõige mõnusamad, eriti uisukelkude jaoks. Jääpind oli valdavalt krobeline ja kohati päris suurtes hangedes. Lisaks puhus tugev puhanguline tuul. Uisukelguga tuli sellistes oludes sõita väga ettevaatlikult, mitte toore jõuga, lõhkudes. Lohe klassi jaoks olid sõidutingimused tänu suuskadele pisut lõbusamad. Aga päeva parim osa oli täna hoopis kevadine päike.

Madis Kallas

Keerulistes oludes said lohed kirja kaks sõitu ja kelgud kolm sõitu. Lohe klassis on meie probleemiks üks tippsõitja, Madis Kallas (Pirita surfiklubi). Tundub et tema on see kes kõik konkurendid koduradadel ära ehmatab. Siinkohal kuuluks suurem au justkui hoopis teisele kohale, Märt Maistele (Laulasmaa surfiklubi), tänu kellele sai see klass täna avatud.

Tallinna Meister – Jaak Lukk

Ka kelgu klassis oli osavõtjaid seekord tavalpärasest vähem. Eks olud olid keerulised ja koolivaheaegadeks sätitud pereplaanid nõudsid oma osa. Samas tuumik on siin klassis alati platsis. Kõige kangem kelgutaja oli täna vaieldamatult Jaak Lukk (NYCS). Poodiumi kolmas positsioon ei väljenda kõige täpsemalt tema tänast sõidulusti. Aga Tallinna inimesena kuulub talle tänane meistritiitel. Poodiumi teise koha saavutas Meelis Rang ja esimese koha jälle kord Tõnis Salong. Viimased kaks nimetatut on Viljandi Talisurfi Akadeemia esindajad.

Karl Henrik Loik

Juuniorite U17 parim oli täna Johanna Lukk (NYCS) ja noorte U24 arvestuse võitja Karl Henrik Loik (NYCS). Kolmas noor kangelane oli tänastes karmides oludes Grita Griin (NYCS).

Grita Griin, treener Jaak Lukk ja Johanna Lukk

Tallinna MV tulemused:

Kelgu klass

Lohe klass

Talisurfi Mängude sarja koondtulemused (5 etappi)

Fotod: autor Raul Harro

Üritust toetasid Eesti Purjelaualiit, Tallinna linn, Andrus Jõgi ja slaalom.ee võistluskorraldus meeskond.