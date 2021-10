SSL Team Estonia tegi finaalis seni ühe parima sõidu ning finišeeris teisena, kokkuvõttes saavutati 6. koht

Star Sailors League Gold Cup testvõistlusel Šveitsis Grandsonis Neuchâteli järvel 29. septembrist 3. oktoobrini osales lisaks Eesti tiimile Šveitsi, Horvaatia, Argentiina, Brasiilia, Omaani, Iisraeli ja Ungari rahvusvõistkonnad. Eesti meeskond purjetas koosseisus: Tõnu Tõniste (kapten), Toomas Tõniste, Peter Šaraškin, Tammo Otsasoo, Taavi Valter Taveter, Maiki Saaring, Karl Kolk, Juuso Roihu, Ingrid Puusta, Henri Roihu. Eesti võistkond jäi nö “väikesesse finaali”, kus selgitati kohad 5.-8. ja tegi seal seni ühe oma parima sõidu, finišeerides Argentiina järel teisena, kokkuvõttes saavutati seega testvõistlusel 6. koht. Testvõistluse võitjaks tuli Horvaatia meeskond.

Meeskonna kapteni Tõnu Tõniste sõnul tuli testvõistlusel katsumusi ja proovikive tulnud igalt poolt, kuid see võistkonda ei heiduta, vaid annab võimalusi nii uute situatsioonide õppimiseks kui ka meeskonnatöö arendamiseks.

Üheks takistuseks, mis meeskonda ootamatult tabas, oli kalda lähedal olevad rohuhunnikud, millesse end kinni sõideti ning millest pidi sõidu käigus vabanema, et taastada oma kiirus ja positsioon.

Kapten Tõniste sõnul on meeskonnatöö see, mida veel lihvida tuleb. Kuna purjetajad on pärit erinevate võistluspaatide pealt, siis erinevaid kogemusi on rohkelt, kuid suure kiiljahi puhul tuleb meeskonnal omavahelist koostööd lihvida.

Viimasele testvõistlusele on võimalik kaasa elada Star Sailors League’i kanalite kaudu.

SSL Gold Cup on jalgpalli MM finaalturniirist inspireeritud purjetamisvõistlus, milles erinevate riikide parimad purjetajad asuvad ühtse meeskonnana võistlema maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel. Eesti tiimi kapten on Tõnu Tõniste. Võistkonda pääsemine toimub kindla süsteemi alusel. 11-liikmeline võistkond moodustatakse nii kapteni valikute kui paadiklasside ülese pingerea põhjal.