Kuidas teha algust soolopurjetamisega, millele tasub mõelda ja kuidas ennast ette valmistada. Stuudios on külas Hard Perk, kes jagab lahkelt oma vaateid, annab näpunäiteid ja tutvustab ka põgusalt oma viimast soolo Atlandi tiiru. Nii palju kui on üksi purjetavaid inimesi on ka erinevaid lähenemisi. Soovitan lisaks lugeda Uku Randmaa sulest ilmunud raamatut “Minu maailmameri” ja “Ümber. Ilma” ja muidugi vaadata ka filmi “252 päeva üksindust” Lisaks veel “Bellatrix purjetab ümber maailma” Imre Aljase sulest. Kuidas teha algust soolopurjetamisega, millele tasub mõelda ja kuidas ennast ette valmistada. Stuudios on külas Hard Perk, kes jagab lahkelt oma vaateid, annab näpunäiteid ja tutvustab ka põgusalt oma viimast soolo Atlandi tiiru. Nii palju kui on üksi purjetavaid inimesi on ka erinevaid lähenemisi. Soovitan lisaks lugeda Uku Randmaa sulest ilmunud raamatut “Minu maailmameri” ja “Ümber. Ilma” ja muidugi vaadata ka filmi “252 päeva üksindust” Lisaks veel “Bellatrix purjetab ümber maailma” Imre Aljase sulest.

Kuulata saad siin:

https://anchor.fm/kaidor-kahar/episodes/Soolopurjetamisest-koos-Hard-Perkiga-e1m8cob