Shampanjapurjetamine ja tihe udu Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapil

Autor: Piret Salmistu

Teisipäevane ilmaennustus pidas seekord paika ja A. Le Coq 68. Muhu Väina regati kolmapäevasel Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapil jagus tuult just niipalju, et enamik jahte jõudis finišisse, kuid mitmed pidid leppima ajalimiidist välja jäämisega. Päeva märksõnadeks olid vahelduvad olud, tihe udu ja tõeline šampanjapurjetamine spinnakeride all.

Etapil seilasid ORC I ja II grupi jahid ligikaudu 32-miilisel rajal ümber Vahase ja Abruka läänepoide. ORC III ja IV grupid läbisid veidi lühema, ent läbides rohkem märke Abrukast lõunas. Folkbootide distants oli ligi 21 miili, kus ainsaks pöördemärgiks Väike-Tulpe läänepoi ning finišijoon Roomassaare sadama lähistel asuva ohutu vee poi juures.

ORC I: Shadow haaras etapivõiduga liidrikoha

Tänase etapi ORC I grupis võitis kindlalt Harles Liivi meeskond jahil SHADOW (J-112E, Kalevi Jahtklubi), läbides distantsi ajaga 5:55:55. Korrigeeritud ajas edestas Shadow teiseks jäänud CLEAN ENERGY (E44, EMRL, kapten Mati Sepp) enam kui kaheksa minutiga. Kolmandana lõpetas etapi OLYMPIC (X-41 mod, Dago, kapten Tiit Vihul), neljas oli Fanatac 2 (kapten Juss Ojala). Viis jahti ei mahtunud aga ajalimiiti ja said tulemuseks DNF.

“Täna oli päev, kus tegime kõik õigesti. Alates väga heast stardist ja esimesest vastutuulest suutsime vältida kõik tuuleaugud, mööduda ka kiirematest jahtidest ning poole distantsi pealt jäi vaid lõpuni hoida,” ütles Harles Liiv (Shadow). Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/754051707041034

“Lõpuks ometi sõit, mis oli sõit – kõik toimis! Valmistume Garmin ORC maailmameistrivõistlusteks Tallinnas ja katsetame siin palju,” lisas Mati Sepp (Clean Energy). Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/719489330890329

“Ilus šampanjasailing – meri oli vaikne, ilm ilus, tuult kord oli ja siis jälle ei olnud… Regatt on veel pikk ees ja siiani on kõik mõnusalt sujunud. Tuju on hea, ilm on ilus – laseme edasi!” kommenteeris Tiit Vihul (Olympic). Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/1920616205400532

Üldarvestuses tõusis liidriks SHADOW (7 punkti), kelle stabiilne seeria (4., 2. ja 1. koht) andis kindla edumaa. Teiseks kerkis FANATIC 2 (Italia 11.98, KJK, Ain-Eke Jalasto) 12 punktiga ning kolmandat kohta hoiab OLYMPIC (14 p). Eelmise etapi võitja Berta (Elan 380, KJK, Hando Sutter) ei jõudnud ajalimiiti ja langes viiendaks Läti jahi THORA (J-112E, kapten Janis Benfelds, SSA) järel.

ORC II: Katariina II kindel võit keerulistes oludes

ORC II grupis purjetas kindla etapivõidu KATARIINA II (Arcona 340, PJK, kapten Aivar Tuulberg), kes edestas korrigeeritud ajas klubikaaslast SUGARit (Italia 9.98 F, kapten Marjaliisa Umb) üle 13 minuti. Kolmandaks tuli AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod, kapten Margus Žuravljov, KJK).

“Olime Abruka taga paksu udu sees – esimest korda elus nägin, kuidas purjed töötasid nagu tuuletunnelis ja udu voolas mööda purjeid,” kirjeldas erilisi olusid Margus Žuravljov (Amserv Toyota ST). Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/1943982529777721

Üldarvestuses jätkab liidrina LUMI (First 34.7, KJK, Mart Eensalu) 13,5 punktiga. Teine on SUGAR (14 p) ja kolmas KATARIINA II (17 p), kellel on nüüd ka etapivõit käes.

ORC III: NemoR lendas finišisse, enamik jäi ajast välja

Täna oli ORC III grupi jaoks keeruline päev. Läti meeskond NEMO R (SWE 20, Fareast 28R), kapten Jānis Albertiņš, näitas täna kindlat ja kiiret sõitu, ületades finišijoone esimesena ning sõites järgnevatele jahtidele ette ajalimiidi. Ainsana jõudis finišisse lubatud aja sees CALENA (EST 381, Farr 30), mille roolis Jaan Niit Kalevi Jahtklubist. Ülejäänud ORC III grupi jahid ei mahtunud ajalimiidi sisse ja said protokolli tulemuse DNF – ei lõpetanud.

Üldseisus on liider NEMO R , kelle kannul on CALENA. Etapieelne liider LILIANN (kapten Margus Beljakov, SMS) langes DNFi tõttu kolmandaks.

ORC IV: Felicita võidukas, esikolmikus tihe rebimine

ORC IV grupis purjetas keerulistes oludes etapivõidule FELICITA (EST 366, Birdie 24, NYCS, kapten Robin Mäe), lõpetades ajaga 8:09. Vaid nelja minuti kaugusele jäi LAGLE III (EST 554, Finn Express 83, Haapsalu JK, Ülari Velviste). Kolmanda koha sai MERCURIUS (EST 45, Carter 30, SMS, Margus Tasa), kaotades teisele kohale vaid 12 sekundit!

„Tänane päev oli tõeline katsumus. Vaiksed tuuled pole meie lemmikud, aga suutsime neid seekord hästi lugeda. Natuke õnne oli ka, ja selle teise koha üle oleme ausalt väga rahul – eriti kuna põhikonkurendid ei olnud nii tugevad, kui kartsime,“ ütlesid Ülari Velviste ja Risten Reintam, jahi LAGLE III (Finn Express 83, Haapsalu Jahtklubi) meeskonnast. Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/1427911831880354

Viimasena ületas finišijoone DREAM, kes sulges ametlikult liin kell 22:21.

Folkboot: Kolmikvõit Kalevi Jahtklubile

Folkbootide klassis haarasid kõik poodiumikohad Kalevi Jahtklubi jahid: võitis JONNA (kapten Mikk Köösel), teiseks tuli FILUR (Liise Köösel) ja kolmandaks TEE CHEE (Annika Tallinn).

“Meie tänane päev läks üle ootuste hästi. Meil on tiimis sügisel alustanud noor purjetaja ja just sellepärast on tänane kolmas koht eriti suurepärane saavutus!” rõõmustas Annika Tallinn (Tee Chee). Videokommentaar https://www.facebook.com/reel/1501538304145364

Neljapäev Kuressaares: Joik Kuressaare lühirada ja Väliharfi kontsert

Neljapäeval toimub regatil Joik Kuressaare lühirada – kaks vastutuule-allatuule sõitu. ORC I ja II klassid stardivad kell 10, ORC III, IV ja Folkboot klassid kell 14. Õhtul toimub Kuressaare jahisadamas Ansambel Väliharfi kontsert, kus kõlab ehe Eesti muusika kitarri ja karmoškaga.

Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapi tulemused

ORC I – Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapp

1. Shadow – J-112E, EST 491, Harles Liiv (Kalevi Jahtklubi)

2. Clean Energy – E44, EST 974, Mati Sepp (EMRL)

3. Olympic – X-41 mod, EST 690, Tiit Vihul (Dago)

ORC II – Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapp

1. Katariina II – Arcona 340, EST 595, Aivar Tuulberg (Pärnu JK)

2. Sugar – Italia 9.98 F, EST 801, Marjaliisa Umb (Pärnu JK)

3. Amserv Toyota ST – First 36.7 mod, EST 595, Margus Žuravljov (Kalevi JK)

ORC III – Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapp

1. NemoR – Fareast 28R, SWE 20, Jānis Albertiņš (Läti)

2. Calena – Farr 30, EST 381, Jaan Niit (Kalevi JK)

ORC IV – Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapp

1. Felicita – Birdie 24, EST 366, Robin Mäe (NYCS)

2. Lagle III – Finn Express 83, EST 554, Ülari Velviste (Haapsalu JK)

3. Mercurius – Carter 30, EST 45, Margus Tasa (SMS)

Folkboot – Mount Gay Kõiguste–Kuressaare etapp

1. Jonna – EST 8, Mikk Köösel (Kalevi Jahtklubi)

2. Filur – EST 6, Liise Köösel (Kalevi Jahtklubi)

3. Tee Chee – EST 2, Annika Tallinn (Kalevi Jahtklubi)

Koondtulemused pärast 3 etappi

ORC I

1. Shadow (EST 113, J-112E) – kapten Harles Liiv, Kalevi Jahtklubi – 7 punkti

2. Fanatic 2 (EST 1198, Italia 11.98) – kapten Ain-Eke Jalasto, Kalevi Jahtklubi – 12 punkti

3. Olympic (EST 463, X-41 mod) – kapten Tiit Vihul, Jahtklubi Dago – 14 punkti

Parim Cruiser: Berta (Elan 380, Kalevi Jahtklubi) – kapten Hando Sutter – 19 punkti

ORC II

1. Lumi (EST 462, First 34.7) – kapten Mart Eensalu, Kalevi Jahtklubi – 13.5 punkti

2. Sugar (EST 774, Italia 9.98 F) – kapten Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi – 14 punkti

3. Katariina II (EST 646, Arcona 340) – kapten Aivar Tuulberg, Pärnu Jahtklubi – 17 punkti

Parim Cruiser: Chantal (EST 267, Mannerberg 31) – kapten Avo Link, Haapsalu Jahtklubi – 37 punkti

ORC III

1. NemoR (SWE 20, Fareast 28R) – kapten Jānis Albertiņš, Pavilosta Jahtklubi – 22 punkti

2. Calena (EST 381, Farr 30) – kapten Jaan Niit, Kalevi Jahtklubi – 23 punkti

3. Liliann (EST 396, One Off) – kapten Margus Beljakov, Saaremaa Merispordi Selts – 27 punkti

ORC IV

1. Lagle III (EST 554, Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste, Haapsalu Jahtklubi – 4 punkti

2. Kadri (EST 185, Conrad 25R) – kapten Meribel Vahstein, Saaremaa Merispordi Selts – 11 punkti

3. Merilane (EST 959, Albin Express) – kapten Raigo Pajula, Dago Jahtklubi – 12 punkti

Folkboot

1. Jonna (EST 50, Folkeboot) – kapten Mikk Köösel, Kalevi Jahtklubi – 3 punkti

2. Filur (EST 55, Folkeboot) – kapten Liise Köösel, Kalevi Jahtklubi – 8 punkti

3. Siiri (EST 27, Folkeboot) – kapten Jürgen Kukk, Kalevi Jahtklubi – 10 punkti

Regatil saab tänavu kaasa elada ka reaalajas TracTrac platvormil, kus lisaks jahtide liikumisele kuvatakse ka korrigeeritud tulemuste prognoosid:

https://tractrac.com/event-page/event_20250711_MuhuVina/3127

Ela sõpradele merel kaasa ja saada õnnitlused juba enne, kui nad kaldale jõuavad!

A. Le Coq 68. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Amserv, Alter Marine, Sportland Eesti, Loodus Invest, Alexela, Joik Eesti, Pantaenius, LTT, Apotheka, Mount Gay, Liviko, DSV, Santa Maria, Baltic Cruisers, Visit Saaremaa, GST Marine Paadipood ja Visit Pärnu. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi ning kaaskorraldajateks Eesti Purjetamise Liit, Haapsalu Jahtklubi, Grand Holm Marina, Kõiguste sadam, Kuressaare Jahisadam, Saaremaa Merispordi Selts ja Pärnu Jahtklubi.

Info:

Agnes Lill

A. Le Coq 68. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu